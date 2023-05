Arturo Fuentes Vélez, el prófugo

El gobierno de Javier Corral se caracterizó exclusivamente por perseguir a los enemigos de su régimen. Si algún funcionario del gobierno de Duarte tenía alguna responsabilidad penal, debería haber sido procesado conforme a derecho. Sin embargo, Corral, es un obsceno ejercicio de politización de justicia, convirtió esas persecuciones en un circo mediático.

Poco o nada le interesaba la veracidad de sus afirmaciones. Él se conformaba con ser bien visto en el altiplano, como el incorruptible que encarcelaba corruptos. Si en el camino, violaba derechos humanos, mataba gente (como ha quedado acreditado) o era reconvenido por el poder judicial federal, Corral se asumía como víctima. Aprovechándose de sus relaciones en medios tendenciosos de la capital (principalmente, Carmen Aristegui) Corral fustigaba y defendía lo que creía que era la mayor obra de su gobierno.

Ya he dado cuenta en este espacio de aquella ocasión en que la federación atrajo las carpetas de varios imputados por el gobierno de Javier Corral, situación a la que Corral se opuso, enviando a todos los elementos de la policía estatal al juzgado federal para evitar que se los llevaran. Él decía que en la federación no habría justicia. Cuando su inquisidor Francisco González Arredondo fue detenido por el gobierno de Maru Campos, cambió su parecer y dijo que debía de ser procesado por la Federación. Es decir, Corral no entiende de competencias.

Al final, la Federación se llevó el asunto de Francisco González Arredondo y el gobierno de Chihuahua no metió ni las manos. Les quitaron a González como quitarle un dulce a un niño.

En días recientes trascendió la noticia de que el secretario de Hacienda del gobierno de Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, era acusado sobre hechos de corrupción y sobre él pesaba una orden de aprehensión. De entrada, la Fiscalía de Chihuahua (la General o la Anticorrupción) demostraron no controlar nada de lo que pasa en su interior. Se filtró, o ellos mismos filtraron el estatus jurídico de Fuentes Vélez. Evidentemente, esto le dio a Fuentes Vélez tiempo de reaccionar, fugándose. En pocas palabras, le avisaron que iban a ir por él y él reaccionó en consecuencia. ¿Qué esperaba la Fiscalía de Chihuahua que pasara?

Si no era su intención detenerlo, sino conducirlo a proceso, le hubieran emitido un citatorio, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, el actuar titubeante y dubitativo de la Fiscalía produjo esta situación que a la fecha no sabemos si lo quieren someter o no a proceso.

Javier Corral siempre señaló la corrupción que veía en el gobierno de su antecesor. Ante sus embates, no valía defensa o argumento, pues él calificaba, investigaba y juzgaba. Ahora, no acepta que se le señale la corrupción de su propio gobierno. En congruencia, Javier Corral debería ser el primer interesado en aclarar dichas acusaciones. Sin embargo, no tiene siquiera el interés de que se aclaren sus presuntas tropelías. Al contrario, él también ya juzgó y exoneró a Fuentes Vélez. Incluso le abrió los micrófonos de Aristegui a su excolaborador.

Javier Corral lleva todos estos asuntos a la arena mediática, donde es experto. Es inconcebible que a un año y ocho meses de iniciado el gobierno de Campos, hayan sido incapaz de someter a proceso a un solo funcionario de Corral. Lo más increíble es que no se les ven los ánimos de procesarlos, a pesar de haber evidencia de la comisión de muchos delitos.

Cuando Javier Corral perseguía a presuntos infractores de la ley, decía que no era una persecución política; ahora que persiguen a presuntos infractores de la ley, dice que es persecución política. ¿No es esto incongruente?

Lo peor de todo es que parecería que Corral (sin poder constitucional, y aborrecido por las mayorías en Chihuahua) puede más que todo el gobierno de Chihuahua.

Cuando hay situaciones como ésta, es evidente que las fuerzas políticas opinen del tema. Lo curioso de este caso es que la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua ahora defienda a Javier Corral, y acusen politización de justicia en el caso de Fuentes Vélez.

Este caso no debe ser politizado, sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua debe ser firme en su actuar. Si no logran someter a proceso a Fuentes Vélez sería el segundo fracaso en materia de procuración de justicia en menos de un año. La gobernadora quedaría en ridículo al no poder procesar a nadie ni con todo el aparato estatal.

Deben además redoblar esfuerzos pues no es posible que nada más lleven dos lanzamientos y en los dos hayan abanicado. Están a punto de ser ponchados. Con el fin de que su gobierno no sea catalogado como un fracaso en procuración de justicia, deben procesar más carpetas de investigación.

El problema toral que se enfrentan los funcionarios encargados de procurar justicia en el Estado es que tienen a los mismos agentes del Ministerio Público que utilizó Corral incluso para perseguir a quienes hoy gobiernan. El mediocre exfiscal de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, decía ufano que ellos tenían a los mismos agentes del Ministerio Público que había tenido Corral en su gobierno. Entonces aquí algo no cuadra. Si esos agentes falsificaron recibos de entregas de dinero de María Eugenia Campos y el hoy fiscal César Jáuregui, ¿qué hacen todavía ahí trabajando? Si fueron capaces de falsificarlos, ¿por qué los tienen ahí? ¿No deberían estar en prisión? Ahora bien, si esos recibos no eran falsos, entonces Javier Corral tenía razón en sus razonamientos. Es una conclusión muy sencilla.

Javier Corral cometió muchos delitos. Le fabricó recibos a la hoy gobernadora para procesarla penalmente. Torturó funcionarios para que se declararan culpables. Amagó al Poder Judicial. Manipuló hechos para legitimar una sentencia pública que él mismo ya había emitido. ¿Qué reacción ha tenido el gobierno de Chihuahua? Cerrarle una librería. Mejor le hubieran mandado diez pizzas a su casa, o le hubieran tocado el timbre y hubieran salido corriendo.

La gobernadora debe de entender que en la medida que no procese a Corral, será un costo político elevado para su gobierno. Le seguirán llamando corrupta, y la seguirán vilipendiando en medios nacionales. Corral es un mal que debe extirpar de raíz. Y no hablo de politizar la justicia; hablo simplemente de procurarla. Si Corral y sus secuaces no cometieron delitos, pues vuelta a la página. Eso solamente se sabrá a través de procesos penales.

La Fiscalía a su vez debe también aprender la lección. Las carpetas de investigación tienen la característica de ser secreta. Sin embargo, aquí anunciaron con bombo y platillo que iban contra Fuentes Vélez e incluso dieron una conferencia de prensa. Todo esto juega a favor de la defensa de Fuentes Vélez por violar la secrecía de la carpeta, y la presunción de inocencia. Yo por eso me pregunto, ¿de verdad quieren procesar a Fuentes Vélez o solo son llamaradas de petate?

Fuentes Vélez dijo que se iba a amparar en contra de la orden de aprehensión. Sin embargo, es posible que tenga más carpetas por las cuales pueda ser procesado. Incluso debe haber más funcionarios como Gustavo Elizondo, Eduardo Fernández Herrera y el propio César Peniche Espejel. Gustavo Madero tiene fuero, pero el año que viene se le acaba y dudo mucho que la actual dirigencia del PAN le vuelva a dar una posición con fuero.

La Fiscalía debe actuar rápida y eficazmente. Si deja pasar el tiempo Javier Corral será incluido en la lista plurinominal de algún partido que le permita alcanzar el fuero. Y entonces sí seguirá hostigando al gobierno de Maru Campos.

Proceder contra el corralismo no sería un acto de venganza; sería un acto de justicia.