Así las cosas, con el 2024

El año 2024 presenta una series de retos y responsabilidades para todos los ciudadanos de nuestro país, las decisiones que se tendrán que tomar son de gran relevancia para el futuro de México; para decirlo claramente, estaremos definiendo la situación política, social y económica de nosotros mismos y de nuestros hijos.

Por supuesto que no se trata solamente de unas elecciones; de hecho, no se puede contener en el concepto conocido de elección toda la importancia que reviste el proceso que experimentaremos los mexicanos. Lo he dicho anteriormente y creo importante seguir comentándolo, el año próximo estaremos decidiendo si queremos un México justo, con oportunidades para todos, solidario y con progreso; o si regresamos al régimen de corrupción, atraso y crisis económicas que caracterizaron al panismo y priismo de los gobiernos anteriores.

En este punto debemos aclarar que en el 2024 se elegirán, además de la Presidencia de la República, 9 gubernaturas que incluyen el gobierno de la CDMX, 128 senadurías, 500 diputaciones, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. Sin embargo, lo que se delineará va más allá de los puestos y las responsabilidades públicas. El año 2024 se define el camino de México.

Morena y sus partidos aliados en la Cuarta Transformación, han ido avanzando en la definición de las personas que eventualmente encabezarán los esfuerzos para continuar con los programas, proyectos y objetivos del actual régimen. La designación de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido un paso decisivo y con un gran mensaje de continuidad con cambio, tal y como ella misma ha definido su trabajo como Coordinadora Nacional de los Comités de Transformación.

Recientemente se lanzó la convocatoria para la definición de las personas que encabezarán esos esfuerzos en los estados donde se elegirán gubernaturas. Para sorpresa de muchos adversarios, la inclusión de personalidades divergentes ha sido la señal clara de aquello que el presidente ha dejado saber respecto a su forma de trabajo, es más importante el encargo que el cargo. Esto abre la posibilidad para que las personas tengan en mente que no se trata de buscar el poder por el poder sino la posibilidad de conseguir el máximo beneficio para la sociedad.

Nuestro estado no puede permanecer ajeno a estas condiciones que han sido planteadas para adaptarse a cada situación particular; esto significa que la responsabilidad de la doctora Sheinbaum será diseminar la estrategia general en todos los estados a través de aquellos en quien ella confía para llevar a cabo el trabajo de consolidar el proyecto nacional. Para lo anterior, el estado de Chihuahua no tendrá elecciones para gobernador, pero si tendrá una gran actividad electoral en los rubros de senadores, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos, los cuales deberán cumplir con el requisito del encargo más que del cargo.

En política no se deben adelantar vísperas, particularmente creo que no se deben adelantar en la mayoría de las circunstancias; pero también es cierto que es el momento de trabajar para consolidar la Cuarta Transformación. El lanzamiento de la convocatoria para las personas que aspiran a ser senadores está próxima y así consecutivamente se irán acomodando los encargos, para lo cual es necesario que los chihuahuenses nos pongamos manos a la obra para llevar a la mayor parte de los ciudadanos los avances que proporciona este gobierno del pueblo.

Recalco que el incorporarse a una aspiración no debe tomarse como un logro conseguido por la entrega irracional a la persona, sino por las cualidades de servicio desinteresado, por la responsabilidad que representa trabajar por los más pobres y el desinterés del beneficio propio. Estas características que se buscan en los aspirantes han sido delineadas de manera directa por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que, al entregar el Bastón de Mando a la doctora Sheinbaum han sido aceptadas para seguir con ellas.

Olvidemos pues aquellos discursos sectarios y recordemos que el origen de este movimiento fue la apertura, la suma de valores y contribuciones que cada persona deberá entregar al país para hacerlo más grande y próspero para todos. La llegada al poder del presidente fue por un gran liderazgo que agrupó a millones de personas distintas, un liderazgo que valoró la lealtad de las personas, pero valoró todavía más la aportación de aquellos que podían hacer un México mejor.