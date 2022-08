Así las cosas con la regularización de autos

La movilidad urbana es uno de los factores más importantes para el desarrollo de las ciudades, porque permite el movimiento de personas y bienes que generan economías, pero visto desde una perspectiva social, significa la inclusión de algunas colonias y su gente al ámbito y beneficios de la ciudad.

Esta inclusión de colonias donde prácticamente es un calvario acceder en la llegada o la salida, presentan por lo general, grandes rezagos en materia de infraestructura y servicios que marginan a los ciudadanos que viven ahí.

Este rezago se da en mayor medida por dos motivos, el primero es la falta de un transporte público o privado que permita mover personas, bienes y servicios libremente y sin contratiempos, pero también una pobre infraestructura urbana que termina ampliando los márgenes de desigualdad entre los que tienen mucho y los que cada vez tienen menos.

En Juárez ha habido varios esfuerzos que no han solucionado la movilidad, uno de ellos, los sistemas de transporte público, que están muy lejos de satisfacer la demanda, y otro la mejora en la infraestructura, que tiene un rezago de más de 60 años.

Eventualmente, los trabajos de transporte público estarán listos para operar y confiamos en que se brindará un servicio que dará a los juarenses una alternativa para movilizarse. Por otro lado, la infraestructura urbana es un tema que durará mucho más tiempo para tomar un nivel adecuado, por lo que es necesario cuidar las inversiones y evitar programas que lejos de ayudar, terminan afectando más a la ciudad, como fue el famoso Plan de Movilidad Urbana que lo único que sirvió, fue para endeudar a la ciudad por más de 20 años y que financieramente hablando seguirá atando las manos de al menos 4 administraciones municipales más.

En ese sentido, cobra relevancia el programa del presidente Andrés Manuel López Obrador para facilitar la regularización de autos comúnmente llamados chocolate, pero que realmente representan el patrimonio para muchas familias, ya que además de promover el aspecto social, también mejora la economía de las familias y tiene un gran impacto en la seguridad.

Permítanme explicar por qué expreso esto; durante mucho tiempo hemos sido testigos de que la inseguridad en Juárez ha marcado un fuerte precedente con el uso de vehículos que no se pueden identificar por no tener placas, lo que dificulta enormemente dar seguimiento y establecer medidas de investigación, aclarando que, por supuesto no es un justificante para nadie, aunque sí es un factor determinante.

Pero debemos dimensionar el tamaño de la movilidad urbana en vehículos particulares. Según datos del 2020 de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en Juárez hay registrados 614 mil vehículos de los cuales el 80% son automóviles; esto se debe a que, ante un transporte público deficiente, la sociedad busca una solución que no dependa de otros, o sea un vehículo de su propiedad.

Según el informe del programa de regularización de autos de procedencia extranjera, del 25 de agosto, con el que se da seguimiento a la propuesta de solución planteada por AMLO; en todo el país se han generado 623 mil citas y se han regularizado 406 mil vehículos. Recordando que este programa se lleva a cabo en 13 estados de la república.

Específicamente en el estado de Chihuahua, se han otorgado 108 mil citas y se han regularizado 79 mil autos, lo que lo convierte en la segunda entidad que más se ha beneficiado de esta medida social, con un 19% de regularizaciones del total nacional, pero adicionalmente se han recabado 199 millones de pesos que serán reintegrados mayormente a Juárez y que podrán ser utilizados tanto para pavimentación de calles nuevas, como para tapar baches.

En ese sentido, este programa del gobierno federal cumple con dos dimensiones de la solución del problema de movilidad, por un lado, facilita la regularización y por otro proporciona recursos para mejorar la infraestructura vial. Estos son los tipos de solución de un gobierno sensible y que además tienen una utilidad práctica y una dinámica sostenible para beneficio de todos.

Por supuesto que debemos entender que este programa no es la solución única y definitiva al problema de movilidad urbana y de marginación, pero sí nos coloca en una situación favorable para hacer frente a una situación compleja y con un añejamiento que se antojaba insuperable.