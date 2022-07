Aquel amor que yo quise tanto…

Hoy no quiero hablarles de feminismo o de temas de seguridad, hoy les quiero hablar del rey de los deportes, el béisbol. Mi papá para superar no tener un hijo varón nos enseñó a mi hermana y a mí todo lo que se debía saber de deportes, especialmente sobre el béisbol. Desde muy pequeña mi papá me llevaba a ver los partidos de beisbol en mi pueblo, eran juegos entre las rancherías de los poblados cercanos, me daba 10 pesos para comprarme unos chicharrones y una soda, y me ponía a admirar como los jugadores le podían pegar a una pelota tan pequeña que iba tan rápido y hacerla volar por el cielo hasta desaparecer, yo tan solo tenía entre 8 a 12 años de edad y eso para mí era impresionante.

Para los que no conocen el rey de los deportes quiero compartirles que es un deporte impredecible, nunca se sabe qué va a pasar o cuánto tiempo va a durar, cada entrada tiene sus propias características resumidas en un buen o mal picheo o en un buen o mal bateo, pero más allá de las reglas del béisbol quiero compartirles lo que para mí es lo mejor del béisbol, su ambiente.

Cuando llegué a Juárez conocí a los Indios y desde entonces me encanta ir a ver los juegos de la Liga Estatal de Béisbol al Coloso de Reforma con la esperanza de ver a mis Indios campeonar. Los Indios fueron fundados en el año de 1936, cuentan con 11 campeonatos en la Liga Estatal de Beisbol, siendo su último campeonato en el año 2000, increíble que desde hace 22 años no ganamos. En las últimas décadas, siempre pasamos a semifinales o incluso finales, pero lamentablemente nos quedamos en la raya, pero lo importante es no perder la fe y esperanza que este año sea el bueno.

El ambiente que se vive en el Coloso de Reforma es la característica principal del estadio, ya que en cada juego se vive una fiesta como de campeonato, no falta la buena música, las fritangas y unas latas azules o rojas que acompañadas de un paquete de semillitas se vuelven imperdibles; pero qué decir de cuando el equipo anota una carrera, ahí es el momento crucial para entonar en coro, de pie y agitando la mano derecha la ya emblemática canción que dice: “Aquel amor, aquel amor, aquel amor… Que yo quise tanto”, y aunque en ese momento no se sabe a cuál amor nos referimos, lo que sí se sabe es que cuando esa canción suena hay que pararse a festejar.

“Aquel amor” se convirtió en el himno oficial de los Indios y todo por casualidad, ya que en 2008 el cronista deportivo Pedro Varela Sigala trabajaba en el sonido local del estadio, cuando la porra le pidió que pusiera una canción de Valentín Elizalde y no tenía ninguna de él, entonces se encontró con la canción de “Aquel amor que yo quise tanto”, cuando la tocó jamás se imaginó la aceptación que tendría por parte de la porra y luego de la afición hasta convertirse en el himno de victoria que conocemos en la actualidad.

Un sinfín de anécdotas que podría contarles sobre lo que se vive en el Coloso de Reforma, sin embargo, mejor los invito a que se olviden un poco de la inseguridad que se vive en nuestra ciudad, del estrés laboral, del caos vial, de la apatía y de los problemas cotidianos que nos rodean, y que acudan a apoyar a los Indios ahorita que estamos arrancando los playoff, les aseguro que vivirán una estupenda experiencia en un ambiente sano, familiar y divertido, donde podrán disfrutar de comida, bebida y un buen partido de béisbol, asimismo donde podrán sacar el estrés de la semana gritando y bailando, esperando ganarle a las otras ciudades de nuestro estado (sobre todo a los de Parral y Chihuahua) y así podrán darse cuenta que al concluir cada juego podrán decir que aquel amor que quisimos tanto es y seguirá siendo nuestro JUÁREZ.