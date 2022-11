-Balas gringas de contrabando para completar

-Extrañan a estatales en mesa de seguridad

-Sudan frío por mega obra en colector

-Ronchas en el Verde por llegada de priistas

Los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) han tenido que encontrar la forma de hacerse de municiones pues, a decir de algunas quejas, van dos años y medio que no les hacen entregas de balas para sus armas, al menos de manera completa y con base en la necesidad del servicio.

El problema es que una caja de municiones para arma calibre 9 milímetros, tiene un costo en México de mil 500 pesos. Esto los ha obligado a buscar opciones en Estados Unidos, donde el precio ronda los 12 dólares.

Algunos agentes traen la mercancía desde el vecino país y aquí se dedican a revender las balas a los compañeros que andan cortos de insumos. Es casi un contrabando, pero es la opción que han encontrado para hacer frente a sus carencias.

Quizá en el presupuesto 2023 el tema será atendido dejando una partida suficiente para la compra de estos insumos que, de manera inexplicable, no son suministrados a los elementos policíacos que, literalmente, van a la guerra sin fusil.

***

Viene amonestación de la alcaldía a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por las sistemáticas ausencias de sus jefes a las reuniones semanales de coordinación de seguridad.

Nunca se ha parado en ninguno de esos encuentros el titular estatal, Gilberto Loya Chávez, a pesar que la sede de la institución fue dejada en Juárez justo para dar a la ciudad la atención merecida.

Últimamente, ha dejado también de asistir el jefe de la Secretaría en Juárez, Ricardo Realivázquez, porque aparentemente ahora toma otro curso para detectives en Centroamérica.

Es decir, la Secretaría Estatal ha dejado de tener representación en las reuniones de seguridad con todo lo que ello implica en materia de comunicación, de coordinación, y particularmente, de operación policiaca en las calles.

El estado ha venido desarrollando una intensa actividad con la proyección de la plataforma centinela; también lleva a cabo trabajo policíaco en la calle. Eso no queda en la discusión. Incluso ayer fue arrancado un fuerte operativo para proteger a los juarenses en sus movimientos del Buen Fin. Hay fotos de las patrullas trabajando en ello.

Sin embargo, su presencia en la coordinación de seguridad no implica solo quedar bien o no con la alcaldía, sino también con el resto de los titulares de las corporaciones: el Ejército, la Guardia Nacional, la FGR, etc., y en primera instancia, con la sociedad juarense, beneficiada o perjudicada en la planeación y ejecución de las estrategias en esa materia.

La disposición debe ser demostrada en todos los ámbitos.

***

Están sudando frío las empresas que tienen interés en concursar en la licitación pública internacional, efectuada en conjunto por la Junta Municipal de Agua de Juárez y el Banco de Desarrollo de América del Norte.

El procedimiento JMAS-JUÁREZ-BDAN-02-2022, consiste en la contratación del servicio de coordinación, supervisión y administración de las obras de reposición del colector Norzagaray en el sistema norte de alcantarillado de esta ciudad.

Es una obra mayúscula, mediante la cual habrán de ser reparados más de cinco mil metros de tubería dañada o deteriorada, tarea que tendría un plazo de 480 días.

La cuestión es que la licitación es realizada bajo las estrictas condiciones establecidas por el banco y no por las normas mexicanas.

Por eso decimos que las empresas interesadas, Coordinación de Ingenierías de Proyectos SC, Diana Laura Velázquez Quintana, Equipos Comerciales Noval SA de CV, J&S Kasa Constructora SA de CV, MAV Ingeniería Integral (Miranda Arana Velasco SC) y URMO Ingeniería Integral SA de CV, están pasando aceite al enfrentarse al reto.

Algunas de ellas, si no es que todas, tienen alguna experiencia en el ámbito internacional, pero estos proyectos no son muy comunes que digamos.

Para empezar, dejó muy en claro el banco que no tiene la obligación de contratar a alguna de ellas, ni aún a preferir a la que ofrezca el precio más bajo, porque la base será la calidad de la propuesta elaborada en términos estrictamente técnicos.

La junta de aclaraciones acaba de realizarse, y en ella surgieron múltiples preguntas, algunas contestadas ahí mismo, pero otras tendrán respuesta por escrito en los próximos días.

Para la ciudad es buena noticia, porque una parte del costo total del servicio y de la obra misma, será con cargo al Banco de Desarrollo –sin reembolso-, a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza.

