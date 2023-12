Así las cosas, con las decisiones que vienen

La vida se conforma de un sinnúmero de decisiones que van definiendo nuestra carrera y nuestro trayecto personal. Esto no es, por supuesto, una afirmación de que en la vida importen solo las decisiones; por el contrario, lo que realmente interesa es el camino que vamos construyendomientras avanzamos. Déjeme le explico en estas líneas con detenimiento suficiente lo que pienso al respecto querido lector.

Nuestra forma de hacer política tiene que ver con tomar las decisiones correctas, aunque esto pueda llegar a incomodarnos. Un ejemplo de esto que les comento ocurrió durante mi paso por la presidencia municipal, cuando tomé la decisión de hacer todo de frente a la comunidad que me eligió. Sabía perfectamente que abrir al escrutinio público todo lo que hacíamos podría y de hecho fue tomado por nuestros adversarios para tergiversar datos y atacarnos con supuestos actos de corrupción que, evidentemente no han sido comprobados… aquí entra la famosa frase del Presidente López Obrador, acerca de que la calumnia cuando no mancha, tizna.

Sin embargo, esa decisión significó llevar a que el municipio de Juárez fuera considerado y reconocido como el más transparente de todo México. ¿valió la pena haber sufrido tanto ataque y calumnia?... puedo decirles con toda seguridad que valió totalmente la pena.

Otro tema parecido fue el relacionado con el Plan de Movilidad Urbana; para darnos una idea que nos ayude a dimensionar el tamaño de daño que significó para los juarenses, se pidieron 2 mil millones de pesos, pero se tienen que pagar 5 mil 400 millones de pesos… o sea, el mencionado “Plan” es apenas menor que el total de la Estafa Maestra. La decisión que tomamos en ese tiempo fue complicada, porque por un lado teníamos que pelear ese atropello al dinero de los juarenses, pero también teníamos que cuidar que no se afectara el manejo financiero de la administración municipal.

La estrategia financiera que tomamos nos llevó a ser una administración que durante cinco años no contrajo un solo peso de deuda y que avanzamos pagando los compromisosheredados por las administraciones priistas y panistas. ¿Valió la pena tomar esa decisión? Igual que en el ejemplo anterior, les puedo decir que a pesar de los ataques por haber lastimado intereses económicos; si valió la pena.

Las decisiones que verdaderamente importan se toman cuando las circunstancias nos ponen a prueba, cuando no se tienen los elementos suficientes para que sea fácil de tomar, o cuando las consecuencias pueden ser difíciles en lo personal, pero benéficas para la sociedad a la que servimos.

México, el estado de Chihuahua y la comunidad fronteriza tienen a la puerta una serie de decisiones que nos ponen a prueba en lo personal y en lo general. Se tiene que decidir el futuro que queremos para nosotros y nuestros hijos. Las opciones son dos; el regreso al régimen de desigualdad, corrupción y complicidades que caracterizaron a los gobiernos neoliberales, ese régimen que generó pobreza como nunca antes, pero también que inició la etapa más violenta en la historia moderna de nuestro país. Por otro lado, tenemos al México del progreso, el de la lucha contra la corrupción, el de los programas sociales, el que sacó a casi 9 millones de mexicanos de la pobreza.

Desde hace tiempo y durante los siguientes meses los mexicanos estaremos siendo expuestos a una serie de mensajes políticos que probablemente nos harán dudar sobre la opción adecuada; sin embargo, debemos tomar en cuenta las cosas que son claras y evidentes, la realidad que vivimos actualmente o el recuerdo de las crisis, pobreza y corrupción que caracterizaron al PRI y al PAN.

Seamos claros ante esta disyuntiva, las mentiras y los ataques opositores no podrán acallar el aplastante mensaje social de aquellos que no nos dejamos engañar por la vieja retórica del miedo. Vale la pena recordar que ni el peso se devaluó como predijeron, ni nos convertimos en Venezuela, ni las inversiones se fueron del país, ni los aumentos salariales generaron inflación desbordada. Lo que sí es un hecho es que este gobierno trabaja con un objetivo en mente que se ha convertido en una política pública real, “por el bien de todos, primero los pobres”.