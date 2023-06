Autoflagelación y/o autovictimización

En días pasados se llevó a cabo la quinta etapa del circuito atlético pedestre, misma que se desarrolló en las inmediaciones del parque El Chamizal, como últimamente se ha acostumbrado, en ella se reunieron una gran cantidad de personas que con entusiasmo se inscriben en la carrera recreativa de 3 kilómetros, y otros tantos en la competitiva de 10.

Comúnmente, he corrido el circuito de los 10k; ya me habían platicado de personas que no terminan la carrera y desisten, lo cual es completamente válido, por otro lado, están aquellos que hacen trampa, en lo personal, no me había percatado, pero en esta ocasión observé a tres corredoras, en diferentes momentos, que en lugar de salirse de la carrera al ya no poder, o caminar un poco, acortaron camino –pues es muy sencillo brincar el camellón-, corrompiendo así su participación y terminando antes que muchos atletas que, a trote suave, realizan completa su travesía.

Al final de la carrera, observé como un grupo de corredores, reclamaban a una de las personas su actitud y esta se defendió diciendo: “no es culpa mía, no hubo buena señalización en la carrera, está mal planeada”, justificando su fracaso, transfiriendo parte de su responsabilidad a los organizadores del evento.

Es común que, en los diferentes actos de la vida, se busque culpar a terceras personas por actividades en las que nos vemos involucrados y que, por diferentes circunstancias, no se alcanza el éxito, generando en cada persona, un sentimiento de culpa que la vuelve víctima de sus propias acciones y, por ende, de sus fracasos, renegando incluso del entorno en que vive, de su familia y de las autoridades que dejan de garantizar el bienestar ciudadano.

En ese tenor, en nuestra localidad se han incrementado considerablemente los percances viales, que han dejado una estela de desgracia, uno de los factores radica en que se conduce excediendo los límites de velocidad y cuando la autoridad señala alguna infracción, el primer argumento ciudadano es: “no hay señalamientos viales”, manifestación que puede ser tomada como válida –cuando realmente no existen- para cancelar una sanción pecuniaria, empero, cuando el percance vial se llega a producir, entendemos que conducir con prudencia y respetando los límites de velocidad, se vuelve algo lógico y racional.

En esta temporada de calor se presentan una serie de factores que hacen que el conductor tenga menor paciencia en el volante, sobre todo en aquellos que no cuentan con sistema de aire en su vehículo y que en las horas pico, donde el avance por las principales avenidas se vuelve un verdadero calvario, sufren las inclemencias del tiempo.

El calor por sí mismo, según la OMS, trae aparejados una serie de problemas como lo es la somnolencia, el golpe de calor, la deshidratación, entre otros y muchos de ellos ponen de mal humor a quienes circulan por las diferentes arterias viales de nuestra ciudad, pues se exacerban las amenazas a la salud, sobre todo aquellas encaminadas a las enfermedades de carácter mental, entre las que se encuentra el estrés, mismo que genera angustia reactiva, depresión, agresiones, psicopatías complejas y sensación de pérdida.

Hay que tomar en cuenta que, cuando se conduce con ira o alguna condición de malestar corporal, la capacidad para tomar decisiones al volante, se ve seriamente disminuida aumentándose la posibilidad de generar un percance vial, máxime que, el conductor, va envuelto en su problemática y se olvida de actuar bajo la visión de vida en comunidad, es decir, se vuelve egoísta y solo piensa en llegar a su destino, sin importar lo que esté pasando con los demás conductores y cuando es abordado por la autoridad vial, primero buscan la justificación de sus actos, después promueven la corrupción –sin negar que en ocasiones es la autoridad quien solicita alguna dádiva.

Para proteger la condición de salud, protección civil de los tres órdenes de gobierno, ha iniciado una campaña invitando a la comunidad a mantenerse hidratado y evitar salir en horarios en los que las inclemencias del sol se vuelven insoportables, empero, no es suficiente solo mantenerse hidratado y utilizar ropa de colores claros, lo más importante es la actitud que tengas para enfrentar cada fenómeno climatológico, o cada problema que se llegue a presentar.

Recuerda que el responsable de tus actos eres tú mismo, así que deja de buscar el flagelo, o bien, de victimizarte, es momento de tomar la responsabilidad que a cada quien le corresponde y actuar bajo la premisa de que, como ser sociable, debes vivir pensando en la comunidad que te rodea y trabajar por el bien de la misma.