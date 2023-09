Así las cosas, con el Frente Amplio

En el campo político, el régimen de la Cuarta Transformación ha contribuido al avance democrático del país con un esquema para la selección de las personas que encabezarán los esfuerzos electorales de las distintas organizaciones políticas. Los seleccionados en este proceso, eventualmente se convertirían en candidatos de las coaliciones, lo que de facto significa que estaríamos viviendo unas elecciones primarias.

Por supuesto que es necesario que evaluemos con mucho detenimiento y prudencia la conveniencia de instalar en México de manera formal un proceso de elecciones primarias de manera obligatoria; esto significaría un gran avance para la cultura política nacional, ya que sería adecuar el sistema mexicano a la realidad actual.

Este es un paso importante, por lo tanto debemos darlo bien, con solidez y con responsabilidad, porque permitirá a la ciudadanía, informarse de las posiciones de los aspirantes ante los temas fundamentales del país; también fomentará el conocimiento político y nos permitirá elegir las mejores personas para los puestos más importantes.

PUBLICIDAD

Por todo esto, vale la pena profundizar en lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas y comenzaré exponiendo que no todas las personas tienen la perspectiva política para ver el contexto general y comprender los entretelones de lo que está ocurriendo; sin embargo, nada se puede ocultar para siempre, como es el caso de los arreglos de las cúpulas que siempre terminan saliendo a la luz pública, sobre todo cuando se aprecia en los resultados finales.

En ese sentido, la forma en que la oposición logró la designación de la persona que será la candidata del Frente Amplio, sirvió para confirmar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace más de un mes, cuando en la mañanera declaró que la llegada de Xóchitl Gálvez fue parte de un arreglo cupular entre los dirigentes de los partidos políticos y los mismos personajes que tanto daño han hecho al país; pero vayamos poco a poco desmenuzando las acciones y poniendo cada parte en contexto para tener una visión clara de lo que pasó en las filas opositoras.

La irrupción de Xóchitl Gálvez en la escena política nacional dentro del tema de la sucesión presidencial del 2024, no fue un hecho fortuito a raíz de que no pudo acceder al Palacio Nacional; por el contrario, fue una estrategia planeada para colocarla en la discusión social. La idea inicial era que accediera a la candidatura por el gobierno del distrito federal, pero al ver las condiciones en las que la oposición se encontraba en esos momentos, los intereses económicos que se han visto despojado de sus privilegios optaron por abrirle paso para las aspiraciones presidenciales.

Esto no es una conjetura, es un hecho aceptado por el mismísimo Santiago Creel durante la entrevista que sostuvo con Carlos Loret de Mola el día en que declinó sus aspiraciones. En esa misma entrevista confirmó que al menos dos semanas antes de que Xóchitl hiciera el intento por utilizar la mañanera para su propaganda personal y no pudo, Santiago había platicado con ella y habían llegado a un acuerdo para que se uniera a la contienda presidencial. Esto significa que el día que llegó a Palacio, ella ya sabía que iba a participar en la contienda del Frente Amplio.

Transitar todo el camino sin que se hiciera evidente la debilidad del frente opositor, era algo muy difícil, eso significaría tener que allanarle el camino a costa de los demás aspirantes. Cuando se hizo evidente que existía la posibilidad de que la preferida estaba en riesgo porque los panistas apoyaban a Santiago Creel y los priistas a Beatriz Paredes, tuvieron que forzar la declinación del diputado panista y dejarle el camino libre con la esperanza de que Xóchitl se consolidara.

Poco tiempo después, Beatriz Paredes creció de manera considerable en las preferencias; a tal grado que llegó a estar en empate técnico en la primera encuesta de vivienda. Esa es una de las razones por las que la senadora priista fue forzada a una terminación anticipada del proceso. Esto, al más puro estilo de Alito Moreno, se llevó a cabo de la manera más desaseada posible.

Cuando digo que lo de Beatriz Paredes fue una de las razones para no llevar a cabo las votaciones previstas por el Frente Amplio por México, se debe a que la misma Xóchitl comentó en redes sociales que la gente no sabía dónde ir a votar, incluso el comité organizador reconoció que en ese momento todavía no estaban listos para ello; de hecho, fue hasta el día siguiente cuando comenzaron a circular la información.

Sin embargo, las dos razones expuestas en los párrafos anteriores no fueron las únicas; la tercera razón es que no podían arriesgarse a una baja concurrencia de la ciudadanía y por lo tanto a una baja participación que hiciera evidente la debilidad de la oposición ante Morena.

Esto es muy importante que sea tomado en consideración en nuestro ámbito estatal y por lo que ya se está ARMANDO LA MEJOR ESTRATEGIA DE LA 4T EN CHIHUAHUA.