***

Mucho coraje provocó en algunos militantes verdes de cepa la incursión de priistas en las dirigencias del estado.

La muina es entre los que siguen extrañando la antigua forma de trabajar, acostumbrados a haber tenido las riendas de un partido que dejó muy buenos dividendos en los tiempos en los que servían muy bien como partido satélite, del PRI, por ejemplo.

El jueves, la exregidora del Partido Verde, Laura Yanely Rodríguez Mireles, intentó sabotear la toma de protesta de la nueva coordinación municipal (coordinación porque el comité dejó de existir desde que el Verde perdió registro estatal tras perder el registro por los pobres resultados de las elecciones pasadas), a la que asistió sin invitación.

La abogada se lanzó contra lo que consideró “aberración”, por la imposición de figuras tricolores que apenas hace una semana renunciaron a sus militancias en el Revolucionario Institucional.

Frente al alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el senador Rafael Espino, invitados de honor al evento protocolario, Rodríguez Mireles se apropió del micrófono para reprochar que ya no es tomada en cuenta, como otros verdes que en pasadas elecciones representaron al partido con candidaturas y que estaban sentados en primera fila.

“Es cierto, los cambios son buenos, pero estas no son las formas”, dijo antes de increpar a los nuevos líderes de ese partido. “Quiero pedir una explicación y quiero dejar constancia de que la militancia no fue tomada en cuenta para estos nombramientos”, acotó.

La exregidora acusa que se violaron los estatutos del partido, porque la nueva dirigente municipal, Fernanda Ávalos, es expriista y alega que muchos de los integrantes de la coordinadora fueron candidatos en las elecciones pasadas.

Y es cierto. La mesa directiva del PVEM en Juárez quedó integrada por Blanca Franco en la Secretaría de la Mujer; Mayra González, en Finanzas; Salvador Lozoya, en la Secretaría de Elecciones; Mireyda Félix, en la Secretaría de Atención Ciudadana. Todos ellos salvo Salvador Lozoya son o fueron priistas hasta hace una semana.

Mario Flores, quien quedó acomodado en el jurídico del partido también es tricolor; en la Coordinación de Desarrollo Sustentable fue colocado Víctor Corpus, un picaflor que no ha sido ni priista ni verde ni amarillo, mientras que Rosa María Félix fue nombrada secretaria de Atención Infantil. Esta última no saben ni de dónde salió.

***

Si realmente fuera congruente, Benjamín Carrera ni siquiera sería diputado de la actual legislatura y, por lo tanto, tampoco seguiría pataleando por no haber logrado convertirse en el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante este segundo periodo ordinario de sesiones.

Así como dijo no saber qué hora era después del desfase de horario con El Paso, haciéndose el chistoso en Facebook, a pesar de presidir la Comisión de Energía, que ignoró completamente que las fronteras chihuahuenses se ajustarían al horario del Centro del país, tampoco atinó a quejarse correctamente de la designación de su compañera de partido, Adriana Terrazas.

Resulta que el miércoles de esta semana, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua ni siquiera tenía jurisdicción al resolver la impugnación presentada por Carrera contra la designación de Terrazas, al tratarse de un asunto meramente legislativo. O séase que todo el pancho fue en vano.

En la sesión pública, el Pleno de la Sala Regional Guadalajara revocó la resolución dictada por el TEE, que confirmó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de ese Estado, que a su vez, determinó rechazar la propuesta para presidir la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos durante el segundo año del ejercicio constitucional.

Lo anterior, porque la autoridad responsable carece de competencia para conocer la controversia, pues los actos reclamados en esa instancia corresponden al derecho parlamentario.

Se relacionan, afirman, con el funcionamiento de las actividades internas de los órganos del referido Congreso local, sin que se advierta que afecten un derecho político-electoral o de participación política que le impida a la parte actora ejercer sus funciones o atribuciones, se estableció.

El colmo es que dice que no acepta la resolución y buscará otra instancia ante la cual quejarse.

Mientras tanto, en los grupos morenistas de redes sociales se ha leído lo siguiente: “Congruente con nuestro movimiento y la urgencia de eliminar a los diputados plurinominales, pues todo representante debe llegar por votación popular y no por pago de favores”.

Sus pocos seguidores ignoran o se les olvida que su diputado mantuvo su curul gracias a la representación proporcional, tras perder la reelección por el distrito 05 en el 2021.