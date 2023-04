Así las cosas con la ley 3 de 3 contra la violencia

Horace Jackson Brown Jr. fue uno de los autores de libros sobre superación personal y de vida que más impacto tuvo con sus escritos sobre la sociedad moderna. Existen al menos dos obras de su autoría que deben estar en el grupo de libros de toda casa “El libro de la sabiduría de un padre” editado en 1988 y “Pequeño libro de instrucciones para la vida” editado en 1991.

Dentro de todo el compendio de pensamientos que este autor nos dejó, una de las más importantes es “Vive la vida de tal manera que, cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti”. Esta frase cobra una relevancia mayor cuando se trata de personas con una responsabilidad pública.

Esto lo comento queridos lectores, por una iniciativa que aprobamos en días pasados en la Cámara de Diputados, en donde especificamos que aquellas personas que no paguen pensión alimenticia no podrán ocupar cargos públicos ni de elección, tampoco podrán salir del país, debido a que no se les otorgará pasaporte.

Para entrar directamente en el tema de la motivación de hacer una ley de esta naturaleza, vale la pena comentar que, según el Inegi, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. Esto, me atrevo a asegurarlo tajantemente, es un dato que muestra la vulnerabilidad de los hijos ante una situación donde ellos no tienen ningún tipo de control, más aún, en un mundo de cultura machista, esto se convierte en una afrenta a las mujeres que tienen que salir adelante a pesar de los obstáculos que les plantea una situación como esta.

Es perfectamente lógico asumir que una persona que no cumple con su obligación de ser proveedor para satisfacer las necesidades de un hijo difícilmente cumplirá con las necesidades psicológicas y sociales que son igualmente necesarias e importantes para el completo desarrollo de la personalidad de los infantes. En este punto vale la pena recordar que, según estudios psicológicos, la ausencia de un padre impacta en el desarrollo del carácter del infante, en ocasiones puede crear una dependencia que, durante la vida adulta genera dificultades en la exploración de situaciones complejas, falta de confianza en habilidades propias y falta de expansión de horizontes; todo esto conlleva a un adulto con sensaciones de exclusión.

El incumplimiento de la obligación de la pensión alimenticia es una forma de violencia económica contra las mujeres más común de lo que parece, además de que normalmente viene aparejada de otra serie de expresiones de violencia como la psicológica y verbal o incluso la violencia física. En este sentido, el establecimiento de una ley que subsane estas condiciones se vuelve muy importante para salvaguardar el desarrollo completo del infante y, hacer justicia a tantas mujeres que son víctimas de una condición social que se torna común en nuestra sociedad.

La denominación de esta ley como “tres de tres contra la violencia” tiene que ver con el hecho de que aquellas personas que aspiran a cargos públicos o de representación social mediante el voto, deben declarar bajo promesa de decir verdad que no cuentan con condena o sanción jurídica en firme por violencia doméstica o agresión por cuestiones de género en el ámbito público o privado; por la comisión de delitos sexuales y, por no cubrir las deudas alimentarias ocasionando su inclusión en algún padrón de deudores.

La obligación final del servicio público es fomentar el desarrollo social, económico y de convivencia en el mejor de los sentidos. Por eso, a partir de ahora, las personas que aspiren a ocupar un cargo público, o acceder a un puesto de elección popular, deberán acreditar un contundente un respeto a los derechos humanos, garantizando desde el ámbito de sus responsabilidades, la vida libre de todo tipo de violencia y discriminación.

Para terminar, es necesario establecer de manera clara que, un servidor que ejerce violencia contra su propia familia a través de la falta de manutención, es altamente probable que utilizará las ventajas de un puesto político para evadir sus responsabilidades, pero sobre todo, es una muestra clara de que la falta de integridad con la familia es ante todo una falta de integridad con la sociedad.