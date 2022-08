Así las cosas con Alito Moreno

Estimados lectores, hace unas semanas detallé los acontecimientos que han marcado la vida política de Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, respecto a los audios que, semana tras semana, la gobernadora de Campeche Layda Sansores, ha venido haciendo públicos en su conferencia semanal llamada “El martes del jaguar”.

En esos primeros audios, se mostró a un “Alito” Moreno con un lenguaje soez propio de aquellos que no tienen en el uso de la palabra, un recurso para desarrollar un intelecto suficiente que evite su uso cotidiano. Sin embargo, más allá del lenguaje utilizado por el político, lo verdaderamente trascendental eran las cosas y los temas que trataba, donde por un lado hablaba del manejo de grandes cantidades de dinero con la facilidad de aquellos que no han tenido que trabajar para ganarlo; por otro lado, hablaba de actos similares a la extorsión a empresarios, con el fin de contribuir a las campañas de su partido, el PRI.

PUBLICIDAD

Cómo es sabido por ustedes, la publicación de los audios han seguido ocurriendo semana tras semana con una diversidad de temas tan amplia que parece que no tuvo filtro, pero, sobre todo, indican que Alejandro Moreno debe preocuparse más por saber de quién se rodea y a quién elige para discutir los temas que son propios del gobernador, o del presidente de un partido, porque a todas luces su red de colaboradores de confianza no es nada confiable.

Para “Alito” Moreno, lo ocurrido con los audios no ha terminado en una exhibida pública de su carácter y forma de trabajar en lo político; de hecho, ha trascendido al ámbito legislativo y hasta judicial. El pasado 5 de julio, se solicitó ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que Alejandro Moreno sea suspendido como presidente de la Comisión de Gobernación. Pero no ha terminado ahí, el 16 de agosto, el fiscal general de Campeche Renato Sales, solicitó el desafuero del presidente nacional del PRI por la presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, aclarando que los audios presentados por la gobernadora Layda Sansores no están incluidos en los materiales probatorios.

La vida pública de Alejandro Moreno Cárdenas ha pasado de ser un político con momentos de negociación con el partido en el poder, a ser un franco opositor que, a través de medios y estrategias desesperadas, busca una revancha contra quien lo expuso de cuerpo entero ante la sociedad mexicana. Permítanme queridos lectores explicarles porqué llamo medidas de revancha; En las últimas semanas hemos visto la necesidad que se tiene de adecuar la vida, estructura, procedimientos y alcance del organismo responsable de las elecciones en nuestro país, es decir el Instituto Nacional Electoral.

Pues bien, ante el inicio de las labores legislativas para llevar a cabo esta tarea de modernizar al INE y de hacerlo evolucionar a las condiciones actuales que se viven en el país y en el mundo entero y, casi como una especie de revancha, Alejandro Moreno ha hecho pública su postura de negarse a cualquier reforma que pretenda el ejecutivo federal y de movilizar al bloque opositor a cualquier posición que represente lo contrario a lo propuesto.

Esta actitud, lejos de propiciar el desarrollo y evolución de las instituciones, significa un franco trabajo de revancha que no da espacio a ningún diálogo, plática y propuesta. Todo esto, deja un rastro innegable de alguien que busca un espacio y una oportunidad de negociación que permita evitar que se sigan dando a conocer audios que muestren la vida de un político que no ha sabido mantenerse a la altura ética, de las necesidades actuales de un México que ya cambió.

Decía mi gran amigo Víctor Valencia, que hay momentos en que algunas personas en su desesperación son capaces de agarrarse de un clavo ardiente con tal de no caer, o de no caer en solitario. Pero no debemos plantearnos únicamente la pregunta de hasta dónde llega la desesperación de Alejandro Moreno, sino quién del bloque opositor está dispuesto a aferrarse a un político que ha mostrado ser una persona con muy malos hábitos en lo político y peores costumbres en lo personal.

Sigo creyendo que los refranes y los dichos populares guardan una estrecha relación con la vida real, pero además son verdaderos compendios de sabiduría; por eso, en el caso del presidente nacional del PRI, puedo decir que “El pez por la boca muere”.