Atrapados en su discurso

Siempre he defendido que hay que distinguir entre el derecho a manifestarse y la afectación que las protestas causan a terceros.

En México se tiende a creer que una manifestación que no causa molestias a la población en general no es atendida por las autoridades y, por tanto, no tiene posibilidad de dar los resultados que los manifestantes buscan.

Además, se ha generado una tolerancia social a las protestas, la cual ha inhibido a las autoridades de aplicar la ley, por no querer ser tachadas de represoras.

La represión como sinónimo de usar la fuerza legítima del Estado contra personas que afectan el derecho de terceros es una herencia de los hechos de 1968, cuando se ordenó disolver a culatazos y balazos la protesta en Tlatelolco para que el movimiento estudiantil no perturbara la realización de los Juegos Olímpicos.

Y a pesar de que se pueden encontrar episodios de abuso gubernamental en los años que siguieron, el uso de la fuerza —aun cuando es legítima— ha quedado estigmatizada, y las autoridades se la piensan varias veces antes de impedir o retirar una manifestación, incluso cuando ésta incurre en actos violentos e ilegales.

Así llegamos a los tiempos actuales. El gobierno federal —así como varias administraciones estatales y municipales— lo tiene un movimiento que en muchas ocasiones ha incurrido en protestas callejeras que afectan los derechos de terceros, entre ellos el de la libre circulación.

Hoy que es autoridad, dicho movimiento está cosechando la fruta que sembró: la imposibilidad de aplicar la ley para disolver protestas —incluso, cuando éstas son realizadas por presuntos delincuentes— porque siempre sostuvo que todas las manifestaciones eran legítimas y que la autoridad debía resolverlas mediante la política.

Hoy, ese movimiento está enredado, porque, por un lado, está viendo que la política muchas veces no alcanza a satisfacer las demandas de los manifestantes y porque su discurso de considerar legítima y justificada cualquier protesta ha comenzado a resquebrajarse.

En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que no todos los actos de suplantación del cobro en las casetas de peaje eran motivados por demandas sociales legítimas, mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, lamentó que los policías federales que no quieren incorporarse a la Guardia Nacional hayan afectado el derecho a la movilidad en el bloqueo que realizaron el viernes pasado al aeropuerto capitalino.

La pregunta es por qué no han usado la fuerza legítima en esos casos, si la ley lo permite.

Digo que el discurso se resquebraja porque el movimiento que hoy gobierna siempre ha condenado cualquier acto de autoridad para aplicar la ley a los manifestantes y porque él mismo, en numerosas ocasiones, afectó el derecho de circulación (recuérdese el plantón del verano de 2006 en el corredor Reforma-Zócalo).

El imperio de ley implica que la norma sea conocida por todos y válida para todos, pero también que la autoridad la haga valer. Si hay excepciones en alguno de estos puntos, no puede hablarse de Estado de derecho.

Durante años, el movimiento que hoy gobierna puso la libre manifestación por encima de la libre circulación, y rechazó que la autoridad hiciese uso de la fuerza legítima para garantizar esta última.

Hoy, el dilema se resume en los gritos que los pobladores de Acajete, Puebla, lanzaron hace unos días a los soldados que resguardaban una bodega con artículos robados: “¡Ustedes no nos pueden hacer nada!”.

Es una desgracia, pero a eso hemos llegado: que ni siquiera contra presuntos delincuentes se pueda aplicar la fuerza legítima del Estado.