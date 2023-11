Así las cosas, con la obligación de informar

Todas las personas con una responsabilidad pública, debemos atender la obligación de Informar sobre los actos y decisiones que tomamos con referencia al cargo que se desempeña; esa es la visión que debemos tener con el objetivo de rendir cuentas a quienes nos confirieron la responsabilidad, o sea la ciudadanía.

Los informes de actividades suelen ser los actos más republicanos; o sea, hacer públicos los actos que son del interés de todos los ciudadanos. Sobre todo, informar sirve para que las personas con actividades de decisión y actos de gobierno rindamos cuentas de las actividades que realizamos.

Entender esto, nos debe conducir a un trabajo que promueva el acercamiento con la población. Eso nos da la oportunidad de conocer las verdaderas necesidades y el sentir del pueblo. A final de cuentas, las decisiones que se toman son en representación popular.

Pero más allá de cualquier consideración de tinte político o partidista, rendir cuentas es una condición que debe cumplirse. No solo por estar en los diferentes reglamentos o leyes, sino por la condición de que somos personas que estamos al servicio de la sociedad y es a ellos a quienes debemos orientar nuestros actos y decisiones.

En mi caso como diputado federal, he presentado mi segundo informe legislativo en dos plazas; en Chihuahua el sábado 11 de noviembre y en Juárez el 12 de noviembre. Cómo bien se sabe, en mi carácter plurinominal no estoy sujeto a la condición de un solo distrito, sino de una demarcación territorial y por lo tanto va más allá de los ámbitos locales; esa es la principal razón de informar a la mayor cantidad de Chihuahuenses.

Este trabajo que realizamos de informar no debe prestarse a consideraciones políticas gratuitas; principalmente porque desde que comencé con mi carrera pública he presentado formalmente informes que dan cuenta de los avances, logros y retos que hemos enfrentado.

Durante mi etapa como alcalde, hicimos eventos protocolarios que daban cuenta puntual de cada acción que tomamos, sobre todo hicimos presentación expresa de cada dinero que se utilizó y que, por cierto, más allá de cualquier expresión de aquellos que suelen ser detractores de todo, fuimos una administración que no endeudó a los juarenses,incluso logramos las deudas que nos heredaron las administraciones anteriores, pero además, todo esto se realizó sin haber incrementado los impuestos y derechos municipales.

Pero el acto de rendición de cuentas tiene que ir más allá de los informes y actos protocolarios establecidos por ley. La transparencia y el establecimiento de los lineamientos para que la ciudadanía pregunte por actos y datos específicos. En este punto vale la pena recordar que recibimos un municipio con una evaluación muy pobre en este tema y logramos llevarla a ser la administración municipal más transparente del país.

Estas cosas suelen pasar desapercibidas o incluso pueden llegar a olvidarse y por tanto mal utilizada por aquellos adversarios políticos para llevar agua a su molino. Pero a pesar de los inconvenientes y la politiquería propia de estos tiempos, no debe ser usada como pretexto para no informar o no rendir cuentas mediante la transparencia.

Estos actos de informar a la sociedad deben ser el eje donde gira la responsabilidad pública. Esa es mi visión de la cosa pública; así he trabajado y a pesar de los ataques, decidí desde el principio rendir cuentas a la sociedad hasta en los detalles más simples… porque no podemos dejar de lado que cada decisión que tomamos tiene implicaciones en miles o millones de personas… en sus vidas y en su futuro.

Siempre habrá quien decida ocultarse y ocultar sus acciones y decisiones; pero ese no es mi caso. Eso es lo que finca una base sólida para el futuro, esas son las condiciones que acomodan el trabajo para los proyectos que vienen.