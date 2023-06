Así las cosas, con la sucesión presidencial

Tal vez una de las habilidades políticas más contundentes del presidente Andrés Manuel López Obrador es la de establecer una agenda política clara, precisa y que todos los demás actores políticos siguen a pie juntillas; incluso, hay ocasiones en que se definen temas en los que, ante la incapacidad política de los dirigentes de oposición terminan prácticamente obedeciendo en lo referente al camino que se tiene que seguir.

Uno de esos casos es la sucesión presidencial, en donde propios y extraños, por especificar a los aspirantes de Morena, PT Y PVEM como los propios y de los partidos de oposición como los extraños, han iniciado un camino trazado por el presidente para la definición de las personas que van a encabezar las opciones por las que el pueblo mexicano decidirá en el 2024.

PUBLICIDAD

Lo más anecdótico, es que tal parece que la estrategia definida por la coalición de Morena, PT Y PVEM, es la que establece el rumbo y los tiempos de los demás partidos; esto, a pesar de las quejas, suspiros y desaires que vienen acompañados siempre de una falta de capacidad e imaginación de unos dirigentes partidistas opositores, de los cuales se puede decir que solo la desesperación hace que se mantengan en sus puestos.

Podemos decir que el proceso previo a la sucesión presidencial, en los hechos, comenzó un día después de la elección donde la maestra Delfina Gómez obtuvo una victoria en el Estado de México, venciendo a un grupo de Atlacomulco que pretendía seguir con un régimen de casi cien años de corrupción e impunidad.

El presidente López Obrador convocó a una cena donde fueron invitados los distintos aspirantes de Morena y una gran cantidad de gobernadores y figuras políticas importantes del movimiento de la cuarta transformación. En esa cena hubo un acuerdo inicial sobre el proceso que se debía seguir en cuanto a la designación del o la aspirante por parte de la coalición de izquierda; esto posteriormente fue ratificado públicamente en el Consejo Nacional.

Los grupos de oposición, tanto los formales como son los partidos políticos y los no formales integrados por una serie de malquerientes del régimen, alzaron la voz indignados por una supuesta violación a las leyes y reglamentos electorales, sin embargo, ante la pauta marcada por el presidente, igual que siempre, terminaron entendiendo que esto no solamente no era ilegal, sino que era el camino mejor trazado para beneficio de México, por lo que hicieron lo mismo; o sea, definir reglas claras para la designación de una persona que enfrentará los retos de un país que sigue en una lucha por la superación social.

Esto, una vez más, demuestra que los actuales dirigentes de los partidos de oposición carecen de un liderazgo y sobre todo de una perspicacia política. Todo esto genera un gran vacío en el ambiente político, donde los espacios que el PAN, PRI y PRD no han sabido llenar han tenido que ser ocupados por una parte de la sociedad civil.

A final de cuentas, lo más sorprendente es que los dirigentes de la oposición se mantengan al frente de sus partidos. Definitivamente, no están ahí por sus resultados, ni por sus estrategias que casi siempre terminan siendo fallidas. Tanto el PAN bajo el mando de Marko Cortés; como el PRI, con la dirigencia de Alejandro Moreno, han perdido la mayoría de las gubernaturas y una gran cantidad de elecciones locales.

A la oposición le falta un liderazgo sólido, tal vez por el complejo de inferioridad que tiene origen en una historia de corrupción e impunidad, ese ha sido el signo de su estrategia. La incongruencia de una alianza de partidos que históricamente han sido rivales abiertamente declarados solo puede ser superada por el eterno planteamiento de estar en contra de todo y a favor de nada.

El fin del proceso, según la mayoría de las opiniones, será el triunfo y la continuidad de la cuarta transformación en el 2024; sin embargo, lo verdaderamente importante es seguir una estrategia que mantenga la unidad entre los aspirantes y sobre todo que sigan vigentes los principios de primero los pobres, la lucha frontal contra la corrupción y el mejor desarrollo de México.