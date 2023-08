Aprendiendo de los jóvenes: nuevamente, visiones desde el suroriente

Es motivante ser docente: la frescura de los estudiantes es contagiosa. Hoy compartiré lo que ocasiona una simple provocación que finalmente resultó en un regalo que no dejaré en mi librero. En las siguientes líneas encontrarán el pensar de un estudiante de Arquitectura que como en el caso de Karlita -en la editorial titulada “Historias reales desde el suroriente”- expresan sus vivencias con argumentos sólidos sustentados en reflexiones de corte académico.

Daniel, quien también vive en el suroriente, es además maestro de una escuela de la misma zona. Puedo decir que es de convicciones muy definidas que le llevan a actuar en congruencia, a grado tal que hace unos meses acompañó a padres de familia -y en un descuido hasta los organizó- a las sesiones de Cabildo para expresar su desagrado por la desaparición de una cancha deportiva para dar lugar a un equipamiento tipo rodeo que se instalaría en ese terreno, cuestión que por supuesta afectaría directamente el desarrollo y la vida sus hijos. Como tuvimos noticia a través de este mismo medio, no se permitió su entrada al recinto, sin embargo, sí hubo cobertura mediática de su descontento.

De vuelta con Daniel y respecto al tema de la producción de vivienda en serie auspiciada por las políticas públicas vigentes en aquel entonces, señala que es a posteriori, es decir, hasta hace unos pocos años, que podemos evaluar las problemáticas y daños sociales, económicos y territoriales de haber producido más de 150 mil viviendas de tipo social solo de 2001 a 2008, lo cual equivale a casas para unas 600 mil personas, cuando Ciudad Juárez contaba con cerca de un millón doscientos mil habitantes. Una locura (esta expresión es de mi cosecha). En el ambiente que prevalecía cuando compartió sus reflexiones, finales de 2022, ya se podía percibir la intención de ciertos actores que estaban atentos a repetir la historia que nos dejó más de 110 mil viviendas desocupadas en 2010, con una enorme carga para la ciudad, que se complejizó mientras avanzaba el tiempo, pues ahora el problema ya no es que están desocupadas, ahora están invadidas.

Ciertamente, nos dice Daniel, hemos dejado crecer la escala del problema y lo que antes pudiera haberse logrado en muy buena medida con aspectos de diseño, hoy es mucho más difícil: se han apropiado del territorio quienes no debieron hacerlo. Por eso es importante, continúa, que los nuevos desarrollos consideren estas “teorías locas”, tan locas, que han probado su eficacia en otros entornos, quizá más complejos, y da un ejemplo: los espacios abiertos más que diseñados para ello, son superficies residuales que se encuentran desoladas, sin mantenimiento y en condiciones de inseguridad, negando a los posibles usuarios el beneficio de por derecho tienen, ya que el espacio público es vital para la vida urbana si se parte de la premisa cierta, como lo es, que si bien la vivienda es el ámbito más privado, también lo es que el contexto a partir de su envolvente es el que facilita, o inhibe, la vida social. Y apunta que, siendo el hombre un ser social por excelencia y la vivienda no solo el objeto mismo hacia el interior de su envolvente, nos encontramos en el punto en que ambas circunstancias, la necesidad de privacidad y del contacto social de manera simultánea, deben darse de manera simultánea y, por tanto, dar solución a ello es ineludible para no continuar con la práctica de anular la habitabilidad de la vivienda y del propio espacio público todo ello derivado de un mal diseño arquitectónico y urbano y acude a Jane Jacobs, periodista que analiza fenómenos urbanos que cuestiona la idea de que todo espacio verde abierto es bueno por definición, y describe múltiples ejemplos de parques convertidos en focos de inseguridad, barrera urbana o factor de depresión de una comunidad. Daniel se atreve a proponer que aún en los fraccionamientos ya habitados es necesario generar áreas para educación y deporte, jardines infantiles y otros elementos básicos, como servicios médicos, que finalmente sumarán para mejorar significativamente la calidad de vida para que tanto las familias como los individuos puedan desarrollar su vida de manera digna.

Gracias a Daniel que como Karlita aceptó compartir sus reflexiones por este medio. Ahora, de mi cosecha, afirmo y confirmo que más que con base en algún modelo de crecimiento, o un orden establecido en los planes de desarrollo, Ciudad Juárez ha crecido según lo que más reditúe a los dueños de la tierra, y que la vivienda ha sido su directriz pues el uso habitacional es el que representa el mayor porcentaje de suelo urbano ocupado. Viene el nearshoring, dicen que se debe hacer vivienda para los trabajadores que vendrán, la normatividad deberá adecuarse.