Arranca el proceso electoral en Chihuahua

Para las cuatro principales fuerzas políticas contendientes, me refiero sólo a las que participarán en las próximas elecciones, el panorama en nuestro estado no se les dibuja nada fácil y aunque las cuatro tienen posibilidades de ganar, nada está escrito y la victoria de cualquiera de ellas se antoja un tanto cuanto peliaguda. Por eso es que los actores políticos se encuentran preparándose y trabajando desde ahora, con casi dos años de anticipación. Pero lo que muchos consideran tiempo suficiente a la hora de que se cumplan las fechas puede resultar poco tiempo.

Para muchos analistas políticos el PRI es un partido que debe descartarse de la siguiente campaña electoral en Chihuahua pues su estructura se encuentra anémica y su presencia ciudadana está muy desprestigiada a causa de la persecución penal que el gobernador Javier Corral ha emprendido desde que inició su mandato contra el exgobernador César Duarte Jáquez y su gente a quienes acusa de cuantiosos peculados y una serie de deshonestidades que han arrastrado a la cárcel a muchos colaboradores de su régimen cuando en realidad se sabe que muchas de las veces sólo obedecieron órdenes y que ellos no fueron los beneficiarios de esos desfalcos. Como quien dice están sufriendo una espantosa prisión por disciplina y solidaridad con su gobernador que ahora se encuentra en el exilio pero que nada ha hecho por ayudarlos en este duro trance. En el pasado todos se bañaron juntos, pero ahora cada uno se está rascando con sus propias uñas.





Si va a robar, que vaya solo

Estos pésimos resultados les llevan a concluir a la clase política chihuahuense que no se deben obedecer las órdenes de ningún político superior, por muy gobernador que sea, cuando en ellas se entrañen disposiciones deshonestas que pudieran llevarlos a la comisión de un delito porque a la hora de la hora los dejarán solos, colgados de la brocha y será el gran político el que se embolse todas los botines robados y ellos se quedan sólo con las ordenes de aprehensión y la verdad es que ninguna ganancia mal habida compensa los sufrimientos y los elevados gastos que significa el estar en prisión donde ninguno de esos políticos siquiera te va a visitar ni te ayuda con los costos que tiene que sufrir tu familia y tus negocios particulares que sin tu presencia se desmoronan como castillos de arena.

Por su parte si eres de los que la suerte te ha dado la oportunidad de emprender la fuga antes de que te ejecuten tremebunda orden de aprehensión, las cosas no van del todo bien para ti, porque el mantenerse prófugo es una acción que requiere dos cosas: una, tener muchos amigos y otra: tener mucho dinero porque mantenerse a salvo andando a salto de mata es mucha gastadera. Por otra parte resulta muy triste estar solo, alejado de tus amigos y tus lugares, recibiendo noticias de como tus negocios se caen a pedazos y que muchos que ni pensaste, te roban descaradamente y que la gran mayoría siente que no tiene ningún problema de llevarse a la brava un pedazo (una astilla o una viga) del árbol caído del que todos están haciendo leña.

Tu familia sufre lo indecible aunque si gozas de cabal salud las cosas están menos peor, porque si tu salud se quebranta, lo cual es muy fácil en largos períodos de estrés, entonces los sufrimientos se multiplican haciendo que se valore si en realidad valió la pena meterse en tantos líos tan sólo por robar unos pesos, por muchos que estos sean. Por eso muchos tratadistas consideraban la huida como una especie de parte de la pena totalmente válida para la prescripción de la acción penal persecutoria. Sufren mucho y si no me lo creen pregúntenle a mi exgober donde lo encuentren y si es que se les deja ver. El crimen no paga y si paga, paga muy poco y muy sufrido. Más vale comer frijolitos de pie y en libertad y no un suculento pastel de rodillas y en prisión o a salto de mata.

Imagínense lo que andan padeciendo muchos de los políticos de la casta dorada del anterior gobernador porque muchos fueron contaminados irresponsablemente, estén o no estén en la cárcel. Muchos están embarrados en las investigaciones con tanto testigo protegido hablador que está cantando hasta opera mejor que Angela Peralta. Por eso decía Emily Browning: “No quiero pasar mis últimos momentos huyendo”. Se sufre mucho aunque, ciertamente, menos que en prisión.





Los políticos como lastre

En otros tiempos los partidos políticos tenían como su mejor capital a sus gobernadores, a sus presidentes municipales e incluso primordialmente al presidente de la República. Ahora eso ha cambiado y nuestros políticos terminan sus gestiones con tan mala reputación que más que capital político parecen ser un pesado lastre y si alguien no lo cree, pregúntenle a los del PRI que no se la acaban con César Duarte y a los del PAN que no se la finiquitan con Javier Corral Jurado y con un poco más de tiempo también les pueden hacer la misma preguntita a los de Morena que en AMLO tendrán también su desprestigio.

