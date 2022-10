Así las cosas con la trayectoria de 42 años

Uno de los atributos más importantes para todas las personas, debe ser el aprender a agradecer a los que nos ayudan, a los que nos enseñan y a aquellos que han formado parte de nuestras vidas… igualmente es importante saber ser agradecido con la vida. Esto lo comento queridos lectores, porque este mes cumple 42 años de servicio ininterrumpido el canal 44.

De las cosas que debo resaltar en este punto, es el carácter de ayuda que mi señor padre Don Arnoldo Cabada de la O, imprimió en cada hora de transmisión del canal, la razón de ser y uno de los ejes más importantes de trabajo siempre ha sido el servir de enlace entre aquellos que requieren ayuda y los que tienen la posibilidad de ayudar.

PUBLICIDAD

Al igual que a mis hermanos, me tocó trabajar en muchas áreas de la empresa, desde la limpieza, jalar cables, ser camarógrafo, conductor de programas y hasta ser director de noticias y periodista durante 27 años. No había privilegios por ser hijos del dueño, por el contrario, teníamos que demostrar claramente que los trabajos y tareas eran realizados adecuadamente y con responsabilidad… ahora comprendo que ese fue el regalo más importante que mi padre nos dejó a todos los hermanos.

Don Arnoldo obtuvo muchos premios por su labor periodística, tal vez por eso muchos consideran que fue un personaje muy importante en la tarea periodística de la frontera; por mi parte, sigo creyendo que la principal vocación de mi padre fue ayudar a los demás, especialmente con aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable.

Era algo natural y cotidiano ver las filas de personas que acudían a las instalaciones del canal 44 desde temprano con la esperanza de obtener algún tipo de apoyo… y la mayor preocupación de Don Arnoldo era poder ayudar de alguna manera, porque sabía que el primer paso para superar los problemas y adversidades era mantener la esperanza.

Me tocó ser testigo privilegiado de todos los esfuerzos y sacrificios que se realizaron para consolidar el Canal 44… pero también soy testigo que eso no se hubiera vuelto una realidad sin el apoyo de mi madre… Doña Martha. Ella ha sido el elemento cohesionador de todos en la familia, con su visión y ternura, pero también con una gran determinación, ha fijado en la vida de todos los hijos el compromiso de seguir el camino de Don Arnoldo, no sólo en el ámbito de los negocios, sino en la solidaridad de aquellos que ven en la ayuda social una forma de vida.

Mis hermanos, Luis Arnoldo, Sergio, Jesús y Alejandro han llevado a cuestas el enorme compromiso de mantenerse y crecer, pero también sé que esto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de sus respectivas esposas e hijos… todos han logrado que el legado de Don Arnoldo y Doña Martha siga vigente. Desde que inicié mi trabajo en la política, he podido ver desde afuera el gran esfuerzo y la dedicación que han tenido que imprimir todos los días para lograr llegar a este aniversario 42 del canal de las noticias.

Inicié esta contribución, comentando lo importante que es ser agradecido, pero por esta ocasión queridos lectores, no lo digo por ustedes; lo digo por mí, por el enorme privilegio que me ha otorgado la vida de haber nacido y pertenecido a una gran familia, que con defectos y virtudes, ha mantenido la visión y el compromiso de que permanezca el canal con la visión de ayudar a los demás, por todo eso le doy gracias a la vida y sobre todo, gracias a Dios.

Solo aquellos que se despojan de su egoísmo para poner por delante el compromiso de ayudar a los demás, tienen el privilegio de trascender, tal vez por eso cobra relevancia una frase de mi padre de una ocasión que le preguntaron por qué seguía apoyando y siendo solidario con los que menos tienen, sus palabras siguen resonando en mi mente y en mi corazón… “Porque he visto nacer y morir a mucha gente, que se hubiera salvado si alguien le hubiera tendido la mano”.