Así las cosas con la economía mexicana

Tal vez una de las inquietudes más frecuentes al final de un año y el comienzo del siguiente, tiene que ver con la situación económica y las expectativas que tendremos en esa materia, ya sea a nivel personal, como empresarial y por supuesto a nivel país; sobre todo cuando ha venido una especie de “encantamiento” debido al carácter social del Gobierno federal. Las aseveraciones catastróficas que se vertieron hace cuatro años con motivo de la llegada a la Presidencia del Lic. Andrés Manuel López Obrador, convirtieron a esos deseos de la oposición en prácticamente leyes emergentes de la economía; aunque, como es evidente no se han convertido en realidad.

Pues bien, hacia finales del pasado mes de diciembre, la revista semanal inglesa “The Economist” publicó un comparativo de 34 de las 38 economías pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, donde califica a México como la sexta economía con mejor desempeño en el 2022. Esta noticia es relevante por varias razones, la primera es que “The Economist” es una publicación con una línea editorial eminentemente conservadora, que pugna por muchos de los postulados que la derecha mexicana considera sagrados; la segunda, es que es evidente que el sesgo propio del liberalismo cultural presente en la publicación, le da más validez a las condiciones de la política económica mexicana.

Es importante mencionar que la OCDE es conocida como el Club de los Países Ricos, debido a que en ella se encuentran las economías más grandes del mundo, por lo que el comparativo realizado por el semanario inglés, fue cuidadoso en la selección de países y de las medidas a evaluar. Para hacer este ranking, se utilizaron cinco factores económicos de medición estándar a nivel internacional, el Producto Interno Bruto, Inflación, Amplitud de la Inflación, Desempeño del Mercado de Valores y Deuda Pública.

México se encuentra solo por detrás de Grecia, Portugal, Irlanda, Israel y España. Comparándonos con aquellos que tenemos relaciones comerciales es importante mencionar que Canadá se encuentra en el séptimo lugar mientras que Estados Unidos en el lugar 20. Mientras que de países latinoamericanos Colombia está en el lugar 14 y Chile en el lugar 23.

En este momento y, bajo esta evaluación, es evidente que la recuperación económica tras la pandemia es un hecho inequívoco, pero no debemos aflojar el paso ni variar las condiciones de manera unilateral, la disciplina fiscal y el control férreo del dispendio que caracterizaba a las administraciones anteriores, deben ser elementos que, sumados al control deficitario del presupuesto nos facilitarán el camino para reestablecer las condiciones prepandemia.

Ante estos hechos y números siempre habrá las aves de la catástrofe que digan y se quejen de las condiciones actuales; eso es algo que cualquier gobierno debe comprender y atesorar, porque a final de cuentas son ellos los que nos ayudan a buscar las mejoras y a no conformarnos, pero también es un hecho que estos números deben darnos confianza para seguir por el camino trazado, aunque sin duda hay elementos que corregir, otros tantos para reorganizar y para ello, las autoridades económicas deberán actuar con responsabilidad en las decisiones y medidas tomadas para seguir en este camino de recuperación.

Normalmente, he sido mesurado a la hora de lanzar las campanas al vuelo porque me parece que siempre hay cosas por mejorar, precisamente en este punto es cuando más prudente debe ser nuestro actuar. Sin embargo, también debo hacer la humilde recomendación de considerar a las aves de la catástrofe y ubicarlas como una referencia, pero no como una guía.

Este es un buen momento para depositar nuestra confianza en el país. La estabilidad cambiaria, los aumentos en la inversión extranjera directa y la prudencia en el manejo de las finanzas públicas está rindiendo frutos en favor de todos los mexicanos.