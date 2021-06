Así enterró ‘El Diablo’ a ‘El Güevornador’

Cráneo adentro de Javier Corral continuaron las volcánicas fantasías de ganar la elección del seis de junio todavía una semana antes de la jornada electoral mientras la terca, la contundente realidad, avanzaba a trote seguro por el más cierto de todos los caminos, el sentido común.

El gobernador quiso inicialmente de sucesor a Gustavo Madero como primera opción al interior de su partido, el PAN. Fue vapuleado con escasa piedad por Maru Campos en elección interna. Quedó en miseria el pobre fuero del senador. Mordió el polvo, se decía en las novelas del old west.

Luego pastoreó Corral literalmente a “El Caballo” Lozoya, quien se dejó querer, pero el padrinazgo no representó un plus, fue una pesada carga que le restó oxígeno para tomar velocidad. No fue Covid el virus contraído, fue la ruinosa fama de Palacio que lo dejó sin aire en los pulmones.

Y terminó el gobernador lanzándose sin pudor y desvestido a los brazos de AMLO para tratar de conducir a Juan Carlos a la victoria.

Incluyó la jugada una cena de último momento con el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno; y la candidata de dicho partido, Graciela Ortiz, que representaría una pinza de silencio post jornada electoral frente al eventual triunfo de Morena. La jugaron con el PAN, pero habría ese pacto tras la elección.

Corral tronó inclusive algunos últimos cohetones con su amiga Carmen Aristegui y un par de medios más en la Ciudad de México a través de sus empleados en Comunicación Social, Ibeth Mancinas, Enrique Lomas Urista y otros.

En sus fantasías eran bombas atómicas, no pasaron de cebollitas, buscapiés, palomitas... cohetones cuando más.

Todo mundo lo sabía, menos él. Sin duda Juan Carlos Loera desarrolló un trabajo fenomenal, pero no tenía necesidad alguna de apelar al Gobierno estatal, carcomido desde el estómago por el cáncer de la ineptitud, la corrupción y la madre de todos los vicios, la “güeva”, la ociosidad. Afuera de las alucinaciones de Corralandia, en el genuino campo de la guerra electoral, eran desarrolladas las auténticas jugadas magistrales; las doctorales firmadas por Campos y su catedrático mayor, César Jáuregui Moreno.

Una de ellas merece este domingo toda nuestra atención porque primero evolucionó con estruendo, amenazó con calcinar a Maru, amainó; el tema fue encerrado en cuatro paredes, fue revertido contra los enemigos de la hoy gobernadora y culminó en un dictamen secreto manejado para sus lectores solo por El Diario.

Involucró nada menos que a cerca de 80 notarios de todo el estado; esos hombres y mujeres definidos como “los profesionales del derecho, investidos de fe pública por el estado, que brindan seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe, manteniendo siempre un alto nivel de profesionalismo, una total imparcialidad con los prestatarios del servicio y una plena autonomía en sus decisiones”.

Son los que, en resumida cuenta. se encargan de las escrituras y las actas en todo tipo de operaciones inmobiliarias.

Entre tales definiciones hay asegunes pero no son materia de análisis para esta entrega. De ese tamaño es el poder de ellos y ellas. Corral pretendió jugarle el dedo en la boca a uno de su gremio, Luis Raúl Flores Sáenz, apodado “El Diablo” no en broma. Quiso deshacerse de Maru en la carrera por la gubernatura a través suyo pero con tal torpeza que fue llevado al infierno por Flores y tragado por el resto en una exquisita, emocionante crónica, que fue así: •••

1.- El 21 enero del 2021, ya avanzado el proceso interno del PAN para elegir candidato a gobernador, el Heraldo de Chihuahua publicó que recibió de forma anónima 34 supuestos recibos firmados por Maru Campos de la nómina secreta de Duarte. Habrían sido certificados por el notario público 4 de la Ciudad de Chihuahua, Luis Raúl Flores Sáenz. Justo “El Diablo”. Fue tan anónimo el operativo que Corral paseó públicamente a la directora del periódico esas fechas.

2.-Varios días después de la publicación, el aludido notario desconoció los documentos publicados por El Heraldo. Sin firma ni sellos de su notaría no podía reconocerlos como suyos.

3.- Corral montó en cólera al conocer la versión de Flores. Anunció para el mismo día una rueda de prensa. Amenazó con sancionar. Un agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo denunciaría administrativamente.

4.- El 16 de febrero del 2021, Saúl David Martínez Sánchez, agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía General del Estado presentó denuncia contra “El superDiablo” ante el secretario General de Gobierno, quien a su vez la turnó a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado. La denuncia fue por “por su lamentable declaración vertida el día cuatro de febrero del año en curso en una entrevista ante un medio de comunicación local, respecto a la certificación que realizó de 34 recibos de la nómina secreta, que forman parte medular de la investigación que motiva la carpeta de referencia; declaraciones en las que pone en seria duda la autenticidad de la certificación sin base objetiva alguna, mismo que ha tenido como consecuencia se cuestione públicamente la validez de dichos documentos, así como el serio y responsable actuar no solo de quienes participamos en la investigación de estos hechos, sino el de la propia Fiscalía General del Estado”. Es decir, la denuncia se presentó no por alguna violación legal, sino por un tema de percepción del trabajo de la Fiscalía que tiene más de 11 mil homicidios y decenas de miles de delitos sin resolver.

