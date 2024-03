Así las cosas, con la continuidad o el cambio

Hace algunos días, tuve la oportunidad de escuchar alconferencista colombiano Yokoi Kenji, cuyos padres fueron migrantes japoneses en ese país. La platica versaba sobre la importancia de la disciplina, pero hacía un énfasis en el talento que caracteriza a la población latinoamericana comparándola con la cultura de la disciplina propia de los nipones.

El mensaje abierto de Kenji puede centrarse en una frase de los japoneses que me impactó mucho… “La disciplina eventualmente vence a la inteligencia”. Durante una buena parte de la conferencia fundamentó la filosofía del país oriental, argumentando que los latinos son personas muy talentosas e inteligentes, y que esas características son un buen ingrediente para lograr el éxito y la prosperidad; por otro lado, los japoneses son muy disciplinados y eso es lo que los ha llevado a ser una potencia en la industria, la tecnología y la vida social.

Algo que este conferencista deja entrever en sus platicas (muchas de ellas están en la plataforma de Youtube), es que la disciplina es producto de la constancia, de la perseverancia y de una cultura de obtener resultados en el mediano y largo plazo. En este punto vale la pena preguntarnos si nosotros estamos dispuestos a invertir lo más valioso que tenemos, o sea el tiempo, para lograr llegar al punto de desarrollo social y económico que pretendemos.

Lo que expresé en las líneas anteriores, tiene que ver con los resultados de una encuesta que publicó el periódico Reforma, sobre las preferencias electorales entre las y los candidatos presidenciales. En dicha encuesta, se pudo confirmar la ventaja de 24 puntos porcentuales de la doctora Claudia Sheinbaum sobre la candidata de la oposición. Este resultado está en consonancia con la gran mayoría de las casas encuestadoras, donde prácticamente todas coinciden en que la diferencia es superior a los 20 puntos. Esto podría haber pasado como una encuesta más, de no ser porque fue realizada por un medio de comunicación que dista mucho de ser pro-AMLO o pro-4T; por el contrario, Reforma es un férreo crítico del actual gobierno. Los resultados cayeron como balde de agua fría entre la oposición, muchos incluso se apresuraron a descalificarla, olvidando que días y semanas antes ensalzaban la línea editorial del impreso.

Ahora bien, seguramente se preguntarán ¿cuál es la relación entre la encuesta y la conferencia de Yokoi Kenji? Permítame aclararle este punto de la siguiente manera: uno de los datos más reveladores de la encuesta de Reforma es el porcentaje de 53% de personas que prefieren la continuidad de la Cuarta Transformación sobre el regreso al pasado. Esto significa que, para la mayoría de los encuestados, es mejor lacontinuar con este proceso que inició el 2018 y que ha llevado a nuestro país a país a tener grandes avances en materia social y económica.

La disciplina requiere de la constancia y la perseverancia para lograr los objetivos y según lo plantean los resultados de la encuesta, eso es precisamente lo que los mexicanos están esperando con la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. No es mi intención tratar de concluir a partir de los resultados de una sola encuesta; pero si algo nos debe quedar claro a todos, es que la mayoría de los estudios sobre las elecciones, han presentado la misma tendencia.

Es muy importante que entendamos que las encuestas son fotografías del momento, y aunque la continuidad de los datos nos dan una idea sobre las tendencias, no debemos considerarlas para predecir. Esto significa que, bajo ciertas condiciones las cosas pudieran cambiar; pero, si amigo lector, un gran “pero”, la historia nos ha mostrado que cuando las diferencias son tan grandes como las que vemos en este momento, los cambios no se dan tan rápido.

Nunca me ha gustado la expresión de “este arroz ya se coció”, menos en las campañas políticas, pero no se puede negar que, en este caso en particular, la candidata de la oposición debería recuperar 2.5 puntos porcentuales cada semana para darle la vuelta a la elección; cosa que se antoja poco menos que imposible.

El pueblo de México considera que la cuarta transformación debe continuar con el encargo de la doctora Sheinbaum, esto se ve reflejado en su preferencia electoral; pero no debemos confiarnos, el trabajo se debe seguir haciendo para que las preferencias se conviertan en votos efectivos.