Así las cosas con Alito Moreno

La lucha que ha emprendido la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra de Alejandro “Alito” Moreno, ha tomado proporciones épicas desencadenando una serie de acciones por parte del presidente nacional del PRI, que difícilmente le permitirán transitar libremente para encontrar equilibrios en una coalición de partidos de oposición.

Los problemas y diferencias entre Layda Sansores y Alejandro Moreno no son nuevos, sin embargo, se han recrudecido de unas semanas atrás a la fecha, cuando la gobernadora de Campeche durante su programa semanal llamado El Martes del Jaguar, expuso públicamente un audio donde exhibe al presidente nacional del PRI ordenando pagos millonarios al publicista español Antonio Solá.

Si bien esta filtración, debido a la forma en que se expresa Alito, no permite concluir de manera fehaciente si existe algo ilegal en su contenido, la natural suspicacia nos hace dudar de que haya sido algo legal; pero lo dejo a su consideración, sus palabras fueron en tono de pregunta para una persona cercana a él; la transcripción del audio dice “2.5 en dólares, puestos ya en Panamá. Ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale el otro embarque por los otros 2.5 en transferencia. Me hace falta resolver Campeche”.

Sin embargo, esto apenas recién comenzaba, ya que días después, en otro programa la gobernadora Sansores hace público otro audio donde “Alito” reclama sobre la cantidad de dinero que supuestamente recibieron de una importante cadena de cines en México, “Es para que dieran 300 los cabrones, ellos tienen desarrollos, tienen varios negocios, tienen clase”, aunque también dice en el mismo audio que recibieron el dinero pronto y sin problemas.

A estos audios difundidos por Layda Sansores se sumó uno que lastimó profundamente a los medios de comunicación y sobre todo a los reporteros y periodistas; donde Alito Moreno pronuncia una de las frases más desafortunadas y que atenta contra la dignidad de la labor periodística: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos (...); hay que matarlos de hambre”.

Evidentemente y dada la personalidad de Alejandro Moreno, no dudó en “contraatacar” haciendo pública una grabación de una conversación telefónica que tuvo con el senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velazco, donde supuestamente es amenazado por el legislador.

Pretendía con esta acción hacer público que todo esto era una persecución por parte del gobierno por no haber acompañado la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador, pero lejos de ayudarle le comprometió aún más, ya que lo único que hizo fue invalidar su estrategia de defensa, porque lo hizo de la misma forma ilegal que en la que fue grabado él.

Debo ser claro en definirme totalmente en contra de la obtención de audios de manera ilegal como es en este caso. Estoy plenamente convencido de que la política no debe degradarse a través de ilegalidades que vulneran las instituciones democráticas y de justicia de nuestro país. Nos ha costado mucho esfuerzo y muchos recursos construir las instituciones y debemos trabajar para fortalecerlas a través del estado de derecho.

A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, no podemos hacer a un lado el contenido propio de los audios expuestos por la gobernadora Sansores, ya que, de ser ciertos y parece que lo son, pintan de cuerpo completo a la vieja usanza de la política tradicional que ya no puede seguir vigente en México. No puede haber una diferencia tan abismal entre el dinero que manejan los dirigentes de los partidos tradicionales y la forma de vida de los ciudadanos. Es inadmisible la extorsión a los empresarios para apoyar a uno o a otro político, pero, sobre todo, ni partidos ni lideres de partidos pueden ser un lastre para el desarrollo de la sociedad mexicana.

Actualmente el presidente nacional del PRI se encuentra en Suiza, denunciando una supuesta persecución política, pero que regresará en próximos días para continuar con su agenda; mientras, los mexicanos seguimos esperando que explique su conducta exhibida en unos audios, ya sean ilegales o no.