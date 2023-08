-Asalto a estudiantes saltó por redes

-Boicot vs la justicia en caso Creel

PUBLICIDAD

-No hay por dónde para los independientes

-Jefe ministerial calló ante IP

Muy hermético trató de mantener la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) el asalto a 25 estudiantes que se trasladaban desde el poblado de San Agustín a clases en la mancha urbana de la frontera, hasta que los propios alumnos hicieron públicas en sus redes la situación.

Ahora que empiezan a trascender detalles del atraco en una zona que empieza a revivir rachas violentas que parecían dormidas, se conoce que fueron dos los tipos que pararon el camión sobre la carretera Juárez-Porvenir y, con cuerno de chivo, sometieron primero al chofer y prosiguieron con la colecta de celulares, tablets, laptops, dinero y algo de joyería.

Uno se quedó abajo mientras que el segundo subió y apuntó en la cabeza al chofer. Ambos tenían acento sureño, a decir de la narrativa de las víctimas al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado durante la denuncia. Iban a bordo de una troca Cherokee color negro.

Se notaban que no eran de aquí porque incluso los criminales de esa zona han ayudado a los choferes cuando se han quedado sin diesel o se han ponchado en la carretera, que porque se muestran preocupados por los estudiantes.

Es casi cultura popular saber que Valle de Juárez es prácticamente gobernado por el crimen organizado, pero la violencia resurgente está generando pavor entre los habitantes que en los últimos años vivieron un poco de tranquilidad.

Con un curita, la UTCJ tomó como mejor método para solucionar la situación y alejarlos del riesgo mandarlos a tomar clases en línea, algo que ni la pandemia pudo detonar al 100 por ciento.

***

Sorpresiva y sospechosa la decisión de los jueces del Poder Judicial chihuahuense Zulema Sandoval Chacón, Erick Salvador Nevárez y Mariano Durazo, al absolver y ordenar la “libertad inmediata” de Enrique L. A., alias “El Cumbias”, acusado de orquestar y dirigir personalmente la masacre de ocho civiles inocentes en el poblado de Creel, el 15 de agosto del 2010, cuando estaba desatada la guerra entre los Cárteles de Sinaloa y Juárez.

Aquella noticia dio la vuelta al mundo debido a la máxima crueldad utilizada por los sicarios al momento de disparar contra sus víctimas y por un célebre video que registró todos los detalles del ataque, encabezado personalmente por “El Cumbias”, quien tenía su centro de operaciones en Delicias como jefe del Cártel de Sinaloa en esa zona, según autoridades policiacas y militares de aquella época.

Ni los propios hechos, ni el video, convencieron a los jueces sobre la culpabilidad de Enrique, quien fue detenido varios meses más tarde después de la masacre, en diciembre del 2010, precisamente en Delicias, tras un enfrentamiento con militares y policías federales.

Ahí perdió un brazo. Murió su hermano, Ever Horacio López Acosta. Varios militares y policías federales resultaron lesionados.

Para los jueces que resolvieron la absolución y ordenaron la libertad hubo deficiencias en la integración del expediente y “pocos elementos probatorios” como para mantenerlo en prisión.

Llegaron a esa increíble decisión cerca de 12 años después. Debieron quedar a nada de pedir disculpas y ordenar su indemnización por los daños ocasionados.

La resolución es un golpe tremendo para las instituciones que participaron en la captura, lideradas por el Ejército Nacional, y lo es más para los sobrevivientes y familiares de las ocho personas asesinadas que en 12 años no han tenido justicia, y por lo visto, jamás la tendrán.

Ni el desempeño de los jueces ni el comportamiento del ministerio público pasan el filtro de un dictamen apegado a la decencia y a la legalidad. Se esforzaron porque todas las audiencias a lo largo del juicio, de aproximadamente un mes, fueran completamente en secreto, sin emitir explicación alguna a la sociedad sobre cada etapa de las mismas ni sus contenidos y con un remate lleno de sospechas: Dictaminaron la absolución a las diez y media de la noche del jueves e informaron de la misma casi a las doce de la noche, inter en el que ordenaron la libertad y fue liberado de prisión “El Cumbias”, aun cuando ese tipo de procedimientos llevan hasta cinco horas en casos ordinarios.

Hubo, si es permitida la expresión, todo un complot para mantener impune la masacre contra inocentes en Creel, municipio de Bocoyna.

***

Aun cuando siguen vigentes las candidaturas independientes, figura por la cual en el 2016 al actual diputado federal, Armando Cabada, alcanzó la presidencia municipal de Juárez, podríamos afirmar que nadie en su sano juicio recurriría al martirio de buscar un cargo público de esta manera.

Los requisitos que establece la convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) son humanamente imposibles de alcanzar. Si buscar la revocación de mandato de un actor político mediana o masivamente conocido es complicado, ahora ser candidato sin partido lo es 50 veces más.

Por eso desde el 2018 cuando Cabada logró reelegirse como alcalde juarense como independiente lo hizo prácticamente solo. Quienes lo acompañaron en la primera misión como candidatos independientes a diputados locales no tuvieron los mismos resultados, y menos si eran poco conocidos.

Ya en el 2021 las independientes prácticamente desaparecieron.

Ahora vuelve a surgir la convocatoria, que va dirigida a quienes aspiren a llegar a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Para la candidatura independiente a la Presidencia es necesario que el interesado recabe el 1 por ciento de la lista nominal en el país que se compone de 96 millones 240 mil 591 electores, lo que supone que el aspirante debe colectar arriba de 96 mil firmas en al menos 17 estados. Vaya locura.

Imagínense el gasto que debiera hacer para promocionarse, hacer traslados, hospedajes, viáticos, etcétera.

En el caso de las senadurías, el porcentaje es del dos de la lista nominal del estado por el que el aspirante participa. Teniendo más de dos millones 888 mil ciudadanos con credencial para votar en Chihuahua, un independiente requeriría 28 mil firmas, algo que también raya en lo imposible.

En tanto, para las diputaciones federales se debe alcanzar el dos por ciento de la lista nominal del distrito por que se participa, distribuido en al menos la mitad de las secciones electorales con un porcentaje del uno por ciento en cada una de ellas.

No hay forma de alcanzar apoyos de esa magnitud si no se tiene una presencia mediática suficiente para acaparar tal cantidad de reflectores, o a menos de que el participante tenga mucho dinero o que de ese tamaño sea también el apoyo económico de sus patrocinadores. Misión también por demás imposible.

En ese sentido, la muerte de los partidos políticos como lo vaticinaba el mismo fenómeno de la independencia de los nuevos políticos está más que lejos de la realidad actual que viven el estado y el país.

***

No solamente de la sociedad hay desconfianza hacia las instituciones de gobierno y sus corporaciones de seguridad pública en esta materia sino también a la inversa. Hay funcionarios que desconfían de algunos de esos llamados representantes de la sociedad civil.

El miércoles hubo reunión de la “mesa de seguridad” en la Guarnición Militar. Un jefe ministerial apeló a su derecho de preservar información sensible por la presencia de un dirigente de cámara empresarial en el que no de plano no confía. Por algo será. Y lo dijo ahí directamente.