Así las cosas, con la Navidad

La época navideña se ha convertido en una parte del año que poco tiene que ver con el sentido original de celebrar el nacimiento del Salvador. México es un país con una larga tradición judeocristiana, en donde se va más allá de diferencias teológicas, sin embargo, existen puntos en específico, donde, desde mi punto de vista en la sociedad moderna hemos perdido el rumbo.

Quiero decirles, queridos lectores, que para nada quiero hacer un artículo religioso o lleno de conceptos donde se planteen situaciones lejos de la realidad. Por el contrario, estoy planteando puntos de vista personales acerca de algo que todos podemos alcanzar; o sea la sana convivencia.

Quisiera iniciar con el origen de estas fiestas, no me refiero a hechos meramente históricos, más bien a la construcción social de tradiciones que se han convertido en recurrentes actividades comunitarias y hasta familiares.

Una de esas tradiciones es la de reflexionar sobre todo lo que hemos hecho en el último año, aunque otras personas realmente dedican su tiempo a reflexionar y hacer un recuento más largo que incluso llega a plantearse un análisis acerca de toda su vida.

Por lo general, vivimos condiciones propias de mucha demanda personal, sobre todo en estos tiempos donde permanentemente nos sumergimos en redes sociales, en las que el escrutinio personal con frecuencia se vuelve insostenible, por lo que nos lleva a momentos de frustración por aquellos propósitos que no logramos, aunque eso en muchas ocasiones nos lleva a perder de vista los logros y avances que si concretamos.

Cuando nos centramos en lo malo, en aquel compromiso que no alcanzamos o simplemente en un deseo no satisfecho, nos genera un sentimiento de frustración, enfados y un mal sabor de boca que en muchas ocasiones desemboca en nuestras familias y amigos, pero lo más grave de esto, es que enfocarse más en aquello que no se hizo nos hace perder tiempo valioso en plantearnos una estrategia para remediar las fallas y los errores para posteriormente conseguirlo.

Con esto, no estoy diciendo que las personas debemos ser conformistas y asumir los tropiezos con un “se hizo lo que se pudo”; por el contrario, mi postura es más profunda.Propongo primeramente reconocer lo bueno y valorarlo en toda su dimensión, para después aprender de lo malo identificando las fallas y los errores y por último, asumir una postura y una conducta de buscar permanentemente la manera de mejorar.

Esto que les planteo en esta colaboración, desde mi particular punto de vista tiene aplicación en múltiples temas de vida; el comunitario, el político, el laboral, pero sobre todo en el ámbito personal.

De todos los temas que les comento, el más importante es aplicarlo en el ámbito personal, porque es lo que nos lleva a mejorar nuestra relación con familiares y amigos, recordando que son ellos el motivo por el que trabajamos y buscamos ser mejores; así es como logramos influir de manera positiva en la sociedad y contribuimos a que todos actuemos como una comunidad madura.

Convertir la reflexión en una forma de mejorar, es la nueva tradición que debemos impulsar. Ese, desde mi punto de vista es el verdadero sentir de la navidad. Más allá del respeto a las creencias particulares de los demás, es importante considerar la vida como un regalo que debemos respetar y en el derecho de los demás a ser felices.

Por todo esto, quiero desearles a nombre mío y de mi familia que esta navidad sea el inicio de esta nueva tradición, que se instale en sus corazones La paz, la caridad, la abundancia y el amor, para que tengamos la posibilidad de compartir estos dones con todos los que nos acompañan; pero también es importante compartirlos con aquellos que piensan distinto.

¡Feliz Navidad!