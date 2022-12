Así las cosas con la polarización

Quiero iniciar el artículo de esta semana, contando una pequeña historia que ví en la internet y que me parece que es adecuada para el momento que estamos viviendo como nación, situación que merece de toda nuestra atención, tanto de las personas que llevamos una vida pública, como tambien de aquellos que contribuyen de manera particular al engrandecimiento del país.

Pues bien, en una soleada mañana de un domingo, viajaban en un tren una pareja, así como un joven de alrededor de 20 años acompañado de su padre, los cuatro compartían un camarote de viajeros. Todo transcurría tranquilamente cuando de pronto, el jóven que miraba atentamente la ventana, abre los ojos y grita con gran sorpresa: “papá, los arboles están corriendo para atrás”, el padre esboza una amplia sonrisa y asienta con la cabeza; no habían transcurrido cinco munutos cuando ahora el jóven le grita nuevamente diciendo ahora: “mira papá, las nubes van corriendo junto con nosotros”, una vez más el padre sonrió y con la cabeza le dijo a su hijo que sí. La pareja que no había perdido detalle de lo ocurrido, le dijo al padre del chico: “¿por qué alimenta la fantasía de su hijo? Mejor llévelo con un buen médico para que le cure los ojos”… Aquel padre con lágrimas de felicidad solo atinó a decirle a la pareja: “después de muchos visitas al médico, por fin ayer mi hijo pudo ver por primera vez, hoy estamos celebrando su vista con este viaje en tren”.

Todos tenemos una historia distinta a los demás, esa historia nos hace tener una visión diferente; por eso el juego social más sano es no tratar de imponer a los demás nuestra opinión, nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de ser a los otros miembros de la sociedad. El respeto es fundamental para tener una convivencia social sana.

Esto que les comento queridos lectores, tiene que ver con el estado de crispación social producto de una profunda polarización que representa un obstáculo para el desarrollo del país. Hablar de chairos y fifís, se ha vuelto tan cotidiano que se ha convertido en un mantra que lastima profundamente nuestra nación. Para ser preciso, es necesario saber quién inicia esta polarización; también es importante saber quién la continúa y amplifica; porque como dice el refrán, “para pelear se necesitan dos”.

Hace unos días, falleció el gobernador de Puebla y, fue verdaderamente lamentable ver las expresiones que se vertieron en las distintas redes sociales. Afloraron reproches, burlas y hasta expresiones de beneplácito por el fallecimiento del Lic. Barbosa. Con esos pronunciamientos, emergió un rostro de odio que no puede entenderse de otra manera que por la división social.

Posteriormente, se vivió el lamentable atentado que sufrió el periodista Ciro Gomez Leyva y una vez más vimos expresiones de odio y burla que desestimaban la agresión. ¿Hasta qué grado de descomposición estamos llegando que la posibilidad de que una persona pierda la vida, pasa a segundo término y se da prioridad a las cuestiones políticas? Esto debe detenerse, poner un freno a la exacerbación ideológica y abrir paso a las expresiones solidarias que siempre caracterizaron a los mexicanos.

Esta es una buena época del año para hacer una reflexión profunda de nuestro actuar, para abrir paso a un diálogo fraterno por el bien de todos y para bien de todos. Con el encono social nadie gana, ¡créanlo! Nadie gana, por el contrario, todos perdemos.

Lamento profundamente el fallecimiento del Lic. Miguel Barbosa y me solidarizo con Ciro Gómez Leyva por el atentado que sufrió, por eso hago un llamado a todos para empatizar con los afectados en este tipo de acontecimientos, pero si esto no es posible, el llamado es al menos a no sumarse a las descalificaciones y a las expresiones de odio.

Hace unos años, los fronterizos vivímos un hecho sangriento en un supermercado en El Paso, Texas, donde murieron latinos por una persona influenciada por un ambiente de crispación y expresiones de odio. No debemos llegar a esos extremos en México.

Por este motivo, hoy más que nunca deseo que el amor, la paz y la solidaridad aniden en sus corazónes y se convierta en una forma de vida para toda la familia.