Asegunes de nuevo alumbrado para Chihuahua

El próximo domingo 24 de noviembre las y los chihuahuenses habremos de tomar la decisión más importante para nuestro municipio, en cuanto a inversión se refiere (aclaro que soy juarense de nacimiento y chihuahuense por adopción, tengo ya varios años avecindado en la capital, donde actualmente vivo con mi familia); me refiero por supuesto a la aprobación o rechazo del negocio fraguado en el ayuntamiento capitalino y que les ha dado por llamarlo “Iluminemos Chihuahua”.

El mecanismo para hacer lo anterior será el del plebiscito, una figura de participación ciudadana que estaremos estrenando en la capital y que permite por primera vez a la ciudadanía emitir una opinión sobre asuntos de alta importancia en la administración pública, y aun más, en este caso podrá aprobar o rechazar el pretendido proyecto con el cual el gobierno municipal intenta endeudar al ayuntamiento hasta por 15 años, pero que fácilmente podría costear en lo que resta de la gestión actual.

La alcaldesa María Eugenia Campos ya ha promovido con todo lo que está a su alcance el mencionado proyecto que incluye la renovación de 83 mil lámparas a tecnología LED, por instrucciones suyas entregó 8.9 millones de pesos al Instituto Estatal Electoral para financiar el mencionado plebiscito. Primer atraco de este entramado, puesto que la operación y financiamiento, por ley, debe estar a cargo de la autoridad electoral y no del Ayuntamiento, quien por cierto no es el promovente del plebiscito sino una organización de la sociedad civil. Esos casi 9 millones de pesos bien podrían utilizarse en colocar las primeras lámparas LED en la ciudad, los están regalando porque el propósito no es eficientar los recursos, ni tampoco iluminar a la ciudad, sino sacar provecho.

Pero si consideramos el monto total a invertir o a gastar, los 9 millones que regaló el Municipio es una bicoca, en comparación con los 6 mil 200 millones que intenta gastar el ayuntamiento de Chihuahua mediante una concesión que funcionaría lo que resta de esta administración y cinco trienios más, obligando a los alcaldes sucesores a pagar un servicio que ellos no contrataron y lo peor, que podía pagarse con muchísimo menos recursos.

Si realmente fuera dicha “inversión” un gasto responsable se haría visible, se notaría con la revisión de los números, con algunas comparaciones, igual, como lo hacemos con nuestros gastos personales: buscamos productos de la mejor calidad y al mejor precio, si encontramos alguno que sea mejor, aunque nos cueste más tal vez lo compramos, pero siempre cuidando que no se desborde el gasto, que no nos vayamos a quedar endeudados todo el año y menos 15. Ahora, tampoco lo más caro resulta ser mejor siempre, por eso comparamos, comprobamos que sea bueno el producto, y si lo es, lo seguimos adquiriendo, pero no nos alocamos y compramos todo de un jalón y menos al precio más alto.

Vamos a comprobar que el proyecto de reemplazo de luminarias de Chihuahua propuesto por la alcaldesa es un robo y no otra cosa.

En Morelia, Michoacán, el alcalde actual, Raúl Morón, a su llegada a la Presidencia municipal tenía en su despacho una propuesta formal reconversión tecnológica de luminarias tradicionales a lámparas LED, el presupuesto por la instalación de 76 mil unidades era de mil 680 millones de pesos, una ganga a los ojos de cualquier funcionario irresponsable, sobretodo si había moche. Por eso el edil de Morena, rechazó la oferta y sometió a concurso el proyecto de las mismas 76 mil luminarias, pero sin la instalación, ah, pero con una lista de requisitos sobre la calidad de las mismas, garantía por 10 años, información técnica completa sobre el producto, traslado y almacenamiento a cargo de la empresa que prestara el servicio, entre muchos otros. Y por supuesto, un buen precio.

Es cierto, desaparecieron todos los zopilotes que veían en el proyecto el negocio de su vida, como seguramente lo debe estar viendo la alcaldesa de Chihuahua. Lo sé, la afirmación es dura y aparentemente cruel, pero no los es; con los datos siguientes los lectores se podrán dar cuenta del robo que se fragua aquí en Chihuahua: Después de las condiciones expuestas por el edil, que se había informado cabalmente sobre el asunto, llegaron varias ofertas, la que ganó tuvo un costo de 172 millones de pesos, ni siquiera 1 mil millones que comparado con la propuesta de Chihuahua parecía una ganga, sólo fueron 172 millones de pesos.

Es increíble que Maru y sus asesores nos quieran ver la cara a los chihuahuenses de esa manera, ellos han querido tergiversar la información para hacer ver esta comparación como algo político, pero no lo es, está a la vista de todos que el “Iluminemos Chihuahua” es una tranza mayúscula.

Finalmente hago la siguiente protesta: ¡Que sí se reemplacen las luminarias en en Chihuahua, pero no a ese costo!… ¡Que la autoridad electoral como la del Gobierno estatal no sea cómplice de este robo!… Y ¡que los ciudadanos, no los empleados del ayuntamiento amenazados por sus jefes, sino los ciudadanos libres que se enteren del plebiscito tomen la decisión correcta, este instrumento democrático lo permite, y estaremos vigilantes para que se respete su voto!

Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: [email protected]