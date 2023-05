Así las cosas, con la oposición

Las elecciones federales de 2018 fueron un punto de inflexión para nuestro país por el inicio de la Cuarta Transformación de la vida social y política de México, y hoy, a casi cinco años, los cambios son evidentes, sobre todo cuando hablamos de que por primera vez se ha puesto en la mesa de discusión la necesidad de atender a las personas más vulnerables. En este tiempo, es fácil apreciar que los pasos para la consolidación de los cambios son firmes y sin titubeos.

Esto no quiere decir que el camino haya estado exento de errores o de incomodidades, no debe olvidarse que aquellos que estamos inmersos en un cambio estructural como el que actualmente vivimos, somos personas y, por lo tanto, falibles, lo importante es que ponemos por delante las necesidades del país y de los más necesitados. Sin embargo, en esta ocasión es necesario hablar de la oposición.

Todas las sociedades avanzadas en cuanto a procesos y sistemas democráticos requieren de una oposición fuerte que rete a que los cambios profundos y de sistema sean, ante todo, analizados profundamente por toda la ciudadanía, para de esta manera alcanzar los objetivos de desarrollo de la nación.

Sin embargo, bajo el pretexto de la polarización, los partidos políticos de oposición se van rezagando en muchos aspectos que son importantes para la sociedad y la competencia política; cabe aclarar que la polarización de la que se quejan los opositores es atizada no solo por los actores políticos, sociales y mediáticos de la izquierda, sino también por la propia derecha.

La realidad es que los partidos de oposición han venido escondiéndose para no cumplir con la función social para la que fueron creados; es más, después del 2018 no han podido construir una sola propuesta concreta; ni solos ni unidos como coalición; lo más triste es que basan su estrategia en una descalificación tras otra, la mayoría de ellas basadas en cuestiones de forma y no de fondo.

En muchos sentidos, han desperdiciado la oportunidad de reinventarse para ser una opción viable, pero se han enfocado en atacar la forma de hablar del presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, incluso critican ademanes y gestos que en su opinión “no son dignos de un primer mandatario”, mientras que la sociedad ve esa forma de hablar, esos ademanes y gestos como los que cualquier persona común hace.

Pero si bien, las críticas de aquellos que están en contra de todo, pero a favor de nada, son lo menos importante, la realidad es que no han presentado una sola propuesta concreta de lo que se debe hacer en ninguna de las áreas de gobierno.

Estamos a poco más de un año de un momento crucial para el país, el 2024 los mexicanos elegiremos a la persona que ocupara el cargo de presidente de la República hasta el 2030 y, tal parece que el PAN, PRI y PRD sólo aciertan a convocar a los ciudadanos que al igual que ellos, sólo presentan como camino la descalificación de AMLO.

Hace unos días, en una plática, mi interlocutor decía que el gran problema de los partidos opositores es que creen que el sentimiento anti-obradorista será suficiente para convocar a la gente a votar por ellos, exactamente de la misma manera que un hombre golpeador cree que su expareja volverá con él a pesar de que ni siquiera ha tenido la delicadeza de disculparse y asegurar la no violencia.

La realidad es que todavía está fresca en la mente de los mexicanos la corrupción rampante del PRI encarnada últimamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto; la guerra simulada contra el narco de Felipe Calderón y su mano derecha Genaro García Luna, que a los juarenses nos dejó una huella de dolor y muerte. Tal vez por eso es por lo que la cuarta transformación avanza y probablemente seguirá haciéndolo, la consolidación de la opción por los más pobres seguirá siendo prioritaria en caso de que Morena permanezca en el poder.