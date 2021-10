Autos chocolate, esfuerzo de miles de familias

La regularización de los vehículos extranjeros usados estelariza el debate social en la frontera -pues es aquí donde se concentran las mayores cantidades de autos en condiciones de irregularidad-, como consecuencia de la promesa cumplida por el presidente López Obrador y la 4T con las familias trabajadoras de esta y otras ciudades fronterizas.

Sin embargo, es necesario dejar de estigmatizar el ambiente en torno al tema, ya que cuando hablamos de los “autos chocolate” o “autos chuecos”, abordamos una realidad que vivimos cientos de miles de familias en nuestra ciudad. Ante el desplazamiento humano, la crisis migratoria y la pobreza de la que son víctimas millones de habitantes en la frontera norte, los autos ilegales representan una alternativa realista para un sector importante de la población.

Los “autos chuecos” son aquellos que fueron vendidos tras su uso en Estados Unidos después de un choque o al ser descontinuados, por lo que, al llegar a México pueden llegar a costar hasta un 10 por ciento de lo que costaría un vehículo usado en una agencia. Entran a nuestro país y posteriormente se venden, aunque carecen de autorización para circular, dando pie a que los dueños sean presa de la corrupción. Incluso, entre los juarenses de las colonias más marginadas han creado redes de apoyo para evitarlo.

Pero lo más grave de todo es que una gran cifra de autos irregulares, al no tener un dueño fácil de identificar, son utilizados de manera frecuente para la comisión de delitos, que como sabemos, constituyen el origen de nuestro problema más grave, la inseguridad.

Las estadísticas arrojan que el número de unidades que cruzaron la frontera creció un 36 por ciento en agosto de este año en comparación con el año anterior y en un 85 por ciento comparado con el mes de julio. Es decir, ha sido el mayor aumento de autos que cruzaron la frontera, y la inseguridad podría agravarse si no se facilita la regularización.

Es momento de dar el paso hacia la legalidad y de poner freno a las mafias que se enriquecen ilícitamente. Al margen de las posturas de la industria automotriz, cuyas opiniones han sido escuchadas, tenemos que analizar de manera objetiva y ver a los vehículos como lo que son: herramientas de movilidad. Los “autos chuecos” satisfacen una necesidad que por décadas ha sido relegada en México y cuando el transporte se convierte en una necesidad indispensable para un sector de bajos recursos, toman protagonismo estas alternativas de autos como herramienta de trabajo. Sobre todo, en regiones con climas extremosos como la nuestra, cuyas temperaturas son tanto de las más bajas como las más altas del país.

Otro aspecto para destacar es la inversión en recuperación vial que, derivado de lo recaudado, podremos tener. En Ciudad Juárez contamos con aproximadamente 100 mil vehículos irregulares, eso indica que el presupuesto que se destinará a la reparación de carreteras y bacheo será de más de 100 millones de pesos. Es sin duda, una oportunidad de generar recursos con una perspectiva de justicia, para que las ciudades con más flujo entre EU a México, que son las que tienen mayor desgaste, se beneficien directamente.

Por último, es importante aclarar que la regularización de dichos autos no es para todos, así que de ninguna manera se premia la corrupción, toda vez que para lograr obtener la certificación de auto legal es requisito ineludible presentar el “Shipper export” que no es otra cosa que el comprobante de que el auto fue dado de baja en Estados Unidos y puede ser dado de alta aquí. O lo que es lo mismo, será la prueba de que no es objetivo ampliar las unidades que vienen de manera irregular, sino ayudar a las personas que con el producto de su esfuerzo y honestidad, se han hecho de un automóvil en estas condiciones por necesidad, y no buscan nada más que poder cumplir con la ley y dejar de ser presas de la extorsión y el miedo de perder en un decomiso el fruto de su trabajo.