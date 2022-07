Aras, entre víctimas, gobierno y rapiñeros

Se la tomaron muy en serio los otrora Verdes de la exdiputada, Brenda Ríos, cuando dijimos en este espacio, el pasado 1 de mayo, que “Aras es todavía un suculento corte de carne bien marmoleada y de suficiente peso que alcanza para muchos”.

Manejamos aquella ocasión que un equipo “jurídico” de la también excandidata a la gubernatura por el Partido Verde, Brenda Ríos, hizo hasta lo imposible por vender a Aras en cerca de 20 millones de pesos sus servicios “legales”.

PUBLICIDAD

Se aproximaba en esa fecha a gran velocidad la lumbre de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia contra la famosa SAPI. Directa y/o por interpósitas personas, Brenda logró comunicación con Armando Gutiérrez, el genio mayor en la cabeza de Aras.

Buscaban Ríos y compañía vender más “influencia política” y relaciones con las instancias decisorias sobre el caso que otra cosa. Eran montones de expedientes los que se acumulaban ya; más de cuatro mil penales en la Fiscalía y otros mil y pico civiles directo en el Poder Judicial. Más de 500 de ellos iniciados por juarenses.

Al mismo tiempo, los defraudados, técnicamente llamados “inversionistas”, sacaban su inconformidad a las calles de la ciudad de Chihuahua, casi nada en Juárez, y presionaban al gobierno para buscar la devolución de sus arriba de mil 200 millones de pesos robados.

Unos ahorraron, o “invirtieron”, 10 mil pesos, otros 30 mil, otros 200 mil; otros más uno o dos millones; buena cantidad fueron más allá en la tentación de obtener magníficos intereses del 10 por ciento y dejaron vehículos, ranchos... residencias. Bajo el espejismo de esos incautos fueron forrados de oro, Aras, su CEO y algunos de sus operadores

Pedazos del pastel tentador fueron buscados por los Verdes. Accedieron a Gutiérrez, tuvieron supuestos acuerdos en la defensa (o hacia la impunidad) pero no hubo resultados relevantes, puesto que semanas después fueron detenidos tres directivos y la Fiscalía estatal anunciaba ficha roja de la Interpol para el CEO.

Empeoró la situación para ellos con la recompensa de cinco millones ofrecida durante los últimos días por la Fiscalía General del Estado. Una foto a todo color de Armando, sin tirita ni nada en los ojos, y la cifra de seis dígitos para quien “aporte información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente” a su captura.

Hemos sabido en ese contexto que ha terminado mal, bastante mal, el intento de Brenda y compañía por saborear la dulce miel del billetón fácil.

No funcionó la carnada de que tenían contactos de “alto nivel”, se molestaron porque no concretaron ningún acuerdo y han iniciado un litigio por algo así como 12 o 20 millones de pesos de supuesta deuda por la “asesoría”. Han arrancado el pleito, pero no mediante un procedimiento convencional; no hasta la fecha.

Presumiblemente, los Verdes se han posesionado en Querétaro de al menos dos propiedades ubicadas en aquel estado que, también supuestamente, pertenecen a Gutiérrez y a sus operadores.

Los abogados de la financiera con presencia en varios estados del país fueron sorprendidos por sus colegas del despacho Verde que habrían contado con alguna ayudita “oficial” para ubicar tales propiedades y maniobrar en busca de quedarse con ellas.

La pelea es discretamente ruidosa. Las propiedades mencionadas no llegan a los 10 millones de pesos, pero los directivos rechazan dejar el antecedente no solo porque, oh paradoja, lo consideran un robo de los Verdes, sino porque parte de su intención ha sido la negociación y librar las rejas devolviendo el dinero a los defraudados.

A estas alturas del partido se antoja imposible que Gutiérrez y sus operadores alcancen ese propósito. Así como se acumulan supuestos “interlocutores”, o pseudointerlocutores de la Fiscalía y/o del Poder Judicial, para alcanzar algún esquema de venta de propiedades y conseguir los más de mil millones reclamados por las víctimas de fraude, estos presionan cada vez más en busca de su devolución.