5.- Más de un mes después de presentada la denuncia, la entonces Directora del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, Silvia Ríos Rodarte tuvo por radicada la denuncia y estableció las siguientes barbaridades: “… se advierte que el C. Lic. Luis Raúl Flores Sáenz, notario público No. 4 del Distrito Judicial Morelos, como depositario de la Fe Pública antes explicada, llevó a cabo manifestaciones de manera pública, masiva y fuera de los límites de su competencia...”. “Es indubitable, entonces para esta Dirección, que el notario, ante la posibilidad de falsificación de su sello, situación esta, que es igualmente grave que las señaladas en el numeral antes citado, debió dar parte inmediatamente al Ministerio Público y así mismo, informar a esta Dirección por escrito…Intento beneficiar los intereses de una de las partes involucradas”. “Toda vez que la función notarial es una actividad de orden público e interés general, y derivado de las declaraciones vertidas por el Lic. Luis Raúl Flores Sáenz, se ha generado daño a la fé pública del Estado y faltas a la probidad que debe demostrar en el desempeño de la fe pública otorgada por el Estado...”. “Y luego de la valoración probatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 154 fracción III de la Ley del Notariado, es procedente decretar la SUSPENSIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL POR EL TÉRMINO DE 6 MESES, la cual surte sus efectos al momento de la presente notificación, por lo que durante el período de la suspensión decretada, no ejercerá la función notarial”. El 24 de marzo del 2021 le notificaron a Flores el acuerdo y lo sacaron de la función notarial. Candorosamente creyeron que podían hacerlo de manera permanente y definitiva. Días después, el juzgado octavo de Distrito ordenó revertir esa actuación de la Dirección del Notariado. En el juicio de amparo 514/2021-V, fue “El Diablo” restituido en su notaría. El 15 de abril del 2021.

6.- El 16 de abril del 2021 Flores Sáenz dio contestación a la denuncia, haciendo valer sus defensas y negando que tuviera responsabilidad alguna de las que pretendía imputarle el corralista Ministerio Público.

7.- Por acuerdo emitido el 22 de abril del 2021, la entonces directora del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, Silvia Ríos Rodarte, ordenó solicitar al Colegio Estatal del Notariado Chihuahuense y al Colegio Notarial del Distrito Judicial Morelos para que dentro de 30 días hábiles emitiera opinión en forma imparcial. Crasso error, de eso pedía Flores su pan.

8.- Los colegios conformaron comisiones para el análisis del asunto.

En el caso del Colegio Estatal, la comisión fue presidida por Fernando Suárez Estrada, notario 2 de la Ciudad de Cuauhtémoc.

La conclusión a grandes rasgos estableció lo siguiente:

a). El procedimiento de sanción no debió haberse iniciado. El agente del Ministerio Público no tenía legitimación para ello. De acuerdo con la Ley del Notariado, un notario puede ser sancionado por queja de quien haya sido parte en un instrumento notarial o derivado del resultado de una inspección. En el presente acaso no existió inspección.

b).-El notario no pudo ser sancionado por una opinión en algún medio informativo.

c).- Tampoco violó secreto profesional alguno. Se limitó a hacer declaraciones en relación a que los recibos supuestamente certificados por él no le habían sido puestos a la vista para reconocerlos.

d).- De ninguna manera aseveró que los documentos fueran falsos. Sólo señaló que no podía decir si lo publicado por El Heraldo de Chihuahua fuera auténtico.

e).- Se hizo notar en la opinión, de forma categórica, que se violaron los derechos del notario al proceder a suspenderlo de la función notarial sin derecho a su defensa legal. El notario Eduardo Romero incluso pidió la suficiente contundencia para el dictamen. El notario Víctor Emilio Anchondo secundó y pidió agregar tales opiniones... ¡La unanimidad fue un garrotazo! No cuidó el “Güevornador” esa operación fundamental y así quedó. Justo tres días antes de la elección.

Todos los notarios en contra. Para acabarla, ahora se quiere desquitar enviándoles notificadores de la Secretaría de Hacienda que les revise hasta por abajo de los escritorios.

Es la primera vez que el Colegio notarial se pronuncia de manera tan rotunda, tanto que ha jalado la atención de Guillermo Escamilla, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C. y de la notaria argentina Cristina Armella, presidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino, que agrupa a notarios de más de 100 países. Ese tipo de asuntos fue de los que ameritaban la atención política del gobernador para creer en éxito electoral; lo demás queda en fantasías, en exquisitas “jugadas” mentales cuyos resultados ahí están en las actas de casilla del 6 de junio del 2021.