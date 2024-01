-¿Banda juarense detrás de levantón en Chihuahua? -Constandse, un primer paso al lado de Maru -Blindar los casi 800 mdp para universidades -El gasto de pensiones y jubilaciones en municipio La desaparición en la capital del joven Luis Alejandro Delgado Zárate, de apenas 19 años de edad, apunta a la intervención de una banda juarense en el delito, que no está identificado ni tipificado propiamente como secuestro por los investigadores de la Fiscalía General del Estado; por lo menos no todavía. Las características del caso han generado conmoción en algunos sectores sociales altos de la capital del estado y de Cuauhtémoc, pues la víctima está relacionada con familias reconocidas de ambas ciudades. Son agremiados a Coparmex. El joven pretendía cambiar o vender su camioneta, una BMW X1 de modelo 2012, razón por la que viajó de Cuauhtémoc a Chihuahua el viernes pasado, según testimonios recabados entre los familiares del joven desaparecido en las primeras horas del reporte. En la zona norte de la capital, por la avenida Los Nogales, habría visto la víctima a algunas personas, con las que habría subido a otro vehículo, de acuerdo a evidencia en poder de los policías investigadores estatales. El sábado 30, con el GPS de la unidad, fue posible ubicar la camioneta deportiva en la zona donde habría estado por última vez el joven, con los presuntos captores que con engaños lo habrían atraído. Por eso desde ese día, la Fiscalía General del Estado envió boletines de búsqueda urgente a varias instancias, en especial a la Policía Municipal de Chihuahua y, llamó la atención, también a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez. En la capital del estado fueron captadas las imágenes de su recorridos por las cámaras de video vigilancia municipales. Existe le versión fundada de que una banda con asiento en la frontera podría estar detrás del delito contra el joven del que sus familiares nada han sabido desde que fue ubicado en la capital el día de su desaparición. El misterioso caso de alto impacto tiene con mayor preocupación a las autoridades de seguridad, que carecen de pistas más precisas para esclarecerlo. *** A la diestra de la gobernadora del estado, Maru Campos, estuvo el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Rivera; del otro lado, al lado izquierdo, Daniel Constandse, Secretario General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Estuvo la gobernadora unos días antes de terminar el 2023 en esta frontera replicando el anuncio sobre los 60 millones de pesos que dispondrá el estado para respaldar a unos 16 mil estudiantes originarios del bachillerato en sus cuotas de inscripción universitaria. La presencia de Constandse en el evento dijo mucho en la Autónoma juarense. Los siguientes son los últimos meses del maestro Juan Ignacio Camargo como rector; uno de los perfilados para el relevo es justo su Secretario General. Es obvio que le abrió cancha para acudir en su representación. El doctor Constandse no tuvo problema para ser colocado en el presidium, y a juzgar por las imágenes, recibió un trato bastante cordial por parte de la gobernadora Campos. El proceso técnico de sucesión en rectoría arrancó hace meses con la renovación del Consejo Universitario, ahora sigue el proceso político. Fue obvio ese primero paso que dio al respecto el Secretario General a un lado de Maru. *** Claro que hay alertas encendidas en las Universidades Autónomas de Juárez y Chihuahua, porque los 120 millones de pesos que en conjunto más o menos perciben por la sobretasa del cuatro por ciento al predial y traslación de dominio por parte de ayuntamientos, no son nada frente a los 661 millones de pesos programados como impuesto universitario por el gobierno del estado para el próximo año. Estamos hablando casi de 400 millones de pesos para cada una las instituciones educativas del nivel superior, entre el 15 y el 20 por ciento del presupuesto total de manera respectiva, lo cual no es nada despreciable, al contrario, su posible eliminación enciende focos rojos. Máxime cuando el gobierno federal ha insistido en una política de gratuidad, pero sin aumentar de manera considerable los recursos económicos etiquetados para las instituciones de educación superior. La ley de ingresos del gobierno del Estado contempla esa sobretasa del cuatro por ciento como impuesto universitario, que se paga en diversos derechos, multas y servicios por parte de los contribuyentes en toda la entidad. Requerirá la administración estatal y las universidades mismas –que por cierto, hasta donde se desprende de la sentencia recaída en el juicio de inconstitucionalidad, no fueron llamadas como terceros interesados cuando eran los primerísimos que debieron responder por ser los beneficiarios- insistir en la defensa de los recursos económicos indispensables para el funcionamiento de ambas casas de estudio. La fórmula utilizada en las leyes de ingresos de los ayuntamientos de Chihuahua y Juárez, así como las modificaciones al Código Fiscal, debieran blindar la sobre tasa del cuatro porcentual para las universidades, en tanto sale alguno de los poderes o de nuevo la CNDH con una nueva acción de inconstitucionalidad. *** Cuando llegó Cruz Pérez Cuellar al ayuntamiento en el 2021 encontró que los servicios personales representaban el 39 por ciento del gasto total considerado en el presupuesto, el cual rondaba los cinco mil 508 millones de pesos en números redondos. A la fecha, ese mismo rubro ha logrado estabilizarse en el 33 por ciento del gasto, un seis por ciento menos, con lo que se libera necesariamente recurso para ser invertido en otras áreas de atención a la comunidad, con un presupuesto total para el 2024 de nueve mil 188 millones de pesos. Era tan elevado el gasto de servicios personales, que consumía el 60 por ciento del gasto corriente, pero para el próximo año está contemplado en el 50 por ciento, con lo cual se erogaran tres mil 050 millones de pesos. Evidentemente ha crecido en términos absolutos el gasto de servicios personales, en mil millones de pesos anuales del 2021 al 2024, cerca de un 30 por ciento, ya que en aquel entonces el gasto en ese rubro era de dos mil 166 millones de pesos. El área de oportunidad se encuentra en conocer en qué áreas ha crecido el número de personal o el monto de los salarios, que por ley deben ser actualizados. Pero hay otro aspecto que debe ser considerado dentro del análisis de los recursos personales, y que seguramente estará siendo sujeto a revisión al interior del ayuntamiento, y es el recurso destinado a pensiones y jubilaciones, que ha crecido en 200 millones pesos del 2021 al 2024; estamos hablando de 556 millones del 2021 contra 758 millones este año que apenas inicia. Tanto los recursos personales como pensiones y jubilaciones, generan una presión importante por su monto en el ejercicio presupuestal anual no solo de Juárez, sino de todo el sector público. *** Los primeros 20 camiones nuevos que compraron concesionarios de algunas rutas del suroriente ahí están guardaditos, a la espera que a sus dueños les pegue la gana usarlos. La milagrosa adquisición de esas unidades Mercedes Benz fueron presumidas en video el ocho de diciembre del año pasado por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña. En total llegaron solo 20 de una supuesta compra de 120 camiones modelo 2024 y se suponía que los 100 restantes llegarían antes de que se terminara el año, lo cual no sucedió. Mientras tanto, los usuarios de las rutas 1A Exprés, Oriente Poniente y Universitaria, tendrán que seguir usando el servicio de armatostes humeantes, muchos de los cuales se van desvalijando solos. El punto, porque piensan meter todos de un solo golpe, 40 para cada una de esas líneas. Prometen los empresarios que los camiones ya vienen en camino… ojalá que no se tarden otro año.