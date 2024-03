Tu navegador no soporta el audio.

-"No se gana con el voto de los expresidentes..."

-Canibalismo morenista no tiene límites

-¿Otra obligada intervención en NCG?

-No quieren algunos candidatos vincularse a Xóchitl

Muy diplomático, eso sí, pero Rogelio González trató de bajar a Elizabeth Villalobos de la carrera por la dirigencia de la Canaco en Juárez, tan intensa desde hace días que hasta intercambio de golpes hubo hace días.

Tenemos en la versión digital de La Columna el audio de una llamada entre dicho expresidente de la Canaco y la candidata, donde le intentó dar lecciones de lo que enfrenta con las postulaciones de Iván Pérez y Ángel Corral, cada uno con padrinos, padrinotes con grandes intereses en la Cámara Nacional de Comercio y en la frontera en general.

No tiene desperdicio la charla telefónica, hay que escucharla completa. O más que charla, la disertación del que, junto con su tocayo actual presidente del organismo, Rogelio Ramos Guevara, trata de retener su control, ante la irrupción primero de la mujer y luego del otro candidato, considerado el gallo de las cadenas comerciales que tienen alineados los votos de las conocidas cadenas comerciales.

"(...) se lo digo con toda honestidad, yo sé que trae apoyo por ahí de algunos expresidentes, pero como se lo dije el otro día: no se gana con los expresidentes una elección, se gana con votos. El que traiga los votos va a ganar", fue una de las expresiones de González Alcocer para tratar de embarcar a Villalobos Luna con Pérez Ruiz.

Luego le dibujó el panorama político de la cámara, seguramente bien conocido por la candidata de la planilla blanca, por el de la verde y el de la azul, así como por cualquiera medianamente informado del gremio.

En pocas palabras, le hizo el recuento de que, mientras ella trae a los expresidentes Eleno Villalba, Alejandro Ramírez y el agredido Cueva Pizarro; Corral trae al grupo que supuestamente mueve masas de 600-700 votos, con Álvaro Navarro como mánager, y el otro, proveniente de la gestión municipal, es la apuesta de los Rogelios.

También intentó poquito el chantaje para convencerla de sumarse al proyecto: "Después un perdedor no gana la Cámara de Comercio. La divide, pero no gana después cuando vuelva a competir". Así le deslizó el ofrecimiento de la vicepresidencia de la Canaco y hasta el apoyo para postularse al siguiente periodo, entre otras posibilidades.

De parte de la mujer se escuchan casi puros monosílabos, "sí... no... sí... ajá...", como respuestas, hasta el comentario de que Iván no le había hablado, ante lo que González Alcocer, como vidente, le aseguró que estaba por llamarla. Así fue la charla hasta la despedida en que se llenaron de elogios y se reiteraron su enorme admiración mutua.

Nos queda pendiente conocer la fecha y hora exacta de la llamada. No podría haber sido antes de los registros, porque el panorama era otro con esos decididos que a veces les da por arrepentirse; es más factible que haya sido entre el martes -cuando Villalobos salió con sabor dulce y amargo de su inscripción al sentir cierta traición del grupo de Navarro Gárate- y el miércoles de los trancazos. Tendremos que dejar el dato en el terreno de la especulación.

En fin, pasado mañana viene la calientita elección de la que algunos hasta creen que puede llegar a la judicialización, dada la confrontación que trae más dividido al gremio que un proceso interno de Morena.

***

El canibalismo morenista no tiene límites, por lo que no es lejano el escenario, en las siguientes semanas, de que terminen en el registro de violentadores los diputados Cuauhtémoc Estrada, Benjamín "Benjamón" Carrera, David Óscar Castrejón, María Antonieta Pérez, Leticia Ortega y demás integrantes de la bancada guinda en el Congreso del Estado.

Esa posibilidad, a raíz de la denuncia por violencia política de género que por casi dos años ha sostenido la también morenista Adriana Terrazas Porras, les impediría contender por su reelección o por cualquier cargo de elección popular. Es lo que más les duele.

El tema que destapó Estrada la semana pasada -desesperado y victimizándose de un supuesto complot de Terrazas, la gobernadora Maru Campos, el Tribunal y el Instituto Estatal Electoral- camina a su parte final luego del pleito de meses con la presidenta del Congreso, precisamente por el atrevimiento de asumir ese cargo con la representación morenista.

De facto y sin juicio previo, el coordinador y sus compañeros le quitaron recursos de la bancada, la excluyeron de los acuerdos, la expulsaron del grupo y prácticamente de su partido, con montones de adjetivos de por medio. Todo por una jugada política que cualquiera que haga política podría entender, incluso en Morena.

Las consecuencias que pagan ahora son graves, pero risibles por la actitud de víctimas que asumen hoy los victimarios de ayer.

Dicen que ahora Terrazas Porras, en ese canibalismo sin límites, no está dispuesta a ceder ni a dialogar como antes sí lo estuvo, para llegar a acuerdos que permitieran darle algo de institucionalidad a una legislatura que transita entre lo gris y lo negro, tanto por el bajo nivel de morenistas como por el de los demás diputados de otras fuerzas políticas.

***

Nada lejos está otra intervención estatal en Nuevo Casas Grandes. Así lo ven al menos los ediles que han logrado enlaces con diferentes autoridades del Gobierno del Estado, ante las que han pintado a la alcaldesa, Edith Escárcega Escontrías, como algo peor que la detenida antecesora por posibles actos de corrupción, Cynthia Ceballos Delgado.

El desplante de la semana pasada con el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, para evitar la firma de un convenio con el que entregaría al estado las funciones de vialidad y tránsito de manera provisional, fue un pasito más en el camino similar al de su hermanastra que sigue Escárcega.

En estos días, aseguran, tendrá la presidenta tal vez la última oportunidad de acordar la trasferencia de tránsito a la Policía Vial del Estado, de forma transparente y abierta, en lo que puede avanzar un modelo de seguridad municipal en el que parece no tener mucho interés la alcaldesa.

Atada de manos políticamente por un grupo que la tiene secuestrada; atada en materia de seguridad y obras públicas, así como en variados rubros de la administración en la que sigue sin dar resultados, no está lejos, pues, de primeras denuncias formales que le pueden dar más que simples dolores de cabeza.

***

Las menciones al proyecto presidencial de Xóchitl Gálvez, por parte de los candidatos a senadores y diputados del frente PAN-PRI-PRD que supuestamente ya están en campaña, son casi nulas en sus mensajes con las audiencias y totalmente ausentes en sus planes de comunicación al exterior.

Nos aseguran quienes revisan paso a paso el avance político de la alianza que hasta parece darles alergia mencionar y engranar sus proyectos con el de Gálvez Ruiz, a la que, además, los partidos coaligados le regatean apoyo económico y hasta los spots de propaganda que les asignó el Instituto Nacional Electoral.

En los insulsos boletines oficiales ni por error va el nombre de la señora X. Si la práctica política no la dominan los candidatos, menos los redactores carentes del mínimo de cultura general y electoral.

El costo de esos yerros no sólo impacta en las dirigencias partidistas que, por esa no redondeada campaña electoral, no han logrado entusiasmar ni marcar agenda con las propuestas de los aspirantes del llamado Frente Amplio por México o la coalición Fuerza y Corazón por México.

Los electores lo van a cobrar, especialmente en plazas como la juarense, donde las marcas que van en esa alianza aportan más negativos que positivos a los proyectos de la candidata presidencial y de los aspirantes a otros cargos de elección popular.