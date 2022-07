-Aterrorizan y matan porque no hay municipales

-Viene refuerzo militar para El Valle de Juárez

PUBLICIDAD

-Crisis en transparencia por hackeo

-Vientito de bronca en elección morena

El mismo fusil AK-47 utilizado para privar de la vida a la doctora Masiel Mexia Medina fue dejado junto al individuo casi muerto que presumiblemente la atacó y que apareció atado casi por completo con cinta adhesiva a un poste en calles de San Juanito, municipio de Bocoyna.

También fue colocada junto al sujeto una cartulina con la explicación respectiva: “Esto te pasó por haber matado a la doctora y violado a una en Chihuahua”.

Presume la Fiscalía General del Estado que el presunto asesino de la doctora fue dejado ahí por integrantes del grupo delictivo que domina en aquella localidad y en la cabecera municipal, Bocoyna, a solo 15 minutos de San Juanito, La Línea o Nuevo Cártel de Juárez.

El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General y su policía la Agencia Estatal de Investigaciones son instituciones fundamentales para la sociedad dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad.

De forma paralela y en igualdad de importancia están las policías preventivas o municipales. Ese sujeto que mató a la doctora anduvo por San Juanito disparando su arma, amedrentando gente e incluso, en efecto, abusó de otra muchacha antes de asesinar a la médica.

Todo el poblado increíblemente carece de policía a pesar de que no es pequeño, tiene más de 12 mil habitantes; es de mayor población que la cabecera municipal Bocoyna con apenas mil habitantes.

Esporádicamente, los militares y los policías estatales llevan a cabo labores de seguridad preventiva, pero solo de manera ocasional. De ahí la completa anarquía y el control también completo de la delincuencia.

Igual que Bocoyna hay otros 11 municipios que carecen de polipreventivos. También ahí se repiten con frecuencia hechos similares a los de San Juanito.

Algo deberán hacer los distintos niveles de gobierno porque la situación no puede continuar así. Urge ayuda al nivel más bajo de gobierno, el municipal y urge empoderar a las policías de primer contacto con la población no solo en los municipios pequeños, sino también en los medianos y hasta en algunos grandes.

En Parral ocurrió algo similar a lo de San Juanito, con el mismo nivel de impunidad, pero sin el impacto mediático porque se trató de un asunto aparentemente entre grupos delictivos.

Varios hombres armados ingresaron el domingo sin ningún obstáculo al hospital del IMSS, sacaron a un hombre que permanecía en terapia intensiva, lo condujeron hacia afuera de la ciudad y lo mataron, o lo remataron, a un lado de la carretera.

Fue muy ruidoso el operativo como para ser ignorado por los elementos locales, pero es obvio que muchos de ellos permanecen amenazados.

No es necesario ser adivinos ni aves de mal agüero para advertir que continuarán sucesos semejantes mientras en localidades pequeñas y grandes no haya por lo menos una policía municipal respetable, fuerte; dependiente del gobierno, no del crimen.

***

Ayer arribó a Juárez un contingente considerable de soldados del Ejército Nacional. Vienen a “reforzar” las acciones de seguridad local ante el aumento en los homicidios, más de 40 ya en lo que va de julio.

Nos aseguran que al menos unos 200 de los casi 400 que llegaron vienen a una área específica, el Valle de Juárez, donde también hay señales serias de incremento en la violencia.

La zona tuvo un período de paz, relativa porque desafortunadamente allá con extraordinaria facilidad cambian las cosas, mientras hubo presencia del Ejército y la Guardia Nacional. Hasta los polleros ajustaron sus rutas.

Pero los militares fueron sacados de ahí repentinamente hace tres semanas y trasladados a Urique tras el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y de otras personas.

Los miembros de la mesa de seguridad en el estado observaron la nueva situación en El Valle, el incremento en los movimientos de los grupos delictivos y acordaron regresar la presencia militar en la región.

A partir de ayer mismo, u hoy, deben hacerse notar.

