Así las cosas con los discursos injerencistas norteamericanos

La inclusión del fentanilo en los hábitos de consumo de drogas ha venido a trastocar la vida social tanto en México como en Estados Unidos. Por un lado, la usanza norteamericana de mantener un régimen de libertad en la comercialización de armas de asalto y por otro, no tener programas efectivos de control de consumo, se han unido a una etapa electoral comprometida donde una vez más el discurso político del momento es el ataque a México

El asunto de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, tiene mucho tiempo en el aire; de hecho, en 2019 el expresidente Donald Trump pretendió declararlos así y públicamente dijo que hablaría con el Presidente López Obrador para contribuir a limpiar a México de esas organizaciones, aunque no pasó de ahí; sin embargo, el pasado 6 de marzo en su comparecencia en el congreso norteamericano del procurador Merrick Garland, se le exigió que informara si en México se están realizando esfuerzos suficientes para combatir el narcotráfico, sobre todo porque el fentanilo está cobrando la vida de poco menos de 200 estadounidenses cada día.

Mientras eso sucedía el congresista republicano por Texas Dan Crenshaw y Michael Waltz, congresista por Florida, presentaron una iniciativa para que Estados Unidos utilice la fuerza para combatir a aquellas organizaciones extranjeras que son un peligro para los ciudadanos norteamericanos, en una clara alusión a los cárteles mexicanos.

Suponer que Estados Unidos declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, según la ley de seguridad nacional norteamericana, facultaría a ese país a utilizar las fuerzas armadas en territorio nacional para atacar a los narcotraficantes. Eso significa violar nuestra soberanía flagrantemente.

Sin embargo, a pesar de todos los problemas que representan esas organizaciones criminales tanto para México como para Estados Unidos, la realidad es que este discurso recurrente de los políticos norteamericanos tiene que ver mucho más con la temporada política que con una verdadera intención de llevarla a cabo.

Dicen los expertos en materia de elecciones que los discursos políticos siempre deben estar dirigidos a los electores, porque son los proveedores de la materia electoral, los votos. Trump, Crenshaw, Garland y Waltz están en la estrategia de colocar a México y a los mexicanos como los causantes de los males norteamericanos. No es la primera vez y seguramente no será la última. ¿Quién no recuerda a Donald Trump vociferando que los mexicanos éramos violadores y delincuentes y que la solución era levantar un muro?

Hasta cierto punto es normal y hasta comprensible que algunos políticos estadounidenses hagan este tipo de manifestaciones injerencistas; sobre todo porque le están hablando a un electorado y ese discurso es una herramienta simple de abordar. Lo que es incomprensible es que haya mexicanos que abiertamente hayan manifestado su beneplácito con que pudiera aplicarse una medida de esa naturaleza.

Es verdaderamente lamentable escuchar a personas que, en la búsqueda permanente de estar en contra del Presidente López Obrador; consideren factible y benéfico para nuestro país que los soldados norteamericanos vengan a territorio nacional a combatir a los narcotraficantes; todo a partir de una posición política personal.

Nunca una posición partidista, debe estar por encima del bien general de la nación. El rechazo de los mexicanos ante una intromisión norteamericana debe ser unánime, sin importar la ideología política, ni el rencor o resentimiento contra otro mexicano. La nación y su soberanía siempre deben estar primero.

Sobre todo, debemos entender que las personas que ostentamos una responsabilidad pública, no podemos anteponer nuestros intereses políticos sobre la realidad y necesidades de los ciudadanos. El voto que nos ha llevado a esta responsabilidad no es un cheque en blanco para que los políticos hagamos lo que queramos con tal de mantenernos en la vida pública.

El llamado es a cerrar filas en torno a nuestra soberanía, a no dejarnos llevar por expresiones que solo buscan la división en lo fundamental, jugar políticamente con favorecer el intervencionismo en nuestro país es algo que cobrará factura a aquellos que ven una oportunidad de protagonismo a costa de nuestra libertad y de los intereses ciudadanos.