Así las cosas, con el Dalai Lama

Una de las figuras más emblemáticas de la cultura oriental es, sin duda, el Dalai Lama, el líder espiritual del Tibet y del budismo tibetano, también conocido como lamaísmo. Dalai Lama es un título compuesto por dos términos, el primero es Dalai que significa Océano y Lama que significa sabiduría… un concepto antiguo reservado para maestros reencarnados que ocupan esa condición.

Este líder mundial de 87 años de edad, que durante mucho tiempo fue el líder del gobierno tibetano en el exilio, ocasionado por el asentamiento de China en esa región en 1950, quienes buscan establecer una presión política para restaurar la independencia del Tibet; sin embargo, en 2011 el Dalai Lama renunció a cualquier puesto o cargo político para dedicarse por entero al liderazgo espiritual.

Hace algunos días en un evento público, el Dalai Lama se convirtió en noticia mundial tras haber besado a un niño en la boca y además pedirle que le chupara la lengua. Este hecho grave ha venido resultado en un verdadero escándalo que ha revivido la declaración que el mismo personaje hizo en 2018 de que maestros tibetanos habían cometido abusos sexuales contra menores.

Para analizar este hecho debemos considerar varios puntos; el primero es que se llevó a cabo durante un acto público, con la cobertura mediática que un personaje de esta talla mundial despliega; y lo segundo, que cualquier acto que conlleve escándalo o inquietud, puede tener una implicación política por el contexto del conflicto entre China y Tibet.

A pesar de todas las ponderaciones que pudiera haber al respecto, el hecho mismo de vulnerar el espacio privado de un infante es en sí mismo un acto de violencia contra la niñez. Eso es algo que nada ni nadie puede disculpar ni mucho menos justificar o tratar de normalizar.

Este es, sin embargo, uno más de los asuntos que han estado dando vueltas en torno a la calidez y calidad humana del Dalai Lama, vale la pena recordar el evento del 2018, donde declaró que Europa es para los europeos, por lo que aquellos que migraron hacia esos países a largo plazo deberán regresar a reconstruir sus regiones de origen. Esta declaración toma relevancia porque viene de una persona exiliada y que durante décadas ostentó un cargo público en un gobierno itinerante.

Después del escándalo por el beso en los labios al niño, han venido en cascada una serie de disculpas, la primera en un corto mensaje del propio Dalai Lama disculpándose ante el niño y su familia con el siguiente texto: “Su Santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras hayan podido causar. Su Santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente”.

La Casa Tibet México, ha hecho lo propio en una carta donde enuncia múltiples logros del Dalai Lama a nivel mundial y reforzando que fue una broma como las que suele hacer cuando se encuentra en público.

Ante esto que comentamos, es importante dejar en claro que las personas no debemos normalizar este tipo de conductas, el bien superior de la niñez debe estar por encima de todas estas actitudes y conductas de las personalidades, por más encumbradas que estén. Tampoco debe criticarse una creencia o religión por el actuar de los hombres, pero ante todo debemos ser conscientes de que este tipo de afectaciones a los infantes, tienen serias consecuencias en la conducta social durante la adolescencia, juventud y adultez.

No es mi intención asumir el papel de juez, lejos estoy de ello; por eso me parece tan importante poner a su consideración la frase del escritor, pintor y ensayista libanés Khalil Gibran, “Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños”.