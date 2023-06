Así las cosas, con los aspirantes

Tal vez una de las prácticas más representativas de la etapa neoliberal, fue la institucionalización del dedazo; ese proceso viciado que invariablemente desembocaba en la decisión unipersonal del presidente en turno, sobre quien le sucedería en el cargo; todo esto tenía un solo fin, obtener del ungido el compromiso de impunidad a cambio de ser señalado por el “bendito” dedo del tlatoani en turno.

En ese sentido, una de las grandes contribuciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al esquema político nacional, es romper con la manera tradicional en que se seleccionan los candidatos por parte de los partidos, mediante la inclusión de una base social importante en la toma de la decisión es fundamental para abrir espacio a un proceso más incluyente y democrático.

El pasado 11 de junio de 2023, se llevó a cabo la sesión del Consejo Nacional de Morena, en donde se acordaron las reglas, fechas, procesos y participantes para la determinación de la persona que suceda al presidente López Obrador en el cargo; con lo anterior se da el primer paso que sin duda será fundamental para la permanencia de Morena en la representación popular.

Una de las cosas más importantes del Consejo Nacional de Morena, es el hecho de que todas las decisiones que se tomaron con respecto a las reglas, procesos y fechas fueron tomadas por unanimidad y de frente a la sociedad. Esto será fundamental para mantener el éxito en los programas sociales y el compromiso con los más pobres, mediante los cimientos del movimiento que son: la organización, la unidad y la movilización.

Los seis aspirantes, que participaran en el proceso de selección son grandes valores de la izquierda mexicana, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum por parte de Morena; por otro lado, la incorporación de personalidades como Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña por parte de los partidos aliados es una inequívoca señal de que el movimiento de la cuarta transformación es incluyente y considerado con todos los partidos que integran la coalición.

El proceso para seleccionar a la persona que encabece los esfuerzos de la coalición de partidos que conforman la cuarta transformación se llevará a cabo por el método de encuestas que ha sido una de las bases importantes en los resultados electorales que Morena ha obtenido desde su conformación. Con esto queda de manifiesto que las cosas han cambiado en el país, si bien hay mucho todavía que debe mejorarse, en el ámbito político y social el camino es el correcto.

Otro cambio importante es, sin duda, que los aspirantes deberán entender el proceso y la eventual definición de una candidatura, no es sinónimo de la lucha del poder por el poder, sino la adquisición de un compromiso concreto con los valores supremos que los ciudadanos han designado como prioritarios, o sea, la prioridad por los pobres y la lucha contra la corrupción, la impunidad y los privilegios.

Uno de los requisitos que deben adquirirse por parte de los aspirantes, es por mantener la vigencia de un marco de trabajo basado en los valores sociales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Solamente de esa manera se puede garantizar el establecimiento de un completo estado de derecho y sobre todo de la construcción de un régimen de justicia social.

México está cambiando, los mexicanos están cambiando, adquiriendo una mejor y mayor comprensión de la situación política. Hemos escuchado en voz del presidente que el pueblo no es tonto, que sabe perfectamente que los partidos tradicionales no son una opción viable, lo que nos lleva a fortalecer el compromiso social de Morena con cada mexicano y, la contribución que debemos hacer para construir el país justo y solidario que el pueblo nos demanda