Así las cosas, con la división de poderes

Nuestro país tiene una forma de gobierno estipulada en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como república representativa, democrática, laica y federal. Eso significa que cumple con una serie de características que definen su carácter y operatividad gubernamental.

Es república representativa porque el gobierno está organizado de tal manera en que la máxima autoridad está determinada por los ciudadanos. Es democrática, porque a final de cuentas el poder reside en el pueblo, el cual además de designar a sus representantes, posee mecanismos para ejercer su poder tales como, el referéndum, el plebiscito y la consulta popular. Es laica, porque el ejercicio del poder se hace con independencia de cualquier organización religiosa. Es federal, porque los estados que la conforman otorgan facultades y poder a favor de un gobierno central.

Según el Sistema de Información Legislativa, la división de poderes es el procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Nuestro país tiene tres poderes para lograr ese objetivo; el ejecutivo, que se encarga de la ejecución diaria de la operación gubernamental y que reside en el Presidente de la República; el legislativo compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encarga de emitir y mantener actualizado el régimen legal compuesto por leyes y reglamentos; el judicial, que interpreta las leyes y resuelvelos conflictos entre particulares, el cual reside en última instancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin duda que existen muchas áreas de oportunidad que deben ser atendidas, por este gobierno o el que, en mi opinión, seguramente encabezará la doctora Claudia Sheibaum del 2024 al 2030; una de ellas es la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero déjeme le explico mis puntos de vista al respecto querido lector.

La función de la SCJN es muy importante para el desarrollo social, democrático y político de México; sus decisiones tienen que ver con la gobernabilidad, pero también con la sana convivencia, el respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia; sin embargo, muchas de esas decisiones deben partir de la sensibilidad que solo otorga el contacto directo y el conocimiento real del sentir popular.

A lo largo de los años, la Suprema Corte se ha convertido en un grupo de elite con una serie de privilegios que van desde el pago de casas, bonos económicos y autos blindados y una serie más de cosas que, además de ser un insulto para el pueblo de México, los alejan del verdadero sentir del pueblo. No considero necesario ahondar en este tipo de conductas, porque a final de cuentas, creo que las cosas deben y van a cambiar pronto.

Con todo lo anterior, no quiero decir que los ministros no perciban ingresos y condiciones dignas para ejercer su trabajo; sin embargo, la resistencia a los cambios y la adaptación a la nueva realidad suele poner en jaque a aquellos que no quieren perder su esquema de privilegios, aunque eso signifique ser una verdadera carga para el resto de los mexicanos.

Tal vez por lo anteriormente expuesto, es que hay una verdadera campaña de desprestigio en contra de la nueva ministra Lenia Batres. Su designación, aunque inusitada, está prevista y perfectamente basada en los ordenamientos jurídicos.

El ataque en las redes sociales sobre un incidente con una persona en la vivienda de la ministra solo sirvió el clasismo de aquellos que se burlaban por la sencillez y humildad de la casa donde habita. Vale la pena recordar nuestras quejas de hace apenas unos años cuando nos enteramos de las enormes y lujosas propiedades de José López Portillo, “El Negro” Durazo, Enrique Peña Nieto y tantos más… ¿Cuál es la razón de criticar a la persona porque vive en una casa humilde?

Por otro lado, su mensaje durante su investidura fue lleno de dignidad al denominarse a sí misma como una ministra del pueblo. Adicionalmente hizo saber a la administración que sus ingresos deberán ser acordes a lo establecido en la constitución; o sea, menores que los del Presidente de la República.

Estos son solo dos situaciones que nos deben dar una clara idea del camino que deben seguir el resto de los ministros. Esa actitud será una buena guía para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan la sensibilidad de la población general del país.