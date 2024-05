Apuestas miserables y mezquinas

Por fin, después de décadas de rezagos, indolencia e indiferencia por parte de anteriores gobiernos estatales y federales, nuestra ciudad cuenta ya con un transporte urbano digno, seguro, moderno y eficaz, con unidades de la más alta tecnología, funcionando perfectamente, pero aun así todavía hay quienes le apuestan al fracaso del BRT con tal de golpetear al gobierno en turno, sin importar que el beneficio para los juarenses es innegable.

Hay quienes aseguran que, terminando el actual proceso electoral, el Juárez Bus dejará de funcionar como lo hace hoy y que todo quedará en un acto cien por ciento electorero, que se llevarán los camiones quién sabe a donde y que todo seguirá como antes, y lo afirman con tal de desprestigiar el éxito que ha tenido este sistema de transporte y, por supuesto, al gobierno estatal en turno.

Esos que todavía hoy siguen criticando el BRT 2, ni siquiera lo utilizan, ni siquiera se han subido, es más, algunos ni siquiera viven aquí en la ciudad, y desde su muy cómoda “extranjería” paseña, tiran lodo a más no poder.

Personalmente, he realizado ya varios recorridos por el Juarez Bus, a diferentes horarios y en diferentes tramos o rutas, y debo decir que es de lo mejor que le pudo pasar a Juárez, era urgente ya algo así.

En cada recorrido realizado, he podido percibir el contento de los usuarios, sí de esos que no tienen otra opción para movilizarse por la ciudad que el transporte urbano, y no los mezquinos que desde la comodidad de sus automóviles le lanzan críticas a más no poder.

El juarense de a pie, literal, ha celebrado la puesta en marcha del BRT 2 y de la pre troncal de la Gómez Morín, y lo manifiestan todos los días abarrotando las estaciones y los camiones, llenos a tope, pese a que su frecuencia de paso por cada estación se ha mantenido en muy buenos tiempos, 10 minutos en promedio.

Las enormes filas para adquirir la tarjeta que les permite usar este transporte, son la mejor muestra de la total aceptación de los juarenses al Juarez Bus, porque finalmente terminaron venciendo el natural recelo del inicio, ante la contundencia del enorme servicio que les representa, la seguridad y la comodidad con la que viajan, la realidad se ha impuesto.

Por eso, los malquerientes del gobierno estatal han centrado todas sus baterías en continuar descalificando y señalando que no va a funcionar, que solo fue una trampa electoral del momento, y quién sabe cuántas cosas más por el estilo. Se van a quedar con un gran palmo de narices, porque no solo seguirán funcionando el BRT 2 y la pre troncal de la Gómez Morín, sino que ya están en planeación varias troncales más de BRT’s, porque simple y sencillamente ha quedado demostrado que son la solución total al problema de transporte urbano en la ciudad.

Incluso han llegado al extremo de celebrar y festinar los accidentes que ha habido con los camiones del Juarezbús, dejando de lado que en todos los casos la responsabilidad ha sido de los conductores, de los automovilistas, porque circulando por su carril confinado el BRT tiene absoluta preferencia, ningún vehículo ni persona puede estar en ese carril, bajo ningún motivo.

En esos recorridos que he realizado por el Juarez Bus, me pude percatar de la imprudencia de algunos automovilistas, ciclistas y hasta peatones quienes, poniendo en riesgo su propia integridad y la de los demás, se aventuran a ocupar el carril confinado cuando todos sabemos ya que eso no se debe hacer.

Falta que la autoridad vial empiece a infraccionar a quienes ignoren esa disposición, y sólo así, cuando les duela en el bolsillo tomen conciencia de acatar las disposiciones de vialidad, el carril confinado del BRT es exclusivo para las unidades que prestan ese servicio, por eso es BRT, Bus Rapid Transit, esa parte del carril confinado es la clave de su eficiencia y mejor servicio a los usuarios, por eso es confinado, para que tengan vía libre los autobuses.

Pero lo que de verdad es de llamar la atención es el nivel de mezquindad de algunos que, con tal de salirse con la suya, insisten en criticar y denostar una obra que, si bien no se inició ni se planeó como debía, se corrigió y hoy está funcionando en beneficio de miles de juarenses, pero, claro, siempre habrá quienes critican por criticar y destruyen por destruir sin importar a quién perjudiquen.