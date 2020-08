Así (de desahuciados) estamos Juárez 2020

Juárez está hundida en una tragedia presupuestal. Esta semana, una noticia nos puso a reflexionar de nuevo sobre la necesidad de separar a Juárez del resto del Estado. Mejor dicho, separar a Juárez de los chihuahuitas. Aquí demostraré, una vez más, las razones para buscar la separación.

En la presentación de resultados del proyecto de investigación “Así vamos, Juárez 2020”, que realizó la asociación civil “Plan Estratégico”, se muestran las carencias que tiene la frontera a través de diversos indicadores.

Según las estadísticas que muestra esta Organización de la Sociedad Civil (OCS), Juárez tiene los mismos retos de hace veinte años. Entonces, aprovechando la actualización, comentaré algunos datos interesantes en este artículo.

Una de las cifras que considero más relevante es la percepción de la ciudadanía sobre cuál es el problema número uno de nuestra ciudad, donde el 27 por ciento coincidió que es la inseguridad, el 11.5 por ciento la drogadicción y el 9.5 por ciento la corrupción, estos problemas aparecen en los tres primeros lugares, si los juntamos suman el 48 por ciento, entonces, casi la mitad de las personas encuestadas consideró que el principal problema de Juárez tiene que ver con la seguridad y con la justicia. El gran pendiente del Estado mexicano.

En la misma encuesta, en el cuarto lugar aparecen las calles y pavimentación con 8.9 por ciento y pobreza con 6.4 por ciento en quinto lugar. Esto tiene que ver con infraestructura de la ciudad y con desarrollo social.

La medición muestra una preocupación sobre diversos temas que aquejan a la ciudad, pero todos tienen algo que los une: el presupuesto. Esto nos lleva a una realidad insoslayable, los problemas que tenemos se resuelven con recursos económicos y con estrategia, dos ingredientes indispensables de las políticas públicas que lamentablemente son escasos. En esa cruda realidad, tenemos que aceptar que Ciudad Juárez sigue estando en el último lugar de prioridad para el Estado y para la Federación. Nos lo han demostrado cientos de veces, la verdad es que no les interesa Juárez, ni al gobernador, ni al presidente de la república.

Regresando al estudio en mención, resulta que el presupuesto de Juárez pasó de 4.6 mmdp en 2016 a 5.4 mmdp en 2019; por una razón lógica, el presupuesto se incrementa año con año, pero el problema es que este incremento de 800 mdp no se ve reflejado en la infraestructura de la ciudad. Hace diez años, el presupuesto de Juárez era de 3.2 mmdp y ahora casi es el doble, pero sigue sin alcanzar para resolver el déficit. Entonces, por lógica, el déficit es mayor al incremento del presupuesto en Juárez.

Otro dato que nos ayuda a comprender el problema, es que el Municipio de Juárez tuvo una inversión en obra pública per capita de 838 pesos en 2016, que bajó a 630 pesos en 2019. En una preconclusión, vemos cómo hay un incremento en el presupuesto de ingresos, pero una disminución en la inversión. En otras palabras, se recauda más y se invierte menos en infraestructura. Algo que a todas luces es absurdo.

En este escenario, las finanzas municipales son amenazadas por una bola de nieve que se llama rezago y que crece año con año desde la década de los ochenta en Ciudad Juárez y es imposible que se resuelva con el presupuesto que tenemos ahora. La respuesta es simple, ni siquiera con duplicar el ingreso de la ciudad se resolvería el problema. Bajita la mano, si le ponemos un 50 por ciento de rezago por año, estaríamos hablando de que necesitamos el presupuesto que nos faltó de veinte años (y que llegara en un solo año) y con eso apenas podríamos ponernos a mano, es decir, con una inversión colosal de ese tamaño lograríamos abatir la desigualdad en Juárez y ni siquiera estamos hablando de tener el mejor nivel de vida del país, solamente quedaríamos en un justo medio.

Como siempre, llega el momento de las comparaciones y no nos va bien. Pues, en el documento de Plan Estratégico, Juárez y la capital, Chihuahua, tienen una realidad que contrasta; porque mientras Juárez tiene más población, más ingresos por impuestos y más oportunidades, en Chihuahua es donde tienen mejor calidad de vida, más ingreso per capita y mejor infraestructura. La desigualdad con los chihuahuitas es grotesca y grosera.

Por ejemplo, en el Índice de Calidad de Vida Municipal (ICVM) a nivel nacional, resulta que Ciudad Juárez está en décimo lugar, mientras que Chihuahua capital está en cuarto lugar. Al contrario, en el Índice de Productividad (IP), Juárez está en el lugar 12 y Chihuahua capital está en el lugar 18. ¿Cómo puede ser más productivo Juárez y tener menor índice de calidad de vida?

Un dato más alarmante. En el índice de Infraestructura de Desarrollo (ID), Chihuahua capital está en el lugar once, mientras que Ciudad Juárez está en el puesto número veinte a nivel nacional.

Y, aunque Juárez aparece en mejor posición en el Índice de Bienestar Social (IBS), cuando revisamos en específico las cifras, no resulta significativa la diferencia en la variación. Por otro lado, en el Índice de Gobernanza y Legislación (IGL), Chihuahua está en cuarto lugar y Juárez en el lugar quince.

De las conclusiones de Plan Estratégico rescato este párrafo “existen deficiencias pendientes de resolver en cuanto a servicios públicos, seguridad pública, gobernanza, sostenibilidad ambiental y justicia. Son problemáticas que pueden y deben abordarse desde distintos frentes, pero bajo ninguna circunstancia deben quedar fuera del escrutinio público, alejadas de la participación ciudadana o en el marco de la opacidad”.

Es muy bueno el ejercicio de Plan Estratégico, porque nos muestra una realidad absurda y grotesca, Juárez tiene que generar riqueza, pero no recibe a cambio bienestar y, al contrario, Chihuahua capital, no genera tanta riqueza pero disfruta de un bienestar ilegítimo, que no podría lograr, si no es con los impuestos que paga Ciudad Juárez y que le entregan a otros municipios en una distribución inequitativa.

De nueva cuenta, esto nos lleva a una conclusión evidente de cara a las elecciones de 2021, todo lo que prometan los candidatos será imposible por una razón financiera elemental, no hay dinero suficiente para sacar a Juárez de la tragedia presupuestal en la que estamos hundidos. Son mentiras, no hay salida. La única forma de cambiar esta realidad es que Juárez se convierta en un Estado soberano y autónomo que administre su propio presupuesto. Por eso, la propuesta más viable para la campaña del 2021 es JuárExit, hacer de Juárez un estado o seguir lamentando esta realidad que a nadie le satisface.