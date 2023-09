Así las cosas, con la política y el compromiso

Hace unos meses, en este mismo espacio comenté acerca de una frase del primer ministro de Reino Unido que lideró a su país durante la segunda guerra mundial; me refiero a Winston Churchill, “La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez; en la política muchas veces”.

Nadie puede decir que Churchill fue un mal político o que haya hecho daño al pueblo inglés, a pesar de que recibía duras críticas por llevar una vida alejada del ejercicio mínimo, que fumaba grandes cantidades de puros, o que desayunaba con whiskey. Sus contribuciones a la consideración social inglesa fueron muy importantes, incluso fueron aceptadas como fundamentales para el desarrollo inglés por sus detractores.

Por eso es tan importante que el legado de un político de ese nivel sea considerado como una responsabilidad para quien lo suceda en el cargo. En el caso de Churchill fue Robert Anthony Eden, quien dio continuidad a su política y la mantuvo vigente aplicando su estilo particular.

México tiene sus propias características y por lo tanto sus propios retos y desafíos, los cuales han sido identificados perfectamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, producto del profundo conocimiento de las condiciones y necesidades de la población. Esa es la razón por la que se han logrado avances en varias ramas del gobierno federal como la economía y la pobreza entre otras.

Aunque hay todavía problemas por resolver y mejoras que realizar, el presidente ha logrado trazar un camino para la transformación de la vida política y social de nuestro país, basado en un principio rector que es “por el bien de todos, primero los pobres”. Debemos ser muy serios y congruentes con nuestros compromisos cuando los mexicanos definamos a la persona que debe encabezar los esfuerzos de nación para el periodo del 2024 al 2030.

Desde mi punto de vista, la persona de Claudia Sheinbaum es quien mejor puede dar continuidad al programa político y social y liderar el movimiento que lleve a nuestro país a un mejor nivel de vida para todos. Esto que comento deberemos decidirlo en el proceso electoral del 2024, donde las opciones son claramente dos; una que nos presenta un futuro mejor para los mexicanos y otra que nos regresa al pasado que tanto daño ha hecho al país, especialmente a los mexicanos más vulnerables.

Pero debemos ser claros y sobre todo precisos cuando hablamos de la continuidad política de la cuarta transformación; la única manera para seguir avanzando en los temas económicos y sociales como el combate a la pobreza y la lucha frontal contra la corrupción, es seguir atendiendo las causas más profundas que las originan. Esto no se puede lograr con una sola persona, por eso es necesario que la doctora Sheinbaum sea acompañada por las personas y perfiles adecuados; no solo en el gabinete sino en el congreso para promover leyes necesarias en favor de los mexicanos más necesitados.

No me cabe la más mínima duda, la doctora Sheinbaum está ARMANDO UNA GRAN ESTRATEGIA PARA CHIHUAHUA y para todo México y será nuestro compromiso atender las necesidades de los chihuahuenses desde la trinchera que nos toque. No podemos dar un paso atrás cuando hablamos del bienestar de aquellas personas que más nos necesitan.

Deberemos, por lo tanto, atender nuestro compromiso con los mexicanos. Dejando de lado las condiciones de comodidad personal y los intereses particulares, porque solo de esa manera estaremos dando lo mejor de nosotros para que la continuidad de los programas y proyectos de la Cuarta Transformación rindan los frutos necesarios y nos guíen en la construcción de un país más justo, generoso y digno, donde las oportunidades sean iguales para todos y los beneficios sean claros, reales y sobre todo tangibles.

La Cuarta Transformación no es un concepto difuso que se acomoda a las circunstancias, por el contrario, es un movimiento donde tenemos claro que la sociedad mexicana debe participar para lograr los resultados, así lo hemos visto en los temas de pobreza, economía y la lucha contra la corrupción; por eso es necesario que las personas que acompañen a la doctora Claudia Sheinbaum tengan el mayor grado de compromiso con el bien común, porque eso significa que el compromiso es con México.