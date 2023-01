Así las cosas con la migración

Juárez es un municipio con una vocación natural por la migración, su posición geográfica colindante con un país que ha crecido gracias a la llegada de migrantes de todo el mundo, la hace un fuerte candidato a recibir a migrantes de varias partes del país, incluso de otras naciones.

No podemos dejar de lado que la gente que persigue el sueño americano suele tener que pagar un precio alto, no solo en la parte económica, sino en el desarrollo de su vida personal, porque la gente que deja su tierra natal para emprender una travesía no solo deja a la familia, sino a la tierra natal y amigos, junto con una historia que relata los primeros pasos en esta vida.

Las historias de los migrantes suelen ser verdaderas historias de terror para quienes solo buscan superarse en beneficio de sus familias; además del calvario que tienen que sufrir, que se ven obligados a enfrentar abusos de gobiernos, crimen organizado y hasta algún aprovechado que ve en ellos la oportunidad de tomar ventaja.

Todo esto que les he comentado en estas palabras, queridos lectores, tiene que ver con la llegada de migrantes venezolanos a nuestra querida ciudad, muchos de ellos llegan después de una larga travesía, donde se han visto expuestos a los peligros que previamente hemos comentado. Una gran mayoría de ellos son jóvenes, algunos en compañía de su cónyuge y sus pequeños hijos, lo que nos hace pensar el peligro que están dispuestos a enfrentar con tal de llegar a la tierra prometida.

Pocos de los migrantes que llegan a Juárez con la intención de ingresar a los Estados Unidos, llegan con la visión de quedarse en esta ciudad, formar parte de la comunidad y ser partícipe de las grandes oportunidades que la ciudad brinda a todas las personas por igual, sin importar que hayan nacido aquí o en otro lado; de hecho, según los datos del INEGI y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, en su radiografía socioeconómica, 31.59 por ciento de los habitantes de Juárez nacieron en otro estado o país, es decir uno de cada tres tuvo que enfrentar estas vicisitudes que hemos estado conversando previamente.

A pesar de los numerosos casos representados en la estadística del INEGI y del IMIP, existe una profunda falta de apego a la comunidad para aquellos que viven en una dicotomía de pensamientos e ilusiones que, por un lado, buscan llegar a los Estados Unidos y por otra viven con la tremenda añoranza de regresar a su ciudad de origen. En una ocasión escuché la historia de una persona que tenía más de 15 años viviendo en esta ciudad y seguía pensando que estaba de paso solamente, diciendo a propios y a extraños que “nomás juntaba una lanita y se regresaba al pueblo”, esto a pesar de que sus hijos ya tenían una vida hecha en Juárez.

Esta frontera es de una gran nobleza, da grandes oportunidades para aquellos que tienen las intenciones de trabajar y salir adelante. El trabajo y la superación es una de las recompensas importantes a una actitud positiva, pero no es la única, ya que la nobleza de los juarenses es un gran atractivo para una ciudad llena de solidaridad.

Durante mi gestión como presidente municipal de Juárez, me tocó enfrentar la crisis de las caravanas migrantes, el trabajo que realizamos con los distintos órdenes de gobierno y, sobre todo, con la Casa del Migrante y otras organizaciones de la sociedad civil organizada, fue fundamental para integrar a estos visitantes y buscar una correcta integración a la comunidad o, atender de la mejor manera de facilitar su acceso a los trámites de internación en el vecino país.

Cualquiera que sea la situación actual de los migrantes en la ciudad, es necesario que tanto gobierno como comunidad trabajen juntos para preservar los derechos humanos y el resguardo de la dignidad inherente a los seres humanos, sobre todo con la gran vulnerabilidad que sufren aquellos que viven una gran travesía, llena de peligros y que los hace llegar a la desesperanza, antes de alcanzar sus sueños y metas.