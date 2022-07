-Arrancan los 20 Torinos hacia el gran negocio

-Tras el asalto alguien dijo: “seguimos firmes, R18”

-El desaire moreno a conversatorio electoral

-Sin corazón Hacienda para apoyar paridad

En el negocio gigantesco que han representado las rutas troncales uno y dos, o BRT1 y BRT 2, ha sido público que los primeros grandes ganadores fueron y son las constructoras así como los funcionarios correspondientes que licitaron y definieron tales obras. Más de dos mil milloncitos se embolsaron y se siguen embolsando.

Luego siguen, en el mismo orden, los transportistas que operarán ambas rutas. Para ellos será lo más gordo de la ganancia. No únicamente tendrán millones posiblemente diarios, sino por muchos años, por todo el tiempo que les sean otorgadas las concesiones correspondientes.

Todavía no sabemos quién se quedará con esa parte mayoritaria del pastel, pero lo que sí sabemos es que un pedazo, bueno, grande, ya está reservado y entregado, para celos, envidia y coraje de quienes tienen puestos ojos y colmillos en la misma mina de oro.

Ayer quedó confirmado que la empresa Lazos 5 Puntos, de Ever Morales, pero con evidente padrinazgo del presidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad, manejará de entrada los famosos 20 camiones Grand Torino, modelo 2015, en alguna de las dos rutas. Tales unidades vienen desde el duartismo. Pronto tendremos ante nuestros lectores la historia que les antecede.

Ayer varias de esos camiones, repintados y con nuevos logos, fueron sujetos de prueba en la llamada pretroncal de la Gómez Morín, entre avenida Tecnológico y hasta Plaza Sendero.

Mientras los ruteros de rompe y rasga no hallan cómo librar la trampa leonera creada por ellos mismos creyendo que su presa sería de nuevo el gobierno estatal, los de 5 Puntos (tampoco ningunas blancas palomitas) ya se han colocado a la otra mitad del río en el jugoso proyecto. El “panismo” de Sánchez Soledad ayudó bastante.

Ellos empezarán a ganar dinero, mucho más, apenas arranquen las troncales. Es todavía un misterio la fecha, pero de que llegará el día, ya no hay duda.

Reventarán de coraje los Rodríguez, Prieto, Domínguez, etc. Seguirán en el ojo, pero cada vez menos si insisten en seguir prestando el servicio en ruteras chatarra.

***

Todo tipo de comentarios produjo el asalto al estilo viejo oeste cometido por “dos sujetos armados” a la oficina de Telecomunicaciones (Telecom) de Bahuichivo este lunes. Los delincuentes se llevaron arribita del millón 100 mil pesos.

Esa población está en el municipio de Urique, a solo unos minutos de Cerocahui, donde hace apenas tres semanas fueron asesinados dos sacerdotes y varias personas más por el jefe del Cartel de Sinaloa en aquella región, Noriel Portillo Gil, alias el tristemente famoso “Chueco”.

Esos asesinatos conmocionaron al país y a la comunidad católica internacional, en particular a los jesuitas; de ahí que aquella región enclavada a media barranca chihuahuense rumbo a Los Mochis, Sinaloa, se suponía inundada de policías, de soldados, de guardias nacionales y marinos.

La realidad es otra. No enfrentaron los delincuentes dificultad alguna para ingresar a la oficina del gobierno federal, amenazar a los espantados dos o tres empleados del lugar con armas largas y retirarse sin ser molestados con el más de millón de pesos como botín.

Algunos lugareños que habitan entre Bahuchivo, Cerocahui, Creel, Bocoyna y Creel (todos muy cerca) sacaron su indignación en redes sociales y otros incluso aprovecharon para la burla.

“¿De qué nos sirve tanta ley que según esto nos rodea?”... dijo una mujer. Un hombre también cuestionó sobre lo mismo: “y tanto militar y tanta Guardia Nacional...y cuánto canijo del gobierno de qué sirvieron?”.

