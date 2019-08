Armas de fuego, regiones y violencia interpersonal

En el mundo, de acuerdo con el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés), el homicidio es el tipo más común de muerte producida por arma de fuego, de hecho, 688 personas mueren al día por heridas de arma de fuego en todo el mundo. No obstante, las proporciones en que ésta se presenta están claramente diferenciadas entre países, al distinguir y contrastar en virtud de la magnitud de sus ingresos y, por tanto, de sus diferenciadas condiciones de acceso al bienestar.

Así, a nivel mundial 64.0 por ciento de las muertes causadas por armas de fuego fueron homicidios, en tanto en los países de altos ingresos estos representan sólo 31 por ciento, mientras en otras zonas del mundo los datos son devastadores: 90.9 por ciento en América Latina y el Caribe; 70.1 en el Sudeste de Asia, Asia Oriental y Oceanía; 59.0 en el Norte de África y Medio Oriente; 52.7 en África Subsahariana; 44.0 en Asia del Sur y 36.7 en Europa Central, Europa Oriental y Asia Central.

En contraste, porcentajes más altos de muertes ocasionadas por un arma de fuego, se materializan en suicidios en los países con más altos ingresos (64.1); Europa Central, Europa Oriental y Asia Central (43.4) y Asia del Sur (50.0), porcentajes menores (4.9, 19.9 y 6.0, respectivamente) corresponden a muertes involuntarias. Los porcentajes promedio a nivel mundial son 26.9 suicidios y 9.1 muertes no intencionales.

En América Latina y el Caribe, los suicidios representan 4.8 por ciento y las muertes involuntarias 4.3; en el Sudeste de Asia, Asia Oriental y Oceanía 18.0 y 11.9; en el Norte de África y Medio Oriente 15.6 y 25.4; en África Subsahariana 21.7 y 25.6, lo que parece indicar la disponibilidad de armas y por tanto su distribución y venta, legal o no.

Ya en el año 2013 el IHME había dado a conocer información, correspondiente al período 1970-2010, que daba cuenta de los contrastes presentes entre países y regiones. Dos destacan por su relación con nuestro subcontinente, nuestro país y municipio.

El primero, la disminución de la tasa de mortalidad específica en el mundo, de la que se destaca que el menor porcentaje de disminución se presentó en hombres del grupo de edad de 20 a 39 años. De estos, los grupos de 20 a 24 y de 35 a 39, lograron una disminución menor a 30 por ciento, mientras que los grupos de 25 a 29 y 30 a 34, no alcanzaron ni 20 por ciento. El único grupo de edad que superó apenas este último porcentaje y por tanto se encuentra en un lugar intermedio entre los jóvenes, fue el de mujeres y hombres de 80 y más años.

El segundo, que, en el caso de América Latina y el Caribe, la disminución de la tasa de mortalidad específica es menor a la registrada a nivel mundial para varios grupos de edad. De estos, tres están relacionados con las muertes causados por armas de fuego y con las condiciones de violencia presentes en la región, el país y el municipio: el grupo de edad de 25 a 29 años fue menor a 15 por ciento; el grupo de 20 a 24 menor a 10 por ciento y el dato más duro, de 15 a 19 años, que no sólo no disminuyó su tasa de mortalidad, sino que se incrementó uno por ciento. Por su parte, el grupo de hombres entre 75 y 79 años superó apenas 20 por ciento, mientras que el de 80 y más, no alcanzó cinco por ciento y las mujeres de este grupo superaron escasamente 10 por ciento (http://www.healthdata.org/mexico?language=149).

Al respecto, los datos del IHME para México, al responder a la pregunta ¿qué causa la mayoría de las muertes prematuras?, son consistentes con lo expresado. Así, al clasificar en 2007 las 10 principales causas de años perdidos por muerte prematura, la violencia interpersonal ocupa el octavo lugar, para posicionarse en 2017 en el primero, representando 218.6 por ciento de incremento. Para mayor evidencia, el segundo lugar en 2007 como en 2017, lo ocupan las cardiopatías isquémicas, enfermedades crónicas que afectan prioritariamente a las personas adultas. En 2017, éstas representan 52.1 por ciento de incremento más sólo 23.8 del que tuvo la violencia interpersonal.

En Juárez, entre 2008 y 2012, del total de pérdidas de vida, 71.6 por ciento fueron de hombres entre 14 y 39 años, la mayoría de ellas a causa de lesiones producidas por armas de fuego.