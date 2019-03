Ataúdes rodantes

El transporte urbano de nuestra ciudad es el peor del país sin duda alguna. Malo, ineficiente, inseguro, sucio, caro y peligroso; el transporte de pasajeros en esta frontera ha agraviado a los juarenses por años, por décadas, prestando el peor de los servicios en unidades desvencijadas, en malas condiciones mecánicas, en rutas y recorridos que no cubren suficientemente la ciudad pero, además, cortando el recorrido cuando se les antoja y poniendo en riesgo permanente a miles de usuarios cada día.

Sin embargo, también hay que decirlo, los concesionarios del transporte urbano han contado con la dolosa y criminal complicidad de gobiernos estatales priistas quienes, a cambio de canonjías, privilegios y hasta dinero por parte de los transportistas para hacerse de la vista gorda ante los evidentes abusos e incumplimientos de los propietarios de los autobuses.

Los sempiternos dirigentes del PRI en clara complicidad con los líderes de los llamados sectores de ese partido político (CTM, CROC, CNC y CNOP) se han encargado de controlar una verdadera mafia de transportistas quienes, haciendo un uso indebido de una concesión del Gobierno, la han utilizado sólo para sacar provecho político-electoral pero no para brindar el servicio al que se comprometieron.

Es de sobra conocida la manera de operar en el pasado por estas agrupaciones, en franco contubernio con autoridades estatales, emanadas de su mismo partido, para lucrar con la concesiones apoyando activamente a los candidatos tricolores para sus movilizaciones en campaña y así, cuando esos candidatos llegaron al poder, obtuvieron una patente de corso para operar completamente fuera de la norma sin que nada ni nadie se los impida. Ni la ley siquiera.

“Muchos de los que no tienen derechos, serán retirados, algunos concesionarios ya no existen. Pero también vamos a ampliar la oferta de concesiones y concesionarios en Ciudad Juárez y en Chihuahua, y ojalá que podamos ir juntos en todo este plan, así lo deseo, porque recuperar el transporte público para los ciudadanos va a ser uno de nuestros legados como gobierno, vamos a dejar un transporte público mejorado, sobre todo digno, para los juarenses. Hay rutas muy rentables, muy rentables, hay otras medianamente rentables, y otras no tanto, tenemos que hacer un rediseño…”, esta fue la respuesta que dio el gobernador Javier Corral a los reporteros en Ciudad Juárez durante su más reciente gira de trabajo por la ciudad, a la pregunta expresa sobre si el gobierno a su cargo retiraría concesiones de transportistas del servicio urbano.

La noticia es buena. Desconozco si el gobernador sabe bien lo que dijo y a lo que se comprometió con esa declaración, pero si cumple lo que ofreció será sin duda alguna una acción que le puede resultar de lo mejor de su administración. Incluso al punto de revertir bastante el daño acumulado que tiene su imagen política luego de dos años y medio de mal gobierno.

No se trata de endurecer la mano con los concesionarios del transporte público de pasajeros, no, se trata de ya no ablandarla como se ha hecho por décadas. Se trata de aplicar la ley solamente. Se trata de que cumplan el servicio que tienen concesionado y por el que se comprometieron a brindarle a los juarenses un transporte digno, seguro, eficiente y de costo razonable. Sólo eso. Nada más, pero nada menos.

Lo que dijo Corral en Juárez tiene una gran relevancia. Es el quid del asunto. Retirar concesiones a quienes han perdido los derechos, o que ya no existen, pero también a quienes no cumplan con la normatividad, resulta una acción de gobierno indispensable para recuperar el control sobre ese gremio rebelde y quisquilloso. Si lo hace, sería un verdadero acto de poder al servicio de la sociedad.

Pero no sólo eso, se trata también de un tema de competitividad económica como ciudad, porque el transporte urbano se convierte en el sistema nodal de la movilidad de las personas. En cualquier otra ciudad, un transporte moderno, digno, seguro, eficiente es puntal del desarrollo social, turístico y económico. Por eso la trascendencia de la medida.

Mejor aun. La segunda parte de las declaraciones del gobernador son la cereza del pastel cuando dice: “… Pero también vamos a ampliar la oferta de concesiones y concesionarios en Ciudad Juárez y en Chihuahua…”. ¡Caray! La emisión de nuevas concesiones a empresarios de transporte que le inviertan de verdad, que conozcan bien del negocio y que mejoren el servicio, sería sin duda alguna la manera más rápida y efectiva de romper con el círculo vicioso en el que nos tienen los actuales concesionarios.

El transporte público de pasajeros, bien manejado y operado, es un negocio que deja bastante dinero como ha quedado ampliamente demostrado en diversas ciudades del territorio nacional como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras. No se trata solamente de introducir unidades nuevas y relucientes, sino de organizar todo un sistema de rutas troncales, secundarias y alimentadoras, que le den adecuada cobertura a las necesidades de transporte de los juarenses. Se trata de que, quien se meta a operar el transporte urbano, sepa del tema. Que sepa del negocio y que sepa del servicio.

Se trata de que los choferes sean adecuadamente capacitados como prestadores de un servicio público, y que dejen de convertir sus unidades en antros ambulantes, o en fallidos intentos de salas de concierto para música alterada; se trata de que los choferes brinden a la ciudadanía un trato atento, respetuoso y considerado, que no hagan paradas en donde se les pegue la gana y conduzcan sus camiones respetando toda la reglamentación de vialidad que existe. De eso se trata.

Por eso, la oferta del gobernador para emitir nuevas concesiones de transporte cobra una relevancia mayúscula en medio de una de las peores crisis que hemos vivido los juarenses en ese tema. Si los que hoy operan ese servicio, si a eso se le puede decir “operar”, no pueden hacerlo en las condiciones que les marca la ley, bueno, pues entonces que vengan otros que sí puedan, que sí quieran invertir, que sí sepan de logística de transporte y que sí sepan cómo hacer rentable todas las rutas de un sistema integral de movilización de pasajeros.

Sólo como botón de muestra, en la Ciudad de México funciona el Metrobús, incluso operado por el mismo Gobierno de la ciudad bajo un eficiente esquema de empresa pública descentralizada, como el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y ambos son medios de transporte operados con eficiencia, seguridad y calidad en el servicio.

El costo de un viaje en Metrobús es de 8 pesos. Sí, 8 pesos, y son unidades nuevas en excelentes condiciones, que tienen clima artificial, WiFi y pantallas de televisión. Además, dentro de las primeras dos horas de haber abordado el transporte, usted puede trasbordar sin costo alguno a cualquiera de las 12 rutas que componen el sistema. Funciona a través de una tarjeta de prepago que usted puede recargar en cualquiera de las estaciones, en máquinas que hacen la recarga de manera muy sencilla y amigable. Millones de viajes se realizan todos los días bajo este esquema, lo que lo hace sumamente rentable.

¿Por qué razón los juarenses, los chihuahuenses, no podemos aspirar a un sistema de transporte así? ¿Por qué la autoridad facultada para ello no termina de una vez de tomar cartas en el asunto y exigir que se cumplan las obligaciones que cada concesión implica?

Por todo esto es que afirmo que, si el gobernador Javier Corral cumple con esos ofrecimientos que hizo aquí en la ciudad, habrá encontrado una manera al menos, de no pasar a la posteridad como el peor gobernador que haya tenido Chihuahua. Eso lo salvaría. Tampoco pasará a la historia como el mejor, pero como él mismo dijo “Sería su legado a los juarenses”. Ahora, ahora sólo falta que lo haga.