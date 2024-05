Así las cosas, con la declinación

En días recientes, quienes hemos seguido el proceso electoral donde hemos de elegir a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, nos enteramos que la alianza del PRI, PAN y PRD estuvieron presionando a Jorge Álvarez Máynez para que declinara su candidatura a favor de Xóchitl Gálvez; esto pudiera ser un suceso “normal” de una campaña, de no ser porque Luis Donaldo Colosio Riojas, una de las personalidades más relevantes del partido Movimiento Ciudadano hiciera unas declaraciones que parecen respaldar la idea de la declinación.

Es necesario precisar que la ley no prevé específicamente sobre las declinaciones, aunque si de las renuncias. El artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE por sus siglas) habla de las sustituciones, las cuales deberán notificarse al órgano electoral al menos 30 días antes de la elección para corregir o sustituir las boletas. Esto significa que, en este momento, una renuncia de alguna de las candidatas o candidato haría que los votos que tuviera se contabilizarían a su partido.

Si vemos la inviabilidad de esta petición, podemos apreciar una serie de condiciones que están en el ambiente electoral, aunque la oposición no lo diga abiertamente; o sea que, están percibiendo una contundente derrota y buscan a toda costa revertir esta situación o, al más puro estilo de “Alito” Moreno o del poco inteligente Marko Cortés, encontrar un culpable al triste manejo de una campaña que refleja los liderazgos partidistas más pobres en la historia de esas agrupaciones políticas.

La desesperación del PAN, PRI y PRD, llevó al dirigente priista a retar a Álvarez Máynez diciéndole que, si declinaba en favor de Xóchitl Gálvez, él renunciaría a la dirigencia partidista y a su candidatura al senado; por supuesto sabiendo que, al no ser viable esta acción para el candidato de MC, tampoco sería para él mismo. Esto no es otra cosa que asustar con el “petate del muerto”, porque simplemente no iba a ocurrir.

Peor aún, debemos considerar que la diferencia entre la doctora Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, según la metodología que utiliza Oraculus, o sea ponderar un promedio del total de las encuestas, la diferencia es de 22 puntos porcentuales (56% para Sheinbaum, 34% para Xóchitl y 10% para Máynez); es fácil concluir que bajo el poco probable supuesto que todos los votos de MC se fueran para la alianza, de todos modos no cubrirían la distancia entre las dos candidatas punteras; o sea que ni sumando todos los votos alcanzarían a quien va a en primer lugar.

Tal vez la oposición debería considerar que, para el crecimiento democrático es necesario que haya una representatividad independiente para aquellos que no quieren votar por los partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD; ese grupo de personas que agrupa Movimiento Ciudadano y que ven en los partidos de la Alianza a los más oscuros representantes de la corrupción y el atraso que sufrió el país durante la etapa neoliberal… ellos no votarían por esos partidos ante la renuncia de su candidato; de hecho, existe la posibilidad de que sus votos hagan más grande la diferencia entre el primer y segundo lugar de las preferencias.

El llamado al voto útil es parte de casi todos los procesos electorales que hemos vivido en los últimos 24 años. Quien no recuerda a Vicente Fox, el cual hizo un llamado para unir votos para “sacar al PRI de los pinos”; a Felipe Calderón que llamó al voto útil cuando vio que no iba a ganar la presidencia más que por un fraude, razón por la que desde un principio generaron suspicacias en los resultados en esa elección, incluso hasta para los más renuentes al cambio que México necesitaba y que encabezaba Andrés Manuel López Obrador.

Estas situaciones solo hacen evidente que el triunfo que representa la continuidad de la Cuarta Transformación está cada vez más cerca. Todo apunta a que la doctora Claudia Sheinbaum tomará la responsabilidad de encabezar los esfuerzos de la nación; pero no debemos confiarnos, trabajaremos para completar la encomienda que mayoritariamente la sociedad nos ha conferido, trabajar para mejorar México en favor de los más necesitados.