***

El hackeo a la Plataforma Nacional de Transparencia como nunca ha colocado en auténtica crisis al sistema. Más que todo, porque están puestos los huevos en una sola canasta. Todos los órganos estatales de transparencia, incluyendo por supuesto Chihuahua, dependen de ella, convenios de por medio.

Así se diseñó para efectos de estandarización y mayor facilidad, apertura, accesibilidad, máxima publicidad, etcétera, principios de la transparencia que llevaron a la centralización en el sistema que hoy su principal debilidad.

Si la plataforma falla, se caen las solicitudes y sus procedimientos. No puede bajarse información; y gravísimo, la base de datos se pone en riesgo. Se supone que hay un respaldo por parte del INAI, que es el único responsable, porque ahí se controla todo.

A reserva de la indispensable intervención de la autoridad investigadora que en este caso es la Fiscalía General de la República a través del área especializada, se piensa que usaron millones de boots con solicitudes para colapsar la plataforma.

Esto ocasionó intermitencias que no permiten ni a los ciudadanos, ni a los sujetos obligados, por un lado ejercer su derecho, y por el otro responder a las solicitudes en el tiempo establecido por ley, pero más aún, que puedan subir la información pública de manera trimestral.

Hay entonces una desesperación de las unidades de transparencia a nivel nacional que podrían optar por entregar la información en CD o impresa a los institutos de transparencia, los estatales y los nacionales, para cumplir y que el mundo ruede. Es una locura de datos; impensable.

Eso o esperar sanciones. Los Consejos de Transparencia en las entidades podrían en cualquier momento tomar acuerdos generales para autorizar prórrogas dado el contexto de inestabilidad de la plataforma.

***

Mueve a risa aun tratándose de algo delicadísimo, que habla del perfil del delincuente común y de los riesgos adicionales que esta improvisación –por decirlo de alguna manera- provoca en los ciudadanos.

En avenida De las Torres y Yepómera, el domingo pasado ocurrió a media tarde un robo de auto a mano armada, y el ladrón no sabía manejar estándar, es decir, transmisión manual.

Quisiéramos ver el rostro del novel criminal cuando vio la palanca en medio de los asientos delanteros, con su víctima aterrorizada, porque además iba acompañada de un menor, su hijo de 17 años de edad. Suplicio con angustia terrible.

Los rostros blanquecinos por susto de víctima y victimario, con riesgo para la primera que esto acarrea.

El drama se prolongó por varios minutos más, porque el delincuente la obligó a conducir hasta un paraje donde se intercambió de vehículo con su cómplice, éste sí con la habilidad de meter el clutch, primera, segunda o tercera. Era un March.

Usamos Google y nos encontramos que estos incidentes son muy comunes por el bajo perfil de los delincuentes, que si no saben manejar estándar, menos sabrán controlar el arma. Vimos con una búsqueda simple decenas de casos similares.

Un delito, de por sí tipificado como grave por el Código Penal, se convierte en gravísimo por la posibilidad de homicidio y lesiones, más el uso de arma y el robo con violencia.

Cuántos de ellos no están ya tras las rejas y cuántos libres en las calles esperando no toparse con un auto de transmisión manual.

***

En pleno proceso de renovación tanto del Consejo Político como de su presidencia estatal, los ánimos al interior de Morena se han caldeado, al grado de que hay quienes buscan “curarse en salud” y comenzado a denunciar las malas prácticas en vía de hacerse presentes.

Tal es el caso del actual dirigente Martín Chaparro, quien por cierto ha estado al frente desde que se creó este instituto político, al no desaprovechar la oportunidad para hacer un llamado a las bases a no dejarse llevar por las dádivas.

El profe no ofrece detalles, pero sin duda se refiere a los principales promotores de candidatos a la presidencia del partido guinda, el superdelegado federal, Juan Carlos Loera; y al poderoso alcalde esta frontera, Cruz Pérez Cuéllar. Entre ambos cuentan con el mayor número de delegados hacia la elección estatal y con los principales candidatos a la presidencia, Ulises García y Omar Holguín, respectivamente.

También el profe Chaparro y tiene su corazoncito puesto en el mismo cargo con algún candidato todavía no destapado pero muy lejos de cualquier posibilidad de ganar.