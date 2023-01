Banquetas intrazables

Ciudad Juárez desde el aire forma una gran masa urbana que parece no tener orden ni freno. Es una mancha urbana que ha crecido sobre todo pensando en largas distancias sin comunicación por medio de un transporte público eficiente, que no sea el de la maquila. De tal manera, peatones y ciclistas quedan fuera de los planes gubernamentales para hacer una ciudad comunicada. Ahora, basta decir que si algún dueño de automóvil se atreviera a hacer su recorrido diario caminando y con el uso de ruteras, o bien la bicicleta, podrá reconocer el retraso en derechos de movilidad. Sin embargo, muchas veces la otra cara de la moneda es ignorada, siempre y cuando no se convierta en problema mío.

En otras latitudes, las caminatas urbanas se vuelven experiencias estéticas que versan sobre el disfrute y el derecho a la ciudad. Desde esta frontera, donde habitan varios Juárez, caminar por el mero disfrute de la ciudad se vuelve en un acto de rebeldía. Especialmente, el caminar nuestras calles hace vociferar una que otra maldición hacia la administración pública. Como consecuencia se espera una reflexión sobre la participación ciudadana en materia del derecho a la ciudad. Y aquél que nunca ha usado la rutera piense en que si las calles parecen set lunar, ahora traslade eso a las banquetas.

Ausencia de banquetas, es indiferencia del Estado; autos atravesados, indolencia ciudadana; falta de infraestructura para personas con discapacidad, reflejo de la ética colectiva. Pareciera que si no te mueves en auto particular, uber o taxi no tienes validez como ciudadano. De repente a quien le falta un motor ocho cilindros tiene que enfrentarse a lotes baldíos, basura, pavimento destrozado, banquetas convertidas en cocheras y hasta calles privatizadas por rejas oxidadas. Y ni hablar si se usa silla de ruedas, muletas o bastón, para eso recomienda el Municipio usar avión o de plano no salir de casa.

¡Peatones de Juárez, uníos! Es sumamente necesario que el tema siga haciendo ruido y que sobre la mesa esté el tema del derecho a la ciudad. Que no tenga que ser travesía viajar del surponiente al Centro Histórico o de cualquier punto que usted pueda colocar. Que las obras de transporte público dejen de ser excusa para las elecciones y de verdad exista una inversión real. Para esto la ciudadanía debe ejercer sus derechos políticos y aprender a exigir por medio de actividades de concientización, solicitud de información a los departamentos de transparencia y la misma protesta social como forma de resolución. Sobre esto grupos organizados han incidido, como en el uso de la bicicleta.

Esta ciudad merece ser caminada con dignidad, sin miedo por la inseguridad, que muchas de las veces se relaciona con el alumbrado público. Así, si nos damos la oportunidad de caminar, caminar y seguir caminando por las colonias, barrios e incluso fraccionamientos, se caerá en cuenta de las carencias de una ciudad que se alza sin planeación real. Por eso creo que el primer paso es ser consciente del tema de movilidad urbana fuera del auto.

Definitivamente no se puede rehacer el mapa de esta ciudad con lápiz y borrador, pero las administraciones públicas tienen la obligación de velar por una ciudad pensando también en quien va a pie. Se debe mencionar que no es una minoría la gente que recurre a trasladarse con la fuerza de sus piernas, auxiliados de camiones, bicicletas o un “raite” de vez en cuando. Entonces, cada vez que caminemos pensemos en esa ciudad digna que se desea.

Que las banquetas no parezcan campos minados, accesorios urbanos de treinta centímetros de ancho o figuras intrazables para los pasos. Que los puentes peatonales no sean la única opción para quien camina, que la población también pueda tomar posesión, y muy legítima, de las calles. Se debe empezar a creer en que la ciudad es para transitarla por las mayorías, donde la fuerza de nuestras piernas haga templar las políticas públicas.