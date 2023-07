Así las cosas, con el proceso de la oposición

Hace apenas unos días, en el artículo de la semana pasada comenté la falta de imaginación que los partidos opositores tienen respecto al camino que se debe seguir en el proceso de elección de su aspirante, pues más temprano que tarde se acusó recibo de mi comentario y terminaron haciendo lo mismo que tanto criticaron. Tal y como dice el dicho popular así, pues está difícil.

El PRI, PAN, PRD y organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo un evento donde se dio a conocer el método por el cual se definirá a la persona que encabece los esfuerzos por parte del frente amplio ante las elecciones del 2024. Para sorpresa de muchos -nótese el sarcasmo- es muy parecido al que utilizará morena y partidos coaligados.

Por supuesto que esto no debe ser ocasión para sorpresa, ya que es natural la falta de imaginación en esos dirigentes partidistas, que por lo que parece ser, lo único que hacen es traspasar la barrera de lo inverosímil para llegar al ridículo más evidente que pueden llegar a hacer.

Mientras en Morena hay una regla clara de financiamiento, la realidad es que por el lado del frente opositor no es para nada claro la forma en que se van a financiar los aspirantes, pero vayamos a los detalles más simples para ver el contexto general; son 12 los aspirantes que pretenden encabezar el frente amplio, por el PAN Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Cuadri y Xóchitl Gálvez. Por el lado del PRI, Alejandro Murat, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo, mientras que por el lado del PRD Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, además de José Ángel Gurría y Gustavo de Hoyos.

El primer descalabro se dio cuando los integrantes del “mini INE” que iban a organizar de manera ciudadana el proceso del frente amplio opositor, se dieron cuenta que los partidos políticos avasallaron sus intereses ante la injerencia ciudadana y decidieron disolverse. Es, cuando menos curioso, que sigan confiando en un Alejandro Moreno, o un Marko Cortés, cuando no han sabido plantearse de manera crítica los resultados que han obtenido.

Pero no solo fue un desencanto para la sociedad civil. Algunos aspirantes que se sintieron vulnerados por el método y la falta de claridad en algunas reglas prefirieron retirarse de la contienda con el amargo sabor del desencanto. Claudia Ruíz Massieu también decidió bajarse de la contienda, ante el riesgo de incurrir en ilegalidades ante el INE, mientras que Lilly Téllez argumentó que no había piso parejo para todos los aspirantes.

Una vez más, quedó de manifiesto que, no solamente no hay ideas claras y concisas, sino que tampoco el liderazgo suficiente para dar por sentado una metodología acorde a los beneficios de la sociedad. Todo esto tiene que ver con una mala dirigencia partidista que no pudo aguantarse las ganas de meter las manos y romper el protagonismo de los aspirantes.

Una vez más Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano dieron una clara muestra de lo mal dirigente que son; y no lo digo solo por los malos resultados que han tenido, sino por la falta de liderazgo hacia el interior de sus partidos de frente a la sociedad civil.

México necesita de una oposición que confronte y proponga, una oposición que lleve presente opciones claras, pero sobre todo que tenga un liderazgo real, sin embargo, tal parece que la realidad es que no hay opciones viables, que más que un trabajo social, siguen en la eterna propuesta de estar en contra de todo y a favor de nada.

Bajo estos argumentos, tal parece que el 2024, será un momento de consolidación de la Cuarta Ttransformación, donde las opciones por los más pobres sigan cobrando relevancia y la lucha contra la corrupción se haga aún más frontal… el tiempo pasa con gran rapidez, si la oposición no está a la altura, seguramente en Morena sí, y estaremos dispuestos a presentar lo mejor para el pueblo.