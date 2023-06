Así las cosas, con la unidad

Mi etapa en el periodismo y los años que he participado en la vida política de mi ciudad, estado y país, me han enseñado cosas importantes que me llevan a actuar y tomar decisiones acordes con la realidad vivida. Uno de esos aprendizajes es la necesidad de enfrentar los retos en unidad.

En junio de 2024, estaremos viviendo un gran momento para México, toda vez que elegiremos a el hombre o mujer que estará gobernando nuestro país por los próximos seis años del 2024 a 2030 y, a pesar del avance sólido de Morena en cuanto a dominio electoral, también es necesario reconocer y aprender de las lecciones que los últimos resultados nos han ofrecido… en cuestiones electorales como en otras tantas cosas de la vida, enfrentar los retos unidos, nos da la posibilidad de transformar obstáculos en oportunidades y alcanzar los triunfos.

En los comicios del 4 de junio de 2023, se presentaron dos casos que deben servirnos para definir claramente las candidaturas de Morena a los distintos puestos de elección popular y enfrentar en unidad el reto de transformar a México en un país con más justicia social.

En el estado de Coahuila, más allá de una buena campaña desarrollada por los partidos que representan al período neoliberal, el hecho de llegar divididos, ya que el PT y el PVEM presentaron candidaturas ajenas al proyecto de la cuarta transformación, generó una vulnerabilidad en el frente obradorista que nos llevó a una derrota.

La voluntad particular de algunos candidatos fue un elemento que se sobrepuso al bien general que se busca en la Cuarta Transformación; más aún, los ataques personales entre Ricardo Mejía y Armando Guadiana solo sirvió para debilitarnos como opción popular y dar paso a otros seis años más de gobierno del PRI.

En el caso del Estado de México, las cosas fueron diametralmente opuestas, se privilegió la unidad partidaria y se consolidó un golpe al dinosaurio priista que durante casi cien años había gobernado a su antojo a los mexiquenses, generando una ola de corrupción e impunidad que lastimó a las personas más desprotegidas, a las más vulnerables. Durante casi un siglo, los mismos de siempre trabajaron para su beneficio particular, pero al enfrentarse a un movimiento unido y sólido, se tuvieron que doblar ante la voluntad de un pueblo cansado y harto de los mismos de siempre.

La diferencia entre los dos procesos electorales es la unidad. En Coahuila la mezcla de egos, rencillas y resentimientos, dieron paso a una decisión egoísta que terminó por vulnerar nuestra posición. Por otro lado, en el EDOMEX al ir juntos los partidos que integran el movimiento, se logró un triunfo destronando a un grupo de Atlacomulco que años antes parecía imposible derrotar.

Para todo esto, es importante aclarar que reconozco las aspiraciones personales de todos aquellos que buscan una oportunidad para servir desde el ámbito público, es más desde un punto de vista académico, estas aspiraciones son el nutriente esencial para cualquier movimiento democrático. Lo que también es un hecho irrebatible es que cuando anteponemos nuestros intereses personales al bien común, nos convertimos en piezas débiles de un rompecabezas que no tiene incidencia en la solución de los retos sociales que vienen por delante.

La lección de los procesos anteriores es muy clara, a pesar de la gran preferencia de la sociedad por el partido Morena y sus candidatos, es necesario llegar a la elección fortalecidos en la unidad. Será pues una decisión personal si nuestras aspiraciones se convierten en un aliciente democrático o en un obstáculo para un futuro mejor.

Me gustaría cerrar esta colaboración con un texto del escritor griego Esopo que a pesar de ser escrito alrededor del año 700 a.C., sigue siendo aplicable a los momentos actuales, donde se hace evidente la necesidad de permanecer en unidad. “Un agricultor dedicaba gran parte del tiempo a tratar de conciliar los intereses de sus dos hijos. Un día, ya cansado de esfuerzos que resultaban infructuosos, les mandó llamar pidiéndoles que llevasen una gavilla de varas, les pidió después que hicieran un atado de ellas y que trataran de romperlas, ante el esfuerzo inútil de sus hijos, les pidió que las desataran y que las rompieran una a una, tarea que los vástagos hicieron sin problema. Al final el padre les dijo, si ustedes permanecen unidos al igual que las varas, serán invencibles; sin embargo, si ustedes están divididos será tarea fácil romperlos y serán vencidos”.