Sigue siendo Aras una mega papa caliente que entró al horno en pleno corralato, el 2020. De entre sus funcionarios de todos los niveles nutrió operaciones tanto para captar incautos como para “dispersar” sus recursos por todo el país y hasta por Estados Unidos; reporta operaciones en Tennessee, Arizona, Nuevo México, Utah, California y Texas, donde presumiblemente está “escondido” el CEO desde que fueron giradas las primeras órdenes de aprehensión.

Claro ejemplo de los turbios intereses políticos mezclados en el entramado de la financiera, es el escándalo que sacudió al Congreso del Estado y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la ciudad de Chihuahua.

Exfuncionarios de ambas instituciones estuvieron involucrados en el robo del fondo de ahorro de los diputados de la anterior legislatura, el uso financiero de esos recursos sustraídos y hasta un asesinato todavía sin resolver.

La revisión formal de las cuentas legislativas por parte de la Auditoría Superior del Estado arrojó que el entonces secretario de Administración del Congreso, Jorge Luis Issa y su director de Finanzas, Manuel Soledad, habían desviado recurrentemente los ahorros de los diputados, al menos todo un año previo.

Bajo ese esquema, más de 16 millones de pesos fueron sacados y casi en su mayoría reintegrados luego de jinetearlos por Luis René Villarreal Pérez, exjefe de Facturación de la JMAS; las ganancias de esas inversiones, que presumiblemente pasaron por Aras, eran repartidas en escalera.

Quedaron cerca de cinco millones de pesos sin reponer a la cuenta del fondo de ahorro de los legisladores, entre septiembre de 2021 y enero de 2022.

Durante ese tiempo ocurrieron las presiones de los diputados por obtener su dinero y el hallazgo de las irregularidades; también el “levantón”, desaparición, tortura y muerte de Villarreal Pérez, caso por el que hay dos supuestos asesinos materiales presos, pero ninguno como autor intelectual.

Sobre Issa González y Soledad Villanueva -designados con cargos en el Congreso en acuerdo con Palacio- estaba el que fuera coordinador de la mayoría panista, Fernando Álvarez Monje, hoy titular de la Comisión Estatal de Vivienda. Él ha echado todo el problema a sus exsubordinados y conservado su chamba.

Encima de Villarreal Pérez, quien pagó con sangre haber estado en el peldaño más bajo de la escalera, estaba Roberto “Pony” Lara. Él había transitado del corralato a la nueva administración incluso con ascenso a la Junta Central de Agua, pero debió renunciar tras el escándalo.

En este punto el boom de las inversiones en Aras ya había pasado por, mínimo, el delito de peculado en el Congreso. Luego degeneró tanto que hasta llegó a un homicidio y un proceso penal inconcluso que no acaba de generar confianza por ciertos tintes de proteccionismo que tiene. Todo ello aparece en la radiografía actual de ese estómago de estafa.

Solo comprendiendo tal contexto dimensionamos los pasos de gato dados por la administración estatal que encabeza Maru Campos en la operación política y la relación de su Secretaría de Gobierno con los afectados cada vez más angustiados. En el mismo sentido se conducen la Fiscalía General y el Tribunal de Justicia.

Esta semana también quedó claro que el CEO ni su equipo permanecen ni permanecerán de brazos cruzados. Al tiempo que defienden “su negocio” de auténticos equipos rapiñeros como el de los Verdes, o exverdes, o de policías, ministerios públicos y de funcionarios muy menores, también han decidido enfrentar a sus propias víctimas de fraude con denuncias por “usura” y otras lindezas.

Como en las series televisivas maratónicas, no sabemos con precisión en qué temporada va, solo que continuará para largo no solo porque eventualmente fuera detenido el CEO, sino porque parece remoto que la tranquilidad regrese a los más de cinco mil afectados con la devolución íntegra de su ahorro... o inversión, sin los intereses que los llevaron a soñarse opulentos.