Así las cosas con el presupuesto

En la sabiduría de las frases, hay dos que van acorde al equilibrio en el manejo del dinero en general, pero sobre todo, cuando se trata del dinero público. Déjeme le expongo esas ideas que van marcando el rumbo de una filosofía de vida y de trabajo.

La primera, es una frase del escritor norteamericano Mark Twain, famoso por haber escrito “Las Aventuras de Huckleberry Finn”, pero también por su agrio sentido del humor. Pues bien, Twain en alguna ocasión comentó que la falta del dinero es la raíz de todo mal, refiriéndose a la necesidad de tener recursos económicos para salir adelante en la vida.

PUBLICIDAD

Esa frase es definitoria en un sentido práctico, casi podemos decir que irrefutable, sin embargo, también es cierto que la mayor parte de las cosas importantes no necesariamente son relacionadas con el dinero, tales como la familia, los amigos y la convivencia; pero es igualmente cierto que las cosas en general tienen un costo y es necesario cubrirlo para hacernos de ellas.

La otra frase es del famoso escritor y filósofo francés Voltaire, “No pienses que el dinero lo hace todo, porque terminarás haciendo todo por el dinero”, refiriéndose a que el dinero no debe ser el centro sobre el que gire la vida de las personas.

Ambos puntos de vista son aceptables para la vida personal y social de los ciudadanos, sin embargo, cuando hablamos de una entidad como es el gobierno, que tiene entre sus obligaciones proporcionar bienes y servicios a la comunidad, haciéndolo a través del dinero que los contribuyentes pagan. Por eso es tan importante la definición del dinero que se asigna a los estados y municipios a través de dos instrumentos gubernamentales, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos.

La ley de ingresos describe los instrumentos mediante los cuales los gobiernos deben recabar los recursos financieros para cubrir los gastos de la federación el estado y los municipios; mientras que el presupuesto de egresos establece las asignaciones financieras, el control y la forma de evaluar los gastos en general de los gobiernos.

Pues bien, corresponde a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, el cual incluye el destino de recursos económicos a los estados, esto ha sido una franca preocupación para este servidor, porque he vivido en carne propia la responsabilidad de enfrentar una administración pública con pocos recursos financieros, afortunadamente durante los 5 años que me tocó estar al frente, no nos endeudamos con un solo peso y, logramos pagar compromisos financieros que nos heredaron administraciones anteriores a la nuestra.

Por eso hemos trabajado en conjunto con otros diputados para plantear un otorgamiento de recursos financieros al estado de Chihuahua que sea sustancialmente superior al asignado en el 2021.

Uno de los planteamientos propuestos es que la federación asigne un presupuesto al estado de Chihuahua que alcance los 67 mil millones de pesos para el 2023, lo que representa un incremento del 9.4% comparándolo con los 58 mil millones que recibió en este 2022, o sea una diferencia de más de 8 mil millones de pesos.

Tan solo en las aportaciones federales, o sea el dinero que reciben los estados por el hecho de estar adheridos al Sistema Nacional de Coordinación fiscal, se estaría pasando de 31 mil millones a 37 mil millones lo que o sea un incremento de 13.5%.

En el caso de las aportaciones, o sea aquellos recursos que el gobierno federal aporta a los estados para que se lleven a cabo algunas funciones como servicios de educación, servicios de salud y la construcción de infraestructura social y seguridad entre otras. Este rubro pasaría de 23 mil millones a 25 mil millones de pesos lo que representa un incremento de 4.9%. Por último, en referencia a los convenios de descentralización, se pasaría de 3,419 millones a 3,677 millones o sea un incremento del 2.4%.

Es muy importante que les comente queridos lectores, que este trabajo es de los diputados que estamos interesados en que le vaya bien a Chihuahua, nadie puede ni debe atribuirse como el único que lleve a cabo este proyecto, digo esto, por el simple hecho de que para que sea válido, debe estar aprobado por la mayoría de los diputados que conforman la cámara.

Este proyecto de presupuesto estará siendo votado próximamente y estoy seguro de que lograremos que le vaya bien con la asignación de recursos financieros al estado de Chihuahua y por lo tanto le debe ir bien a nuestro querido Juárez.