Por eso los factores de la política están buscando candidatos viables para la próxima contienda electoral por la gubernatura de Chihuahua, candidatos que no necesiten robar y al efecto tenemos que la candidata del PAN no puede ser otra que la presidente de la ciudad capital la señora Maru Campos. A Maru le favorece la animadversión que tiene contra ella el gobernador Javier Corral Jurado pues en el estado, pocas, muy pocas, son las personas que lo soportan y su prestigio como político y gobernante ha descendido a vuelo rasante y no tarda mucho en estrellarse. Nadie en la historia había obtenido niveles de repudio tan elevados como nuestro actual gobernador y eso es bueno para Maru que, sin querer queriendo, se está desligando olímpicamente de él. Si sigue este divorcio tan suave la candidata del PAN a la gubernatura será sin duda Maru Campos.





Un candidato independiente y moreno

Como candidato independiente se perfila con toda claridad el alcalde de Ciudad Juárez Armando Cabada Alvídrez cuya popularidad está aumentando paulatinamente, sin prisas pero sin pausas y con los últimos programas de gobierno que está implementando su prestigio quedará consolidado porque el bacheo de nuestras calles es un clamor ciudadano muy generalizado al igual que el programa de “Juárez Iluminado” que está en vías de aprobación por el Congreso. Ambos programas templarán el ambiente ciudadano a su favor.

En este punto surge una duda porque las opiniones de los analistas se encuentran divididas pues muchos piensan que una jugada estratégica del partido Morena sería la postulación del alcalde Armando Cabada para la gubernatura pero otros consideran que esto no es posible debido a que el senador licenciado Cruz Pérez Cuéllar está presionando mucho en las altas esferas del partido para ser él el candidato aunque su popularidad no es ni un ápice de la que tiene Armando Cabada. Esa va a ser una incógnita que se va a despejar en algunos meses.

Entonces, ya tenemos tres candidatos a la gubernatura, Maru Campos, Armando Cabada y Cruz Pérez Cuéllar. Las posibilidades de triunfo deberán ser analizadas poco más adelante pero sus tres nombres aparecerán en la boleta electoral.





Pero serán cuatro en la boleta

Ahora surge la pregunta ¿quién será el candidato del PRI? Lo cierto es que con las escasas probabilidades de triunfo que tiene el partido tricolor casi nadie quiere aventarse el tiro porque en una campaña se gasta mucho dinero y existen muy pocas posibilidades de recuperarlo. Entonces muchos priistas andan buscando a quien empujar a la alberca de los cocodrilos y nadie se deja. Pero muchas miradas en el PRI están enfocando la mirada hacia un político chihuahuense que goza de mucha popularidad entre la grey priista y este es el contador público Alejandro Cano Ricaud.

Se trata de uno de los hombres más ricos del ramo de la construcción del estado que ocupó el cargo de presidente municipal de Chihuahua, después fue nombrado secretario de Desarrollo Industrial en el gobierno de José Reyes Baeza Terrazas y siguió su carrera política con un éxito relativo a medias puesto que en las elecciones del 2007 fue derrotado por el candidato del PAN Carlos Borruel Baquera, en unas elecciones muy competidas y apretadas y después fue electo diputado federal por el octavo distrito de chihuahua en 2009. Es un candidato sin mácula pues nada tiene que ver con el exgobernador César Duarte pues es gente de José Reyes Baeza.

Sería un buen candidato con lo que ya tenemos cuatro nombres para la boleta electoral. Armando Cabada, Maru Campos, Cruz Pérez Cuellar y Alejandro Cano Ricaud. ¡Hagan sus apuestas señores!





Estudios periciales poco serios

El departamento de Estudios Periciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado es teóricamente un gran auxiliar en el delicado proceso de impartir justicia en nuestro estado pues sus estudios psicológicos y socioeconómicos debieran servir de apoyo a la formación de criterios por parte de los jueces, pero este noble objetivo se ha visto en muchos modos frustrado por la actuación de gente como el señor sedicente psicólogo Enrique Torres Castañedo que mal trabaja en dicho departamento pues su conducta profesional deja mucho que decir y mucho que desear de acuerdo a las múltiples quejas que hemos recibido de él.

Su imparcialidad en casos selectos es manifiesta, sobre todo cuando le corresponde dictaminar sobre hechos en los que está involucrado un personal del Poder Judicial donde sus estudios tienden a favorecer a una de las partes. Sus preguntas suelen ser impertinentes, hostigosas e inconducentes de tal manera que sus estudios psicológicos sirven para dos cosas y una de ellas es para nada, por su baja confiabilidad. Su trato para con los pacientes es despótico y desconsiderado por lo que ya acumula varias quejas en su contra. Bueno fuera que la titular de este departamento revisara la conducta de este jovencito y lo pusiera en su lugar. Que puede ser de patitas en la calle.