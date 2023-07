Así las cosas, con la sucesión

Durante mucho tiempo, el acceso al poder que otorga la Presidencia en nuestro país tenía que ver con una serie de reglas, procedimientos y códigos no escritos, mediante los cuales se buscaba mantener en el campo de las decisiones y los intereses personales a un grupo político que iba pasando la estafeta de una administración a otra.

Por supuesto que estos códigos, reglas y procedimientos no eximían a los distintos grupos políticos de sostener ataques internos que solían ser llamados fuego amigo… recordando que la hegemonía del PRI durante muchos años logró mantener en control los intereses políticos y sociales de la nación.

El “dedazo” era el instrumento mediante el cual se buscaba mantener los hilos del poder durante la etapa en que era más vulnerable el presidente saliente. Los aspirantes, aunque sabían el destino y la decisión final, procuraban mantenerse ordenados y sometidos al presidente ante una eventual variación en los humores del gran elector en turno que pudiera favorecerlos. Por otro lado, el elegido, tenía el trabajo de mantenerse fuerte mediante acuerdos y compromisos que tenía que cumplir durante su posterior mandato.

Sin embargo, no debemos olvidar aquella frase tan contundente como cierta de Winston Churchill, “La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra nos pueden matar una vez; en la política, muchas veces”. A eso debemos la existencia de algunos exabruptos que vinieron a romper con el procedimiento establecido, aunque no la efectividad del mismo; me explico a continuación, cuando un aspirante a suceder a alguien en la Presidencia se sentía vulnerado por la decisión final, se tenía que mantener ecuánime y apoyador del nuevo ungido; sin embargo, hubo algunos que transgredieron esa regla como Manuel Camacho Solís o el mismo Cuauhtémoc Cárdenas.

Ni el ingeniero Cárdenas que renunció al PRI y su lugar en la historia política del país está asegurado; ni Camacho Solís jamás llegaron a ser presidentes por el avasallamiento de la estructura territorial y el control social que mantenía el partido en el poder; sin embargo, de una u otra manera, esos dos personajes contribuyeron a la posterior debacle del PRI hegemónico y dieron paso a un nuevo campo en la política que, para rendir los frutos adecuados, tuvieron que pasar muchos años de gestación.

Es natural que después de tanto tiempo bajo las mismas reglas, se hagan análisis y predicciones en las condiciones actuales, pero bajo la perspectiva de los tiempos pasados. Es, por decir lo menos, un sinsentido que no llevará a resultados certeros y mucho menos ayuda en la comprensión de las nuevas dimensiones políticas que contienen las circunstancias actuales.

Los procedimientos de sucesión que se están llevando a cabo, tanto en Morena y sus partidos aliados, como con los que están usando los partidos que conforman el Frente Amplio por México, a simple vista son similares, aunque en la realidad tienen profundas diferencias. Lo que parece ser un hecho es que las componendas y compromisos de antaño, al menos por el lado de Morena y sus aliados, no tienen una influencia en las encuestas, por lo que es necesario priorizar el convencimiento popular sobre cualquier otra estrategia.

Aún estamos muy tempranos en el proceso de sucesión y por eso, es muy difícil anticipar los métodos finales que los aspirantes utilizarán para ser los elegidos y enfrentar los nuevos retos del país; es un hecho que las cosas en México ya cambiaron. Es importante considerar que esta fase de selección de abanderados solo es el inicio, decimos en México una frase que representa los análisis adelantados “no hagamos pascua antes de ramos”. Lo que no se puede negar es que este proceso inédito representa un gran avance para la sociedad, porque creo que todos los mexicanos deseamos el fin del dedazo.