Así las cosas, con el Senado

La Cámara de Senadores juega un papel muy importante en el proceso político y legislativo de México, porque además de asegurar la representación de los estados ejerce un papel de revisión y contrapeso, ratifica nombramientos clave, supervisa la política y relaciones internacionales y participa en decisiones fundamentales con lo que contribuye otorgando una estabilidad a la democracia de la nación.

Ahora bien, si nos remitimos al origen de la palabra senado, viene del latín “senatus” que era un término utilizado en la antigua Roma para referirse al cuerpo legislativo que tomaba decisiones basadas en la experiencia y sabiduría en la política romana. Siempre bajo el argumento de decidir entre opciones para conseguir lo mejor para el pueblo. Muchos países utilizan ese concepto de senado en sus procesos legislativos y gubernamentales tales como Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Italia, Brasil, India y Australia entre muchos otros más dentro de los que se encuentra México.

Pero la verdadera importancia del senado no radica en su aspecto histórico; sino en la preferencia de tomar decisiones e impulsar las políticas legislativas internas y externas que realmente beneficien a la población en general, sobre todo a los más pobres, aquellos que se encuentran en una desventaja social que ha sido impulsada por un sistema político corrupto que llevó al país a un régimen de desigualdad que durante más de 80 años fue cultivando pobreza y sumisión.

Por eso es una responsabilidad ciudadana tomar en cuenta todo lo anteriormente expuesto, para definir a los elementos humanos adecuados para ese encargo. Sí, lo digo claramente, es de gran importancia que la composición legislativa de la próxima legislatura sea para aquellas personas que realmente contribuyan a la generación de consensos y sobre todo trabajen en favor de la población.

El próximo año habrá elecciones en México en las que se decidirán muchos representantes populares que deberán tomar decisiones claras y precisas; Presidente de la República, Gobernadores, Senadores, Diputados Locales y Federales y Ayuntamientos. Pero tal y como lo he hecho en ocasiones anteriores, con nuestro voto, los mexicanos estaremos decidiendo si apostamos por el futuro o por el regreso al régimen de corrupción y desigualdad.

Chihuahua es un estado muy importante para la Cuarta Transformación. Hemos visto que con frecuencia la población chihuahuense ha sido rehén de decisiones ideológicas que terminan por desatar antagonismos fraternos que no llevan a un buen fin. Las decisiones sobre educación, seguridad y salud no pueden ni deben estar sujetas a un vaivén político que invariablemente termina por perjudicar a los más vulnerables.

No podemos ser omisos ante lo evidente, la confrontación ideológica es fundamental para el desarrollo democrático, pero nunca será más importante que la consolidación de un estado de bienestar para todos; esa es la tarea principal de todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública y no me refiero únicamente a los puestos de elección; sino a toda actividad que conlleve la afectación en el interés de la sociedad.

Todos los puestos de representación son importantes, el de Senador de la República toma aún mayor relevancia porque ratifica los nombramientos de responsabilidades muy importantes como el caso de los Embajadores y Cónsules, Jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fiscales Generales y Procuradores, Consejeros Electorales, Titulares de Organismos Autónomos y a los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México entre otros.

La sociedad no debe equivocarse en la elección de las mejores personas para el senado, así como tampoco MORENA tomará una decisión que contravenga el interés de la Cuarta Transformación. El asunto no es menor, la realidad es aplastante cuando se trata de determinar lo mejor para la sociedad chihuahuense, debemos considerar que no se puede ir en contra de lo que el pueblo decide y requiere; por eso debemos ir ARMANDO EL MEJOR PERFIL PARA EL SENADO DE CHIHUAHUA.