Pero también en redes aparecieron obvios seguidores del grupo criminal que opera en la zona: “Aquí seguimos firmes, R18”.

Está pasando en Urique y todos los municipios aledaños lo mismo que ocurre en otras partes del estado y del país: cobran importancia para las corporaciones de seguridad cuando son registrados hechos de violencia de alto impacto pero a los días, cuando mucho semanas, de nuevo son echados al olvido.

El asesinato de la doctora Masiel Mexia Medina, en San Juanito, es parte del mismo ejemplo e incluso en la misma región. Por ningún motivo debió haber ocurrido, y menos todavía porque los sacerdotes habían sido asesinados días atrás, o inclusive porque un convoy de policías ministeriales había sido atacado en ese mismo poblado.

Así son los absurdos, el asalto en Bahuichivo, como ejemplo calientito.

***

Los diputados de Morena desairaron ayer el conversatorio “Reforma Político-Electoral” convocado por el mismo Congreso del Estado, en el marco de la Reforma Integral a la Constitución Política de Chihuahua.

En este tercer conversatorio disertaron Yanko Durán y Roxana García, titulares respectivamente del IEE y del Tribunal Estatal Electoral mientras que vía zoom, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Recordemos que la comisión especial de diputados que lleva la agenda de consultas, foros y conversatorios para la reforma a la Constitución de Chihuahua, la encabezan el líder de la bancada panista Mario Vázquez y su homólogo morenista Cuauhtémoc Estrada, quien ayer brilló por su ausencia.

Advertía el bloque morenista que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondería de una u otra manera al proceso de Parlamento Abierto para la reforma a la ley electoral del país, iniciado en el Congreso de la Unión y que incluye la propuesta de extinción de este organismo por parte de la 4T.

Lorenzo Córdova dijo ante un nutrido auditorio de la facultad de Derecho de la UACh, allá en Chihuahua, que México cuenta con un sistema electoral que garantiza condiciones democráticas, viabilidad y estabilidad política y que, de realizarse una reforma, debe hacerse con la cabeza y no con el estómago.

Antes, Mario Vázquez Robles reconoció el desempeño de un órgano electoral que debe ser defendido con fuerza pues garantizó la alternancia del poder en México, en acato a la voluntad popular.

***

Venimos del año más violento en materia de feminicidios, con cifra de mil en el 2021, lo que nunca se había alcanzado y ni así se tocaron el corazón en la Secretaría de Hacienda federal al momento de presupuestar recursos para entidades donde hay alerta de género.

Le pasó de noche a diputados y diputadas federales al momento de revisar el presupuesto. Cero perspectiva de género elemental, en lo más sensible, la vida y protección a la integridad de las mujeres.

Se autorizaron a nivel nacional 105 millones para las 25 entidades federativas que cuentan con dicha alerta, entre las que se encuentra por ejemplo Chihuahua.

Acaba de publicarse en el Diario Oficial de la federación el convenio en el cual se establece la raquítica distribución final de recursos, para Chihuahua y el resto de las entidades.

Le tocan a Chihuahua como entidad la cantidad de tres millones 324 mil 800 pesos, mediante lo cual se realizará el fortalecimiento de la unidad de género del municipio de Juárez, se implementará un proyecto de sensibilización con las maquiladoras –Juntas en tu empresa, Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez- y la creación de una unidad de atención a la mujer en Guadalupe y Calvo. Es todo.

Pensamos en un inicio que era un maltrato injustificado para la entidad, pero no es así. El maltrato fue generalizado. No distinguieron colores partidistas, ninguna filia y fobia en particular.

Como ejemplo, para Nuevo León fueron tres millones; para Morelos dos millones 100 mil y para Puebla tres millones 107 mil pesos.

Mucho ruido y pocas nueces. Siguen siendo las alertas de género instrumentos semánticos para posicionar el tema únicamente, sin aterrizaje real en política pública con soporte financiero suficiente.