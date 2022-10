Así las cosas con los partidos políticos

Como sucede cada año, el Consejo General del INE aprobó el financiamiento público para los partidos políticos, en esta ocasión para el 2023, proponiendo otorgarles una cantidad de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos; lo que significa que cada día los mexicanos pagamos 1 millón 707 mil 811 pesos para que los partidos políticos operen. Este incremento en el presupuesto que propone el INE a los partidos políticos, significa un 6.6% de incremento contra lo que se propuso para este 2022; por supuesto que esto debe pasar primero por el Congreso para la autorización.

Debo aclarar que el financiamiento público que opera en nuestro país se considera mixto, ya que además de ministraciones periódicas de dinero, tambien se entregan facilidades y recursos públicos, como el tiempo de televisión y radio. Esta fue una tendencia que en America Latina inició en el año de 1928 en Uruguay y le siguieron el camino Costa Rica en 1949 y Argentina en 1957. El resto de paises, ha venido sumándose a este tipo de financiamiento público a los partidos políticos.

La contribuión privada a los partidos en México no está prohibida, aunque sí está muy acotada, bajo el argumento de que los partidos políticos al ser una institución de interés público no deben comprometer sus intereses a los deseos o conveniencias de los privados.

El propio consejero del INE Uuc-Kib Espadas Ancona, actual presidente de la comisión y partidos políticos, textualmente declaró: “El Estado mexicano va a gastar algo más de seis mil millones de pesos en financiar a sus partidos políticos y ese gasto le ahorrará a la sociedad a lo largo y ancho del país, muchísimo más dinero, evitando compromisos, evitando la tentación de venderse a los intereses privados”.

Todo esto que les he comentado, queridos lectores, suele ser una suerte de encantamiento contra la posibilidad de realizar preguntas a fondo contra el destino que tiene esa cantidad de dinero en manos de los partidos. Estoy plenamente seguro que existe, en lo más profundo del consciente colectivo, la duda sobre cómo se maneja ese dinero, bajo qué características discrecionales se toman decisiones y cuál es el destino final de ese recurso que es de todos los mexicanos.

De manera personal, me parece indignante ver a algunos dirigentes partidistas llevar una vida de lujos, dejando la duda de si es producto de su trabajo, lo cual es posible pero debe demostrarse claramente, o si tiene que ver con sus actividades partidistas. No hago un juicio a priori sobre la honestidad de nadie, no es mi forma de llevar la vida, pero me queda claro que para tener una vida pública, es necesario que no haya sombras que alteren la visión de la sociedad sobre la realidad de las cosas.

Creo firmemente que la intención del financiamiento público mixto es buena, que los partidos políticos no deben someterse a intereses oscuros, sin embargo también estoy convencido que se debe ser más eficiente en el manejo de los recursos públicos, privilegiando la exposición constante de una plataforma política a través de los hechos y no con una tonelada de dinero.

Debemos analizar, en cuanto al financiamiento a los partidos políticos, si damos el paso siguiente al eliminar totalmente el financiamiento público de índole económica y dejar solamente los apoyos en especie en igualdad de circunstancias, donde todos los partidos tengan acceso a espacios públicos en medios de comunicación, pero donde no medie dinero.

Nuevamente pongo en la mesa que el financiamiento privado a los partidos políticos no está prohibido, por eso, al avanzar en una propuesta coherente, es necesario que exista un férreo control sobre el financiamiento privado, que se audite y se revise, para evitar cualquier sospecha. Habrá quien diga que bajo este tipo de financiamiento privado, existe la posibilidad de que se compren voluntades; sin embargo, actualmente eso ya existe… me refiero al financiamiento privado.

Las personas que estamos involucradas en la vida y el servicio público, debemos tener en claro que el dinero puede ayudarnos a construir una base política que permanezca durante un tiempo, pero la integridad personal y de grupo, es la herramienta fundamental para la construcción de instituciones políticas que perduren y permanezcan durante mucho tiempo.