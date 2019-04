• Atole por las venas en la Cuarta Transformación





• El senador que lucra con la muerte de Dana





• Maru busca alumbrado en momentos estratégicos





•¿Y si la candidata de Morena resulta mujer?





No tira la toalla porque sus aspiraciones son mantenerse en la política y tentar a la suerte entre los contendientes por la gubernatura 2021 pero el coordinador de las delegaciones federales en la entidad, Juan Carlos Loera de la Rosa, continúa sufriendo lo indecible no para mantenerse en el cargo pero sí para desempeñar su cargo con la eficacia necesaria.

Camina en Chihuahua el régimen federal a paso de tortuga y no con la celeridad ni la presteza que caracterizarían a un equipo nuevo en el Gobierno, fresco en ideas y buena condición física y mental tras la prolongada dominación de la ‘mafia del poder’. Da la impresión de todo lo contrario.

Es poco lo que puede hacerse desde acá, responde impotente Juan Carlos cuando es interrogado sobre el inmovilismo total del régimen que representa en la histórica crisis que sufre la región fronteriza.

Peor a no mover un solo dedo ha sido que niegue el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la existencia de la problemática. O muy mal informado o actúa de mala fe el jefe del Ejecutivo federal.

A estas alturas del sexenio no hay delegado (a) de la Secretaría de Economía en la entidad ni de una gran cantidad de dependencias más. Inaudito cuando hablamos de la frontera cuyo principal motor económico es la industria manufacturera de corte internacional que genera casi 300 mil empleos directos y dos veces más de empleos indirectos.

La ciudad de Chihuahua y buena parte del resto del estado tienen gran presencia de empresas del mismo corte que ahora desarrollan sus actividades de exportación e importación a la buena de Dios.

No hay autoridades en la Secretaría de Economía para que coadyuven en sus correspondientes procesos y menos en auxiliarles frente a la severa crisis en los pasos fronterizos.

Loera exhibe su preocupación y hace lo que puede, hay que decirlo. Si no fuera por su intervención, López Obrador no sabría que la aplicación del decreto para la zona fronteriza libre sigue lenta cuando no de plano incumplida en varias de sus vertientes.

El gran problema es que las soluciones brillan por su ausencia. No hay delegados, hay crisis y pérdidas por decenas de miles de millones de dólares. Y no se observa ni luz al final del túnel ni voluntad porque empiecen a mejorar las cosas.





***

Todo apunta a que el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar pretendió sacar lucro político-electoral de la tragedia ocurrida a la universitaria Dana Lizeth Lozano Chávez.

Los primeros datos recibidos en esta columna indican que el legislador con aspiraciones de gobernador movió algunas piezas hacia el interior de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para que las manifestaciones sobre el desafortunado hecho tuvieran como blanco al alcalde, Armando Cabada, y no estrictamente la búsqueda de justicia.

Ya no queda lugar a dudas. El exnovio de Dana está confeso como el responsable del asesinato por una relación de varios años que se convirtió en nociva y terminó en fatalidad.

Es triste y lamentable que eso haya ocurrido, pero es igual de penoso que el senador haya intervenido en búsqueda no de que fuera aclarado el crimen sino de atacar políticamente.

No hemos escuchado de Pérez Cuéllar una sola palabra por la tremenda crisis que sufre la región fronteriza pero sí sabemos de sus aventuras hacia el 2021 montado sobre un hecho triste que ha sacudido a la comunidad universitaria y a la sociedad juarense.





***

El afamado sacerdote católico Gustavo Sánchez Prieto, “el padre Negris” fue convocado por la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, para “echar el agua bendita” y desear buena suerte frente a la decisión de concesionar el alumbrado público por década y media.

La alcaldesa hizo el anuncio en conferencia de prensa, auxiliada en la parte técnica y política por su secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno. Ocuparon la mañana en eso; cuadras adelante el gruñón gobernador Corral arrancó la colecta de la Cruz Roja acompañado de la primera dama, Cinthia Chavira, y unos cuantos funcionarios de primer nivel.

La apuesta de Maru con el alumbrado es en grande. Serán cambiadas en dos años algo así como 81 mil luminarias, todos los sistemas eléctricos correspondientes e instaladas mil 500 lámparas adicionales así como los postes que sean necesarios.

Sigue la presentación del proyecto en el Cabildo, la discusión y eventual aprobación, etc.

La parte más delicada de todo parece ir igualmente de afinada que los números. Maru se hizo acompañar de los principales líderes de cámaras empresariales, los regidores están recibiendo toda la información y lo mismo ocurrirá con los diputados.

Por lo pronto no se observan nubes que pudieran opacar el proyecto de alumbrado o a rebotar en los planes político-electorales de la alcaldesa.

***

En sus afanes por lograr la candidatura de Morena a gobernador en el año 2021, el senador Cruz Pérez Cuéllar y el superdelegado federal Juan Carlos Loera, no han reparado en un detalle.

Cada uno con su estrategia de posicionamiento, exitosa o no, como quiera verse, han centrado el mensaje de convencimiento hacia el exterior del partido con el que pretenden postularse, pero se han olvidado de la dinámica interna morenista, muy diferente a la política tradicional.

De la mano de grupos de expanistas, expriistas, independientes, con alianzas con el poder estatal, alcaldes, secretarios, senadores y diputados, difícilmente habrán de llegar a buen puerto si se olvidan de ese esquema, donde en apariencia hay un solo gran elector, con una amplia gama de posibilidades para establecer un modo de selección de candidatos imposible de manipular por externos.

Tan sólo desde el búnker de la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, lanzan la interrogante: ¿y qué tal si en Chihuahua el partido decide que la candidata sea mujer?

No es especulación propiamente, tampoco una posibilidad en este momento. Pero sí una señal a tiempo sobre la talacha interna que nadie está haciendo en Morena.

A estas alturas, según los que conocen de esa dinámica especial del partido del presidente López Obrador, el trabajo político debería estar centrado en integración de grupos morenistas y en tratar de dominar los escenarios que cada candidatura plantea, donde se involucra desde la dirigencia nacional hasta el más modesto comité municipal.

***

Hasta parece que el senador Gustavo Madero quiere ser gobernador ya, sin elección de por medio, por la cantidad de gente que ha metido al gobierno de Javier Corral.

Si el proyecto está en una candidatura en 2021, no tiene lógica que siga con la mano metida en prácticamente todo el equipo del ya no tan ‘nuevo amanecer’, desde la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Hacienda, hasta el Poder Judicial y el Congreso del Estado.

También dentro de la Secretaría Particular y en la Coordinación de Gabinete, que él estrenó, con una estructura en la que están los aviadores más caros de la historia del estado, con Ismael Rodríguez a la cabeza.

Algunos son puestos de alto nivel, pero otros tantos son medios o bajos. Eso sí, en áreas que manejan presupuesto.

Por eso se habla de una “maderización” del gabinete, la cual resulta extraña si tiene la vista en la candidatura, pues la estrategia debería ser la de comenzar a marcar una distancia con la administración de Corral, que comenzó anticipadamente a ir en picada; en vez de acaparar posiciones en apariencia poco rentables. Al menos no rentables para un proyecto político.

Ante el imparable avance de la alcaldesa de la capital, Maru Campos, en esa carrera por la candidatura azul, en el gabinete corralista priva la duda sobre qué persigue exactamente Madero Muñoz, con tanto recomendado incrustado en las dependencias.

Parece que el verdadero objetivo del senador ya no está en la candidatura de 2021. Es en serio.